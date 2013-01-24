الصفحة الرئيسية
Philips - انقر هنا للانتقال إلى الصفحة الرئيسية

مصطلحات البحث

AR
EN
1

Philips Avent

رضّاعة Natural للأطفال

SCF070/21
Avent
التصنيف الإجمالي / 5
Avent
  • سهولة التوفيق مع الرضاعة الطبيعية سهولة التوفيق مع الرضاعة الطبيعية سهولة التوفيق مع الرضاعة الطبيعية
    -{discount-value}

    Philips Avent رضّاعة Natural للأطفال

    SCF070/21
    التصنيف الإجمالي / 5

    سهولة التوفيق مع الرضاعة الطبيعية

    تشبه رضّاعة Natural المزودة بحلمة طرية الثدي إلى حد كبير. هذا وتسمح الحلمة العريضة على شكل الثدي المتميزة بتصميم لولبي مرن وببتلات مريحة بالتقام طبيعي مشابه للثدي، ما يسهّل الجمع ما بين الرضاعة الطبيعية والرضاعة باستخدام الرضّاعة. إكتشف كلّ المميزات

    Philips Avent رضّاعة Natural للأطفال

    سهولة التوفيق مع الرضاعة الطبيعية

    تشبه رضّاعة Natural المزودة بحلمة طرية الثدي إلى حد كبير. هذا وتسمح الحلمة العريضة على شكل الثدي المتميزة بتصميم لولبي مرن وببتلات مريحة بالتقام طبيعي مشابه للثدي، ما يسهّل الجمع ما بين الرضاعة الطبيعية والرضاعة باستخدام الرضّاعة. إكتشف كلّ المميزات

    سهولة التوفيق مع الرضاعة الطبيعية

    تشبه رضّاعة Natural المزودة بحلمة طرية الثدي إلى حد كبير. هذا وتسمح الحلمة العريضة على شكل الثدي المتميزة بتصميم لولبي مرن وببتلات مريحة بالتقام طبيعي مشابه للثدي، ما يسهّل الجمع ما بين الرضاعة الطبيعية والرضاعة باستخدام الرضّاعة. إكتشف كلّ المميزات

    Philips Avent رضّاعة Natural للأطفال

    سهولة التوفيق مع الرضاعة الطبيعية

    تشبه رضّاعة Natural المزودة بحلمة طرية الثدي إلى حد كبير. هذا وتسمح الحلمة العريضة على شكل الثدي المتميزة بتصميم لولبي مرن وببتلات مريحة بالتقام طبيعي مشابه للثدي، ما يسهّل الجمع ما بين الرضاعة الطبيعية والرضاعة باستخدام الرضّاعة. إكتشف كلّ المميزات

    منتجات مشابهة

    مراجعة كل natural-baby-bottles

      سهولة التوفيق مع الرضاعة الطبيعية

      التقام الحلمة بطريقة طبيعية

      • رضّاعة
      • 9 أونصة/260 ملليلتر
      • حلمة تدفق بطيء
      • شهر واحد أو أكثر
      التقام بطريقة طبيعية بفضل الحلمة العريضة على شكل الثدي

      التقام بطريقة طبيعية بفضل الحلمة العريضة على شكل الثدي

      تقوم الحلمة العريضة على شكل الثدي بتعزيز الالتقام بطريقة طبيعية كما في حال الرضاعة الطبيعية، ما يسهّل على الطفل الجمع ما بين الرضاعة بواسطة الرضّاعة والرضاعة الطبيعية.

      حلمة طرية جدًا ومصممة لتشبه ملمس الثدي

      حلمة طرية جدًا ومصممة لتشبه ملمس الثدي

      تتميّز الحلمة بملمسها الطري جدًا، وهي مصممة لتشبه ملمس الثدي.

      تصميم مرن ولولبي مع بتلات مريحة

      تصميم مرن ولولبي مع بتلات مريحة

      تصميم مرن ولولبي، مع البتلات المريحة والفريدة التي نقدّمها، للحصول على حلمة مرنة، تسمح برضاعة طبيعية أكثر من دون الانقباض.

      صمام مضاد للمغص ومصمم لتخفيف المغص والانزعاج

      صمام مضاد للمغص ومصمم لتخفيف المغص والانزعاج

      صمام مضاد للمغص ومصمم لمنع الهواء من الدخول إلى معدة طفلك، وللمساعدة في تخفيف المغص والانزعاج.

      تتوفر حلمات بمعدلات تدفق مختلفة

      تتوفر حلمات بمعدلات تدفق مختلفة

      تقدّم مجموعة Natural من Philips Avent مستويات مرونة مختلفة للحلمة ومعدلات تدفق متزايدة لكل مرحلة من مراحل نمو طفلك.

      شكل صحي لراحة قصوى

      شكل صحي لراحة قصوى

      تتميّز الرضّاعة بشكلها الفريد، وبالتالي يسهل حملها والإمساك بها بأي اتجاه لراحة قصوى، حتى ليدَي طفلك الصغيرتَين.

      استخدام وتنظيف بسيط، تجميع سريع وسهل

      استخدام وتنظيف بسيط، تجميع سريع وسهل

      تساهم الرضّاعة ذات العنق العريض في تسهيل عملية التعبئة والتنظيف. فهي تتألف من بعض القطع التي يمكن تجميعها بسرعة وسهولة.

      تتوافق مع مجموعة Natural من Philips Avent

      تتوافق مع مجموعة Natural من Philips Avent

      يمكنك المزج بين شافطة الحليب والرضّاعة وأجزاء الكوب التي نقدمها وابتكار المنتج الذي يناسبك، عند الحاجة!

      هذه الرضّاعة خالية من مادة BPA*

      هذه الرضّاعة خالية من مادة BPA*

      تم صنع رضّاعة Philips Avent من نوع Natural من مواد خالية من مادة BPA* (بوليبروبيلين).

      المواصفات التقنية

      • المواد

        الرضّاعة
        • البوليبروبيلين
        • خالية من مادة BPA*
        حلمة
        • سيليكون
        • خالية من مادة BPA*

      • المحتويات

        رضّاعة للأطفال
        1  قطعة

      • التصميم

        تصميم الرضّاعة
        • شكل صحي
        • عنق عريض

      • سهولة الاستعمال

        استخدام الرضّاعة
        • سهلة الحمل
        • تجميع سهل
        • سهل التنظيف

      • مراحل النمو

        المراحل
        0‏-12 شهرًا

      • الوظائف

        رضاعة
        • التقام الحلمة بطريقة طبيعية
        • الجمع بسهولة ما بين الرضاعة بواسطة الرضّاعة والرضاعة الطبيعية
        حلمة
        بتلات فريدة ومريحة، حلمة طرية ومرنة جدًا
        7صمام مضاد للمغص
        نعم

      احصل على الدعم لهذا المنتج

      الانتقال إلى خدمة رعاية المستهلك

      المنتجات المقترحة

        المنتجات التي تم عرضها مؤخرًا

          الآراء

          كن أول من يراجع هذا البند

          • 0% من مادة BPA، تتوافق مع أنظمة الاتحاد الأوروبي 10/2011
          • ما هو المغص وكيف يؤثر في الأطفال؟ ينتج المغص جزئيًا من دخول الهواء أثناء الرضاعة، مما يسبب انزعاجاً في جهاز الهضم لدى الطفل. وتشمل الأعراض البكاء والاضطراب.