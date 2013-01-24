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حجم مناسب، راحة قصوى
تتمتّع بطانة التدليك الناعمة هذه بقمع أوسع مصمم خصيصًا للأمهات اللواتي لديهنّ حلمات أكبر. يمكن استخدامها مع مجموعة شافطات حليب الأم Comfort من Philips Avent. راجعي الصور أدناه لتتمكّني من معرفة ما إذا كنت بحاجة إلى بطانة أكبر لشافطة حليب الأم. إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
حجم مناسب، راحة قصوى
تتمتّع بطانة التدليك الناعمة هذه بقمع أوسع مصمم خصيصًا للأمهات اللواتي لديهنّ حلمات أكبر. يمكن استخدامها مع مجموعة شافطات حليب الأم Comfort من Philips Avent. راجعي الصور أدناه لتتمكّني من معرفة ما إذا كنت بحاجة إلى بطانة أكبر لشافطة حليب الأم. إكتشف كلّ المميزات
حجم مناسب، راحة قصوى
تتمتّع بطانة التدليك الناعمة هذه بقمع أوسع مصمم خصيصًا للأمهات اللواتي لديهنّ حلمات أكبر. يمكن استخدامها مع مجموعة شافطات حليب الأم Comfort من Philips Avent. راجعي الصور أدناه لتتمكّني من معرفة ما إذا كنت بحاجة إلى بطانة أكبر لشافطة حليب الأم. إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
حجم مناسب، راحة قصوى
تتمتّع بطانة التدليك الناعمة هذه بقمع أوسع مصمم خصيصًا للأمهات اللواتي لديهنّ حلمات أكبر. يمكن استخدامها مع مجموعة شافطات حليب الأم Comfort من Philips Avent. راجعي الصور أدناه لتتمكّني من معرفة ما إذا كنت بحاجة إلى بطانة أكبر لشافطة حليب الأم. إكتشف كلّ المميزات
يمكنك معرفة ما إذا كنت بحاجة إلى وسادة شافطة حليب كبيرة من خلال التحقق من احتواء الحلمة بطريقة مريحة في قمع الوسادة. فإذا لامست الحلمة جدران قمع الوسادة أو احتكّت بها، يجب في هذه الحالة اختيار وسادة شافطة الحليب الكبيرة لضمان شفط الحليب بشكل مريح أكثر.
إذا استراحت الحلمة في قمع الوسادة، فهذا يعني أن وسادة التدليك التي تستخدمينها ملائمة من حيث حجمها.
إذا لامست الحلمة جدران قمع الوسادة أو احتكت بها، فيجب في هذه الحالة اختيار وسادة شافطة حليب كبيرة ذات قمع أوسع لضمان شفط حليب بشكل مريح أكثر.
تتلاءم وسادة التدليل الناعمة الكبيرة الحجم مع كل شافطات حليب الأم من Philips Avent نوع Natural.
بلد المنشأ
المواد
المحتويات
وسادة
التوافق
سهولة الاستعمال
مراحل النمو
الوظائف
جزء قابل للاستبدال
SCF603/25
SCF618/10
SCF254/61
SCF254/24
SCF254/02