الصفحة الرئيسية
Philips - انقر هنا للانتقال إلى الصفحة الرئيسية

مصطلحات البحث

AR
EN
1

Philips AVENT

لهايات ليلية

SCF127/17
AVENT
التصنيف الإجمالي / 5
AVENT
  • تتوهج في الظلام تتوهج في الظلام تتوهج في الظلام
    -{discount-value}

    Philips AVENT لهايات ليلية

    SCF127/17
    التصنيف الإجمالي / 5

    تتوهج في الظلام

    تراعي حلمات AVENT القابلة للطي والمتماثلة والتي تحافظ على تقويم الأسنان، النمو الطبيعي لفك طفلك وأسنانه ولثته. لهايات AVENT مصنوعة كلها من السيليكون وهي خالية من أي رائحة أو نكهة. هذه اللهايات متوفرة بكل الألوان. إكتشف كلّ المميزات

    Philips AVENT لهايات ليلية

    تتوهج في الظلام

    تراعي حلمات AVENT القابلة للطي والمتماثلة والتي تحافظ على تقويم الأسنان، النمو الطبيعي لفك طفلك وأسنانه ولثته. لهايات AVENT مصنوعة كلها من السيليكون وهي خالية من أي رائحة أو نكهة. هذه اللهايات متوفرة بكل الألوان. إكتشف كلّ المميزات

    تتوهج في الظلام

    تراعي حلمات AVENT القابلة للطي والمتماثلة والتي تحافظ على تقويم الأسنان، النمو الطبيعي لفك طفلك وأسنانه ولثته. لهايات AVENT مصنوعة كلها من السيليكون وهي خالية من أي رائحة أو نكهة. هذه اللهايات متوفرة بكل الألوان. إكتشف كلّ المميزات

    Philips AVENT لهايات ليلية

    تتوهج في الظلام

    تراعي حلمات AVENT القابلة للطي والمتماثلة والتي تحافظ على تقويم الأسنان، النمو الطبيعي لفك طفلك وأسنانه ولثته. لهايات AVENT مصنوعة كلها من السيليكون وهي خالية من أي رائحة أو نكهة. هذه اللهايات متوفرة بكل الألوان. إكتشف كلّ المميزات

    منتجات مشابهة

    مراجعة كل pacifiers

      تتوهج في الظلام

      مع توهّج فريد في المقبض الداكن.

      • للأطفال بين 3 و6 أشهر
      غطاء واقٍ

      غطاء واقٍ

      لإبقاء الحلمات المعقّمة نظيفة.

      مقبض حلقة الأمان

      مقبض حلقة الأمان

      لإزالة اللهاية بسهولة في أي وقت.

      حلمة قابلة للطي، ومتماثلة تحافظ على تقويم الأسنان

      تراعي الحلمات المسطحة، والمتماثلة والمعدّة للتقطير النمو الطبيعي لفك طفلك وأسنانه ولثته حتّى لو انقلبت اللهاية داخل فم الطفل.

      حلمات من السيليكون سهلة الاستخدام

      إن السيليكون خال من أي رائحة أو نكهة وبالتالي يتقبّلها طفلك بسهولة.

      فتحات تهوية الغطاء

      تمنع فتحات تهوية الغطاء تجمّع اللعاب وتحد من إمكانية الإصابة بحساسية البشرة.

      المواصفات التقنية

      • بلد المنشأ

        إنكلترا
        نعم

      • المحتويات

        لهاية سيليكون
        2  قطعة
        غطاء واقٍ
        2  قطعة

      احصل على الدعم لهذا المنتج

      الانتقال إلى خدمة رعاية المستهلك

      العثور على قطعة بديلة أو ملحق

      الانتقال إلى القطع والملحقات

      ملحقات لهذا المنتج

      عرض كافة الأكسسوارات

        المنتجات المقترحة

          المنتجات التي تم عرضها مؤخرًا

            الآراء

            كن أول من يراجع هذا البند