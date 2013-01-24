الصفحة الرئيسية
Philips - انقر هنا للانتقال إلى الصفحة الرئيسية

مصطلحات البحث

AR
EN
1

AVENT

ضمادات ثدي مريحة للغاية

SCF154/24
AVENT
التصنيف الإجمالي / 5
AVENT
  • راحة وثقة راحة وثقة راحة وثقة
    -{discount-value}

    AVENT ضمادات ثدي مريحة للغاية

    SCF154/24
    التصنيف الإجمالي / 5

    راحة وثقة

    تصميم فريد مكوّن من أربع طبقات لأقصى حد من الامتصاص، والراحة والجفاف. إكتشف كلّ المميزات

    AVENT ضمادات ثدي مريحة للغاية

    راحة وثقة

    تصميم فريد مكوّن من أربع طبقات لأقصى حد من الامتصاص، والراحة والجفاف. إكتشف كلّ المميزات

    راحة وثقة

    تصميم فريد مكوّن من أربع طبقات لأقصى حد من الامتصاص، والراحة والجفاف. إكتشف كلّ المميزات

    AVENT ضمادات ثدي مريحة للغاية

    راحة وثقة

    تصميم فريد مكوّن من أربع طبقات لأقصى حد من الامتصاص، والراحة والجفاف. إكتشف كلّ المميزات

    منتجات مشابهة

    مراجعة كل breast-feeding

      راحة وثقة

      • ضمادات للاستخدام مرة واحدة بقياس x24

      تصميم فريد مكوّن من أربع طبقات لأقصى حدّ من الجفاف

      1. طبقة علوية ناعمة للغاية مع حلمة بادئة- تبقي الثدي جافاً في كل الأوقات. 2. طبقة ذات قدرة امتصاص عالية، مزودة بوسادات لمزيد من الراحة. 3. طبقة مركزية ذات قدرة امتصاص عالية- تمتص الرطوبة للحماية من أي انزعاج. 4. طبقة خارجية تسمح بالتنفس- تساعد على تفادي تشقق الحلمات. شرائط لاصقة مانعة للانزلاق- تبقي الضمادة في مكانها.

      المواصفات التقنية

      • بلد المنشأ

        سويسرا
        نعم

      • المحتويات

        ضمادات الثدي للاستخدام مرة واحدة
        24  قطعة

      احصل على الدعم لهذا المنتج

      الانتقال إلى خدمة رعاية المستهلك

      المنتجات المقترحة

        المنتجات التي تم عرضها مؤخرًا

          الآراء

          كن أول من يراجع هذا البند