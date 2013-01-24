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تبقي حلمات الرضاعة AVENT معقمةً لحد 24 ساعةً
من المفيد إبقاء حلمات الرضاعة AVENT معقمةً إلى حين استخدامها لإطعام طفلك.
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
تبقي حلمات الرضاعة AVENT معقمةً لحد 24 ساعةً
من المفيد إبقاء حلمات الرضاعة AVENT معقمةً إلى حين استخدامها لإطعام طفلك.
تبقي حلمات الرضاعة AVENT معقمةً لحد 24 ساعةً
من المفيد إبقاء حلمات الرضاعة AVENT معقمةً إلى حين استخدامها لإطعام طفلك.
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
تبقي حلمات الرضاعة AVENT معقمةً لحد 24 ساعةً
من المفيد إبقاء حلمات الرضاعة AVENT معقمةً إلى حين استخدامها لإطعام طفلك.
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