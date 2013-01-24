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Philips Avent

لهّايات Classic

SCF196
Avent
التصنيف الإجمالي / 5
Avent
  • تصميم يُساعد على تقويم الأسنان لراحة قصوى تصميم يُساعد على تقويم الأسنان لراحة قصوى تصميم يُساعد على تقويم الأسنان لراحة قصوى
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    Philips Avent لهّايات Classic

    SCF196
    التصنيف الإجمالي / 5

    تصميم يُساعد على تقويم الأسنان لراحة قصوى

    تتميّز حلمات Avent من Philips بأنها مساعدة على تقويم الأسنان وقابلة للانقباض وتناسبية، وتراعي النمو الطبيعي لحلق الطفل وأسنانه ولثته. تم تصنيع كل لهّايات Avent من Philips من السيليكون وهي خالية من أي رائحة أو نكهة. قد تخضع ألوان اللهّايات للتغيير. إكتشف كلّ المميزات

    Philips Avent لهّايات Classic

    تصميم يُساعد على تقويم الأسنان لراحة قصوى

    تتميّز حلمات Avent من Philips بأنها مساعدة على تقويم الأسنان وقابلة للانقباض وتناسبية، وتراعي النمو الطبيعي لحلق الطفل وأسنانه ولثته. تم تصنيع كل لهّايات Avent من Philips من السيليكون وهي خالية من أي رائحة أو نكهة. قد تخضع ألوان اللهّايات للتغيير. إكتشف كلّ المميزات

    تصميم يُساعد على تقويم الأسنان لراحة قصوى

    تتميّز حلمات Avent من Philips بأنها مساعدة على تقويم الأسنان وقابلة للانقباض وتناسبية، وتراعي النمو الطبيعي لحلق الطفل وأسنانه ولثته. تم تصنيع كل لهّايات Avent من Philips من السيليكون وهي خالية من أي رائحة أو نكهة. قد تخضع ألوان اللهّايات للتغيير. إكتشف كلّ المميزات

    Philips Avent لهّايات Classic

    تصميم يُساعد على تقويم الأسنان لراحة قصوى

    تتميّز حلمات Avent من Philips بأنها مساعدة على تقويم الأسنان وقابلة للانقباض وتناسبية، وتراعي النمو الطبيعي لحلق الطفل وأسنانه ولثته. تم تصنيع كل لهّايات Avent من Philips من السيليكون وهي خالية من أي رائحة أو نكهة. قد تخضع ألوان اللهّايات للتغيير. إكتشف كلّ المميزات

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      تصميم يُساعد على تقويم الأسنان لراحة قصوى

      لهّاية بتصاميم زاهية وملونة

      • للأطفال بين 0 و6 أشهر
      • ملائمة لأسنان الأطفال وخالية من BPA
      • 2 قمع وصمام
      مقبض أمان دائري

      مقبض أمان دائري

      لإزالة اللهّاية من Philips Avent بسهولة في أي وقت

      حلمة قابلة للانقباض والانبساط بشكل متناسق وملائم لأسنان وفم الطفل

      حلمة قابلة للانقباض والانبساط بشكل متناسق وملائم لأسنان وفم الطفل

      حلمات مسطحة متناسقة على شكل دمعة من Philips Avent كي تناسب النمو الطبيعي لفك الطفل وأسنانه ولثته حتى لو انقلبت الحلمة في فم الطفل فأصبحت معكوسة الوضع في الفم.

      حلمات من السيليكون سهلة الاستخدام

      حلمات من السيليكون سهلة الاستخدام

      تتميز الحلمة المصنوعة من السيليكون من Philips Avent بأنها خالية من الطعم والرائحة وبالتالي من المرجح أن يتقبّلها طفلك بسهولة. فالسيليكون مادة ناعمة وشفافة كما أنها سهلة التنظيف ولا تصبح لزجة. تتميز الحلمة بمتانتها وفترة استهلاكها الطويلة وبقدرتها على الحفاظ على شكلها ولونها مع مرور الوقت.

      يمكن تعقيمها

      يمكن تعقيمها

      قابلة للغسل في غسالة الأطباق

      قابلة للغسل في غسالة الأطباق

      المواصفات التقنية

      • بلد المنشأ

        إنكلترا
        نعم

      • المحتويات

        لهّاية مصنوعة من السيليكون
        2  قطعة
        غطاء صحي
        2  قطعة

      • الميزات

        يمكن تعقيمها
        نعم
        خالية من BPA
        نعم
        تساعد على توفير الراحة لطفلك
        نعم
        غطاء صحي
        نعم

      • مراحل النمو

        المراحل
        الأطفال بين 0 و6 أشهر

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            • لا تضعي اللهّاية حول عنق الطفل لتجنب خطر الاختناق.