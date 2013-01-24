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Philips AVENT

ملعقة الفطم

SCF175/11
AVENT
التصنيف الإجمالي / 5
AVENT
  • معدّة لعملية إطعام أسهل من دون انسكاب معدّة لعملية إطعام أسهل من دون انسكاب معدّة لعملية إطعام أسهل من دون انسكاب
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    Philips AVENT ملعقة الفطم

    SCF175/11
    التصنيف الإجمالي / 5

    معدّة لعملية إطعام أسهل من دون انسكاب

    ملاعق مجوّفة صغيرة مصممة خصيصاً للأفواه الصغيرة واللثات الطرية.

    Philips AVENT ملعقة الفطم

    معدّة لعملية إطعام أسهل من دون انسكاب

    ملاعق مجوّفة صغيرة مصممة خصيصاً للأفواه الصغيرة واللثات الطرية.

    معدّة لعملية إطعام أسهل من دون انسكاب

    ملاعق مجوّفة صغيرة مصممة خصيصاً للأفواه الصغيرة واللثات الطرية.

    Philips AVENT ملعقة الفطم

    معدّة لعملية إطعام أسهل من دون انسكاب

    ملاعق مجوّفة صغيرة مصممة خصيصاً للأفواه الصغيرة واللثات الطرية.

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      مصممة خصيصاً للأفواه الصغيرة واللثات الطرية.

      مقبض طويل- سهل الحمل والاستخدام، ونظيف

      مقبض طويل- سهل الحمل والاستخدام، ونظيف

      للاستخدام للأطفال الذين يبلغون ستة أشهر وما فوق

      للاستخدام للأطفال الذين يبلغون ستة أشهر وما فوق

      المواصفات التقنية

      • بلد المنشأ

        إنكلترا
        نعم

      • المحتويات

        ملعقة الفطم
        2  قطعة

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