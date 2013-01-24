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Philips AVENT

مجموعة الحلمات المعقمة المخصصة للسفر

SCF139/02
AVENT
التصنيف الإجمالي / 5
AVENT
  • تبقي حلمات الرضاعة AVENT معقمةً لحد 24 ساعةً تبقي حلمات الرضاعة AVENT معقمةً لحد 24 ساعةً تبقي حلمات الرضاعة AVENT معقمةً لحد 24 ساعةً
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    Philips AVENT مجموعة الحلمات المعقمة المخصصة للسفر

    SCF139/02
    التصنيف الإجمالي / 5

    تبقي حلمات الرضاعة AVENT معقمةً لحد 24 ساعةً

    من المفيد إبقاء حلمات الرضاعة AVENT معقمةً إلى حين استخدامها لإطعام طفلك.

    Philips AVENT مجموعة الحلمات المعقمة المخصصة للسفر

    تبقي حلمات الرضاعة AVENT معقمةً لحد 24 ساعةً

    من المفيد إبقاء حلمات الرضاعة AVENT معقمةً إلى حين استخدامها لإطعام طفلك.

    تبقي حلمات الرضاعة AVENT معقمةً لحد 24 ساعةً

    من المفيد إبقاء حلمات الرضاعة AVENT معقمةً إلى حين استخدامها لإطعام طفلك.

    Philips AVENT مجموعة الحلمات المعقمة المخصصة للسفر

    تبقي حلمات الرضاعة AVENT معقمةً لحد 24 ساعةً

    من المفيد إبقاء حلمات الرضاعة AVENT معقمةً إلى حين استخدامها لإطعام طفلك.

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      بعد إزالة حلمات الرضاعة من المعقّم، تبقى معقمةً لحد 24 ساعةً.

      المواصفات التقنية

      • بلد المنشأ

        إنكلترا
        نعم

      • المحتويات

        الغطاء المجوّف
        2  قطعة
        حلقة تثبّت بتدويرها
        2  قطعة
        قاعدة قرص الإغلاق
        2  قطعة

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