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معدّة لعملية إطعام أسهل من دون انسكاب
ملاعق مجوّفة صغيرة مصممة خصيصاً للأفواه الصغيرة واللثات الطرية.
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
معدّة لعملية إطعام أسهل من دون انسكاب
ملاعق مجوّفة صغيرة مصممة خصيصاً للأفواه الصغيرة واللثات الطرية.
معدّة لعملية إطعام أسهل من دون انسكاب
ملاعق مجوّفة صغيرة مصممة خصيصاً للأفواه الصغيرة واللثات الطرية.
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
معدّة لعملية إطعام أسهل من دون انسكاب
ملاعق مجوّفة صغيرة مصممة خصيصاً للأفواه الصغيرة واللثات الطرية.