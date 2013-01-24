غير جراحي – يستخدم حركات امتصاص ناعمة

بعد أسابيع قليلة من الاستخدام المتواصل لجهاز Niplette، تبقى الحلمات مستقيمةً بشكل دائم. إن الاستخدام المثالي يكون قبل الحمل. ولكن، يمكنك استخدامها في الأشهر الستة الأولى من الحمل لتصحيح الحلمات الدائم. يجب أن يقوم الطبيب فوراً بمعاينة أي حلمة غائرة غير خُلقية بل حديثة العهد وذلك قبل استخدام Niplette. وتجدر الإشارة إلى أن استخدام الجهاز ليس مستحسناً في الأشهر الثلاثة الأخيرة من الحمل.