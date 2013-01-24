تتوهج في الظلام

تراعي حلمات AVENT القابلة للطي والمتماثلة والتي تحافظ على تقويم الأسنان، النمو الطبيعي لفك طفلك وأسنانه ولثته. لهايات AVENT مصنوعة كلها من السيليكون وهي خالية من أي رائحة أو نكهة. هذه اللهايات متوفرة بكل الألوان. إكتشف كلّ المميزات