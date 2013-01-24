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AVENT

جهاز Niplette

SCF152/01
AVENT
التصنيف الإجمالي / 5
AVENT
  • حل بسيط للحلمات الغائرة حل بسيط للحلمات الغائرة حل بسيط للحلمات الغائرة
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    AVENT جهاز Niplette

    SCF152/01
    التصنيف الإجمالي / 5

    حل بسيط للحلمات الغائرة

    يمكن للحلمات الغائرة أو المسطحة أن تشكل مشكلةً للنساء اللواتي يرغبن في الرضاعة الطبيعية. يقوم جهاز Niplette عبر حركات امتصاص ناعمة بسحب الحلمة داخل كوب بلاستيكي صغير شبيه بحلقة. إكتشف كلّ المميزات

    AVENT جهاز Niplette

    حل بسيط للحلمات الغائرة

    يمكن للحلمات الغائرة أو المسطحة أن تشكل مشكلةً للنساء اللواتي يرغبن في الرضاعة الطبيعية. يقوم جهاز Niplette عبر حركات امتصاص ناعمة بسحب الحلمة داخل كوب بلاستيكي صغير شبيه بحلقة. إكتشف كلّ المميزات

    حل بسيط للحلمات الغائرة

    يمكن للحلمات الغائرة أو المسطحة أن تشكل مشكلةً للنساء اللواتي يرغبن في الرضاعة الطبيعية. يقوم جهاز Niplette عبر حركات امتصاص ناعمة بسحب الحلمة داخل كوب بلاستيكي صغير شبيه بحلقة. إكتشف كلّ المميزات

    AVENT جهاز Niplette

    حل بسيط للحلمات الغائرة

    يمكن للحلمات الغائرة أو المسطحة أن تشكل مشكلةً للنساء اللواتي يرغبن في الرضاعة الطبيعية. يقوم جهاز Niplette عبر حركات امتصاص ناعمة بسحب الحلمة داخل كوب بلاستيكي صغير شبيه بحلقة. إكتشف كلّ المميزات

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    مراجعة كل breast-care

      حل بسيط للحلمات الغائرة

      • واحد

      مثبت علمياً

      جهاز Niplette: جهاز لتصحيح غير جراحي للحلمات الغائرة بحسب الدكتور ماك جورج، عضو في كلية الجراحين الملكية (الجراحة التجميلية). الصحيفة البريطانية المتخصصة بالجراحة التجميلية، ديسمبر 1993.

      غير جراحي – يستخدم حركات امتصاص ناعمة

      بعد أسابيع قليلة من الاستخدام المتواصل لجهاز Niplette، تبقى الحلمات مستقيمةً بشكل دائم. إن الاستخدام المثالي يكون قبل الحمل. ولكن، يمكنك استخدامها في الأشهر الستة الأولى من الحمل لتصحيح الحلمات الدائم. يجب أن يقوم الطبيب فوراً بمعاينة أي حلمة غائرة غير خُلقية بل حديثة العهد وذلك قبل استخدام Niplette. وتجدر الإشارة إلى أن استخدام الجهاز ليس مستحسناً في الأشهر الثلاثة الأخيرة من الحمل.

      المواصفات التقنية

      • بلد المنشأ

        إنكلترا
        نعم

      • المحتويات

        ضمادات الثدي للاستخدام مرة واحدة
        2  قطعة
        جهاز Niplette
        1  قطعة

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