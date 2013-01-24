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انسياب أكبر للهواء ملائم للبشرة الحساسة
تراعي حلمات AVENT القابلة للطي والمتماثلة والتي تحافظ على تقويم الأسنان، النمو الطبيعي لفك طفلك وأسنانه ولثته. لهايات AVENT مصنوعة كلها من السيليكون وهي خالية من أي رائحة أو نكهة. هذه اللهايات متوفرة بكل الألوان. إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
انسياب أكبر للهواء ملائم للبشرة الحساسة
تراعي حلمات AVENT القابلة للطي والمتماثلة والتي تحافظ على تقويم الأسنان، النمو الطبيعي لفك طفلك وأسنانه ولثته. لهايات AVENT مصنوعة كلها من السيليكون وهي خالية من أي رائحة أو نكهة. هذه اللهايات متوفرة بكل الألوان. إكتشف كلّ المميزات
انسياب أكبر للهواء ملائم للبشرة الحساسة
تراعي حلمات AVENT القابلة للطي والمتماثلة والتي تحافظ على تقويم الأسنان، النمو الطبيعي لفك طفلك وأسنانه ولثته. لهايات AVENT مصنوعة كلها من السيليكون وهي خالية من أي رائحة أو نكهة. هذه اللهايات متوفرة بكل الألوان. إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
انسياب أكبر للهواء ملائم للبشرة الحساسة
تراعي حلمات AVENT القابلة للطي والمتماثلة والتي تحافظ على تقويم الأسنان، النمو الطبيعي لفك طفلك وأسنانه ولثته. لهايات AVENT مصنوعة كلها من السيليكون وهي خالية من أي رائحة أو نكهة. هذه اللهايات متوفرة بكل الألوان. إكتشف كلّ المميزات
لإبقاء الحلمات المعقّمة نظيفة.
لإزالة اللهاية بسهولة في أي وقت.
تراعي الحلمات المسطحة، والمتماثلة والمعدّة للتقطير النمو الطبيعي لفك طفلك وأسنانه ولثته حتّى لو انقلبت اللهاية داخل فم الطفل.
إن السيليكون خال من أي رائحة أو نكهة وبالتالي يتقبّلها طفلك بسهولة.
فتحات تهوية أكثر في الغطاء تتيح تدفق هواء أكثر خلف وحول اللهاية لراحة أكبر، وهي مثالية لبشرة الطفل الحساسة ذلك أنها تحد من تجمّع اللعاب ومن إمكانية الإصابة بحساسية البشرة.