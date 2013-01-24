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حل بسيط للحلمات الغائرة
يمكن للحلمات الغائرة أو المسطحة أن تشكل مشكلةً للنساء اللواتي يرغبن في الرضاعة الطبيعية. يقوم جهاز Niplette عبر حركات امتصاص ناعمة بسحب الحلمة داخل كوب بلاستيكي صغير شبيه بحلقة. إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
حل بسيط للحلمات الغائرة
يمكن للحلمات الغائرة أو المسطحة أن تشكل مشكلةً للنساء اللواتي يرغبن في الرضاعة الطبيعية. يقوم جهاز Niplette عبر حركات امتصاص ناعمة بسحب الحلمة داخل كوب بلاستيكي صغير شبيه بحلقة. إكتشف كلّ المميزات
حل بسيط للحلمات الغائرة
يمكن للحلمات الغائرة أو المسطحة أن تشكل مشكلةً للنساء اللواتي يرغبن في الرضاعة الطبيعية. يقوم جهاز Niplette عبر حركات امتصاص ناعمة بسحب الحلمة داخل كوب بلاستيكي صغير شبيه بحلقة. إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
حل بسيط للحلمات الغائرة
يمكن للحلمات الغائرة أو المسطحة أن تشكل مشكلةً للنساء اللواتي يرغبن في الرضاعة الطبيعية. يقوم جهاز Niplette عبر حركات امتصاص ناعمة بسحب الحلمة داخل كوب بلاستيكي صغير شبيه بحلقة. إكتشف كلّ المميزات
جهاز Niplette: جهاز لتصحيح غير جراحي للحلمات الغائرة بحسب الدكتور ماك جورج، عضو في كلية الجراحين الملكية (الجراحة التجميلية). الصحيفة البريطانية المتخصصة بالجراحة التجميلية، ديسمبر 1993.
بعد أسابيع قليلة من الاستخدام المتواصل لجهاز Niplette، تبقى الحلمات مستقيمةً بشكل دائم. إن الاستخدام المثالي يكون قبل الحمل. ولكن، يمكنك استخدامها في الأشهر الستة الأولى من الحمل لتصحيح الحلمات الدائم. يجب أن يقوم الطبيب فوراً بمعاينة أي حلمة غائرة غير خُلقية بل حديثة العهد وذلك قبل استخدام Niplette. وتجدر الإشارة إلى أن استخدام الجهاز ليس مستحسناً في الأشهر الثلاثة الأخيرة من الحمل.
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