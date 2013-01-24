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Philips Avent

أقراص منع التسرّب للرضّاعة

SCF143/06
Avent
التصنيف الإجمالي / 5
Avent
  • تخزين الحليب والطعام بسهولة تخزين الحليب والطعام بسهولة تخزين الحليب والطعام بسهولة
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    Philips Avent أقراص منع التسرّب للرضّاعة

    SCF143/06
    التصنيف الإجمالي / 5

    تخزين الحليب والطعام بسهولة

    تحوّل أقراص منع التسرّب Avent من Philips كل رضّاعات Avent من Philips إلى حاويات لتخزين حليب الأم والطعام. وهي تتوافق مع رضّاعات Natural وClassic، بالإضافة إلى كونها خالية من مادة BPA‏. إكتشف كلّ المميزات

    Philips Avent أقراص منع التسرّب للرضّاعة

    تخزين الحليب والطعام بسهولة

    تحوّل أقراص منع التسرّب Avent من Philips كل رضّاعات Avent من Philips إلى حاويات لتخزين حليب الأم والطعام. وهي تتوافق مع رضّاعات Natural وClassic، بالإضافة إلى كونها خالية من مادة BPA‏. إكتشف كلّ المميزات

    تخزين الحليب والطعام بسهولة

    تحوّل أقراص منع التسرّب Avent من Philips كل رضّاعات Avent من Philips إلى حاويات لتخزين حليب الأم والطعام. وهي تتوافق مع رضّاعات Natural وClassic، بالإضافة إلى كونها خالية من مادة BPA‏. إكتشف كلّ المميزات

    Philips Avent أقراص منع التسرّب للرضّاعة

    تخزين الحليب والطعام بسهولة

    تحوّل أقراص منع التسرّب Avent من Philips كل رضّاعات Avent من Philips إلى حاويات لتخزين حليب الأم والطعام. وهي تتوافق مع رضّاعات Natural وClassic، بالإضافة إلى كونها خالية من مادة BPA‏. إكتشف كلّ المميزات

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      يسمح لك قرص منع التسرّب بتخزين حليب الأم المفيد أو تجميده من دون تسرّب. يرجى الحرص على استخدام أقراص منع التسرّب دائمًا مع حلقة الضبط من Philips Avent بهدف منع التسرّب.

      دوّني التاريخ على القرص للتخزين

      دوّني التاريخ على القرص للتخزين

      يمكنك تدوين تاريخ الشفط أو التجميد على قرص منع التسرّب. وبذلك تقومين بتنظيم وجبات الحليب والطعام بسهولة لطفلك.

      إن أقراص منع التسرّب من Philips Avent خالية من مادة BPA

      إن أقراص منع التسرّب من Philips Avent خالية من مادة BPA

      تم صنع أقراص منع التسرّب من Philips Avent من مادتَي البولي بروبيلين (PP) واللدائن الحرارية (TPE) وهما مادتين خاليتين من مادة BPA.

      6 أقراص منع تسرّب لتخزين الحليب أو الطعام

      قومي بتخزين الحليب والطعام في رضّاعة Philips Avent. أغلقي الرضّاعة بواسطة قرص منع التسرّب.

      المواصفات التقنية

      • بلد المنشأ

        إنكلترا
        نعم

      • المواد

        اللدائن الحرارية (TPE)
        نعم
        خالية من مادة BPA*
        نعم

      • مراحل النمو

        المراحل
        للأطفال بين 0 و6 أشهر

      • الوظائف

        سهولة الاستعمال
        • دوّني التاريخ على القرص
        • ما من تسرب
        تخزين سهل
        تخزين/تجميد حليب الأم أو الطعام

      • المحتويات

        قرص منع التسرّب لتخزين الحليب
        6  قطعة

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