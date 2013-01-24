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Philips AVENT

لهايات الانسياب الحر المعاصرة

SCF133/32
AVENT
التصنيف الإجمالي / 5
AVENT
  • انسياب أكبر للهواء ملائم للبشرة الحساسة انسياب أكبر للهواء ملائم للبشرة الحساسة انسياب أكبر للهواء ملائم للبشرة الحساسة
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    Philips AVENT لهايات الانسياب الحر المعاصرة

    SCF133/32
    التصنيف الإجمالي / 5

    انسياب أكبر للهواء ملائم للبشرة الحساسة

    تراعي حلمات AVENT القابلة للطي والمتماثلة والتي تحافظ على تقويم الأسنان، النمو الطبيعي لفك طفلك وأسنانه ولثته. لهايات AVENT مصنوعة كلها من السيليكون وهي خالية من أي رائحة أو نكهة. هذه اللهايات متوفرة بكل الألوان. إكتشف كلّ المميزات

    Philips AVENT لهايات الانسياب الحر المعاصرة

    انسياب أكبر للهواء ملائم للبشرة الحساسة

    تراعي حلمات AVENT القابلة للطي والمتماثلة والتي تحافظ على تقويم الأسنان، النمو الطبيعي لفك طفلك وأسنانه ولثته. لهايات AVENT مصنوعة كلها من السيليكون وهي خالية من أي رائحة أو نكهة. هذه اللهايات متوفرة بكل الألوان. إكتشف كلّ المميزات

    انسياب أكبر للهواء ملائم للبشرة الحساسة

    تراعي حلمات AVENT القابلة للطي والمتماثلة والتي تحافظ على تقويم الأسنان، النمو الطبيعي لفك طفلك وأسنانه ولثته. لهايات AVENT مصنوعة كلها من السيليكون وهي خالية من أي رائحة أو نكهة. هذه اللهايات متوفرة بكل الألوان. إكتشف كلّ المميزات

    Philips AVENT لهايات الانسياب الحر المعاصرة

    انسياب أكبر للهواء ملائم للبشرة الحساسة

    تراعي حلمات AVENT القابلة للطي والمتماثلة والتي تحافظ على تقويم الأسنان، النمو الطبيعي لفك طفلك وأسنانه ولثته. لهايات AVENT مصنوعة كلها من السيليكون وهي خالية من أي رائحة أو نكهة. هذه اللهايات متوفرة بكل الألوان. إكتشف كلّ المميزات

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      انسياب أكبر للهواء ملائم للبشرة الحساسة

      أغطية الانسياب الحر وتصاميم حديثة ومعاصرة.

      • للأطفال بين 6 و18 شهراً
      غطاء واقٍ

      غطاء واقٍ

      لإبقاء الحلمات المعقّمة نظيفة.

      مقبض حلقة الأمان

      مقبض حلقة الأمان

      لإزالة اللهاية بسهولة في أي وقت.

      حلمة قابلة للطي، ومتماثلة تحافظ على تقويم الأسنان

      تراعي الحلمات المسطحة، والمتماثلة والمعدّة للتقطير النمو الطبيعي لفك طفلك وأسنانه ولثته حتّى لو انقلبت اللهاية داخل فم الطفل.

      حلمات من السيليكون سهلة الاستخدام

      إن السيليكون خال من أي رائحة أو نكهة وبالتالي يتقبّلها طفلك بسهولة.

      غطاء منحنٍ مهوّأ

      فتحات تهوية أكثر في الغطاء تتيح تدفق هواء أكثر خلف وحول اللهاية لراحة أكبر، وهي مثالية لبشرة الطفل الحساسة ذلك أنها تحد من تجمّع اللعاب ومن إمكانية الإصابة بحساسية البشرة.

      المواصفات التقنية

      • بلد المنشأ

        إنكلترا
        نعم

      • المحتويات

        لهاية سيليكون
        2  قطعة
        غطاء واقٍ
        2  قطعة

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