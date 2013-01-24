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إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
1. طبقة علوية ناعمة للغاية مع حلمة بادئة- تبقي الثدي جافاً في كل الأوقات. 2. طبقة ذات قدرة امتصاص عالية، مزودة بوسادات لمزيد من الراحة. 3. طبقة مركزية ذات قدرة امتصاص عالية- تمتص الرطوبة للحماية من أي انزعاج. 4. طبقة خارجية تسمح بالتنفس- تساعد على تفادي تشقق الحلمات. شرائط لاصقة مانعة للانزلاق- تبقي الضمادة في مكانها.