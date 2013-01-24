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Philips AVENT

حاويات عريضة مصممة مسبقاً

SCF138/05
AVENT
التصنيف الإجمالي / 5
AVENT
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    Philips AVENT حاويات عريضة مصممة مسبقاً

    SCF138/05
    التصنيف الإجمالي / 5

    شكل أعرض

    حاويات Tempo صلبة وعريضة ومصممة مسبقاً لجعل عمليتَي الملء والإطعام أسهل. تمتعي في كل عملية إطعام براحة الحاويات المعقّمة مسبقاً والقابلة للاستخدام مرةً واحدةً. إكتشف كلّ المميزات

    Philips AVENT حاويات عريضة مصممة مسبقاً

    شكل أعرض

    حاويات Tempo صلبة وعريضة ومصممة مسبقاً لجعل عمليتَي الملء والإطعام أسهل. تمتعي في كل عملية إطعام براحة الحاويات المعقّمة مسبقاً والقابلة للاستخدام مرةً واحدةً. إكتشف كلّ المميزات

    شكل أعرض

    حاويات Tempo صلبة وعريضة ومصممة مسبقاً لجعل عمليتَي الملء والإطعام أسهل. تمتعي في كل عملية إطعام براحة الحاويات المعقّمة مسبقاً والقابلة للاستخدام مرةً واحدةً. إكتشف كلّ المميزات

    Philips AVENT حاويات عريضة مصممة مسبقاً

    شكل أعرض

    حاويات Tempo صلبة وعريضة ومصممة مسبقاً لجعل عمليتَي الملء والإطعام أسهل. تمتعي في كل عملية إطعام براحة الحاويات المعقّمة مسبقاً والقابلة للاستخدام مرةً واحدةً. إكتشف كلّ المميزات

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      شكل أعرض

      ملء وإطعام أسهل

      • 8 أونصات x50
      نظام قابل للاستخدام مرةً واحدةً

      نظام قابل للاستخدام مرةً واحدةً

      حاويات Tempo صلبة وعريضة ومصممة مسبقاً لجعل عمليتَي الملء والإطعام أسهل. تمتعي في كل عملية إطعام براحة الحاويات المعقّمة مسبقاً والقابلة للاستخدام مرةً واحدةً.

      تنطوي الحاوية لتقليص كمية الهواء في بطن الطفل

      تنطوي الحاوية لتقليص كمية الهواء في بطن الطفل

      تنطوي حاويات Tempo أثناء إطعام الطفل لتقليص كمية الهواء في بطن الطفل.

      معقّمة مسبقاً وقابلة للاستخدام مرةً واحدةً

      معقّمة مسبقاً وقابلة للاستخدام مرةً واحدةً

      المواصفات التقنية

      • بلد المنشأ

        إنكلترا
        نعم

      • المحتويات

        حاوية مصممة مسبقاً، ومعقّمة مسبقاً (240 ملل/ 8 أونصات)
        50  قطعة

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