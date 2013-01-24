مصطلحات البحث
تحافظ على تقويم الأسنان
تراعي حلمات AVENT القابلة للطي والمتماثلة والتي تحافظ على تقويم الأسنان، النمو الطبيعي لفك طفلك وأسنانه ولثته. لهايات AVENT مصنوعة كلها من السيليكون وهي خالية من أي رائحة أو نكهة. هذه اللهايات متوفرة بكل الألوان. إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
تحافظ على تقويم الأسنان
تراعي حلمات AVENT القابلة للطي والمتماثلة والتي تحافظ على تقويم الأسنان، النمو الطبيعي لفك طفلك وأسنانه ولثته. لهايات AVENT مصنوعة كلها من السيليكون وهي خالية من أي رائحة أو نكهة. هذه اللهايات متوفرة بكل الألوان. إكتشف كلّ المميزات
تحافظ على تقويم الأسنان
تراعي حلمات AVENT القابلة للطي والمتماثلة والتي تحافظ على تقويم الأسنان، النمو الطبيعي لفك طفلك وأسنانه ولثته. لهايات AVENT مصنوعة كلها من السيليكون وهي خالية من أي رائحة أو نكهة. هذه اللهايات متوفرة بكل الألوان. إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
تحافظ على تقويم الأسنان
تراعي حلمات AVENT القابلة للطي والمتماثلة والتي تحافظ على تقويم الأسنان، النمو الطبيعي لفك طفلك وأسنانه ولثته. لهايات AVENT مصنوعة كلها من السيليكون وهي خالية من أي رائحة أو نكهة. هذه اللهايات متوفرة بكل الألوان. إكتشف كلّ المميزات
لإبقاء الحلمات المعقّمة نظيفة.
لإزالة اللهاية بسهولة في أي وقت.
تراعي الحلمات المسطحة، والمتماثلة والمعدّة للتقطير النمو الطبيعي لفك طفلك وأسنانه ولثته حتّى لو انقلبت اللهاية داخل فم الطفل.
إن السيليكون خال من أي رائحة أو نكهة وبالتالي يتقبّلها طفلك بسهولة.
تمنع فتحات تهوية الغطاء تجمّع اللعاب وتحد من إمكانية الإصابة بحساسية البشرة.