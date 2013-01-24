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Philips Avent

جهاز مراقبة الطفل الذكي

SCD860
Avent
التصنيف الإجمالي / 5
1 الجوائز
Avent
  • اتصال دائم بطفلك، أينما كنت اتصال دائم بطفلك، أينما كنت اتصال دائم بطفلك، أينما كنت
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    Philips Avent جهاز مراقبة الطفل الذكي

    SCD860
    التصنيف الإجمالي / 5
    1 الجوائز

    اتصال دائم بطفلك، أينما كنت

    يمكّنك جهاز مراقبة الطفل الذكي أنتِ والأشخاص الذين تحبينهم من مراقبة طفلك من أي مكان. يقوم التطبيق بالتبديل تلقائيًا بين الشبكات ويحسّن جودة الصوت والفيديو للحصول على أفضل اتصال بطفلك. إكتشف كلّ المميزات

    هذا المنتج لم يعد متاحا

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    Philips Avent جهاز مراقبة الطفل الذكي

    اتصال دائم بطفلك، أينما كنت

    يمكّنك جهاز مراقبة الطفل الذكي أنتِ والأشخاص الذين تحبينهم من مراقبة طفلك من أي مكان. يقوم التطبيق بالتبديل تلقائيًا بين الشبكات ويحسّن جودة الصوت والفيديو للحصول على أفضل اتصال بطفلك. إكتشف كلّ المميزات

    اتصال دائم بطفلك، أينما كنت

    يمكّنك جهاز مراقبة الطفل الذكي أنتِ والأشخاص الذين تحبينهم من مراقبة طفلك من أي مكان. يقوم التطبيق بالتبديل تلقائيًا بين الشبكات ويحسّن جودة الصوت والفيديو للحصول على أفضل اتصال بطفلك. إكتشف كلّ المميزات

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    العثور على منتجات مماثلة

    Philips Avent جهاز مراقبة الطفل الذكي

    اتصال دائم بطفلك، أينما كنت

    يمكّنك جهاز مراقبة الطفل الذكي أنتِ والأشخاص الذين تحبينهم من مراقبة طفلك من أي مكان. يقوم التطبيق بالتبديل تلقائيًا بين الشبكات ويحسّن جودة الصوت والفيديو للحصول على أفضل اتصال بطفلك. إكتشف كلّ المميزات

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      اتصال دائم بطفلك، أينما كنت

      مع تقنية SafeConnect

      • مع تقنية SafeConnect
      • للهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر اللوحي
      • متوافق مع نظامَي التشغيل iOS وAndroid
      • جرب التطبيق الآن
      يدعم كاميرات/مشاهدين متعددين، قومي بدعوة أحبائك

      يدعم كاميرات/مشاهدين متعددين، قومي بدعوة أحبائك

      يتميّز الاتصال بأنه آمن وخاص بالكامل. يمكنك دعوة أحبائك لمراقبة طفلك من أي مكان. يمكنك أن تقرري متى وما إذا كنت تريدين أن يشارك الآخرين في مراقبة طفلك بفضل ما يصل إلى 10 حسابات ووضع الخصوصية. يدعم التطبيق ما يصل إلى 10 كاميرات مع ثلاث مشاهدين في آن واحد لكل كاميرا.

      مراقبة الأداء بالاستناد إلى اتصال Wi-Fi

      مراقبة الأداء بالاستناد إلى اتصال Wi-Fi

      يجب توصيل كل من الجهاز والتطبيق بالإنترنت. يتصل الجهاز بالإنترنت عبر Wi-Fi، مما يجعل أداء الجهاز مستندًا بشكل مباشر إلى اتصال Wi-Fi لديك. من هنا، احرصي على أن يكون جهاز مراقبة الطفل الذكي من Philips Avent على مسافة قريبة من موجّه Wi-Fi، أو استخدمي معيد التقوية / محوّل powerline مع تقنية Wi-Fi المضمّنة لتعزيز إشارة Wi-Fi بالقرب من جهاز المراقبة. يمكن توصيل جهازك الذكي بالإنترنت عبر 3G أو 4G أو Wi-Fi، مما يتيح لك مراقبة طفلك من أي مكان.

      إعدادات مخصصة لمراقبة طفلك بالطريقة التي تريدينها

      إعدادات مخصصة لمراقبة طفلك بالطريقة التي تريدينها

      يمكنك تخصيص كل الإعدادات والإشعارات الخاصة بجهاز مراقبة الطفل الذكي والتطبيق بالكامل، لتتمكني من اختيار وتيرة التحديثات التي ترغبين فيها ونوعها كما تلقيها. بالإضافة إلى ذلك، يمكنك تعيين ميزات المنتج كيف ومتى أردت، سواء كان، على سبيل المثال، لون الضوء الليلي أو تهويدة معيّنة.

      مراقبة نهاراً وليلاً بجودة عالية بدقة تصل إلى 720 بكسل

      مراقبة نهاراً وليلاً بجودة عالية بدقة تصل إلى 720 بكسل

      تمكّني من رؤية طفلك وسماعه في النهار والليل. تقدّم الكاميرا جودة فيديو وصوت فائقة، مع إمكانية المراقبة نهاراً وليلاً بجودة عالية بدقة تصل إلى 720 بكسل، وبكامل الألوان في النهار وبالأسود والأبيض في الليل عبر الأشعة تحت الحمراء.

      مجموعة من التهويدات لنوم هادئ ومريح

      مجموعة من التهويدات لنوم هادئ ومريح

      ساعدي طفلك على الاسترخاء للنوم من خلال تشغيل واحدة من التهويدات العشرة المهدئة. شغّلي التهويدات مباشرة بواسطة الكاميرا في غرفة طفلك أو عن بُعد بواسطة التطبيق. يمكنك تعيين مؤقت واختيار الأغاني التي تريدين تشغيلها في الوقت الذي تريدينه.

      ضوء ليلي متعدد الألوان لمساعدة طفلك على الاسترخاء والنوم

      ضوء ليلي متعدد الألوان لمساعدة طفلك على الاسترخاء والنوم

      استخدمي الضوء الليلي المتعدد الألوان لتوفير جو مهدئ ولطيف يساعد طفلك على النوم. يمكنك إضاءة الضوء الليلي مباشرة من بواسطة الكاميرا في غرفة طفلك أو عن بُعد بواسطة التطبيق. فضلاً عن ذلك، يمكنك تحديد لون الضوء وتعيين مؤقت لاختيار وقت تشغيل الإضاءة.

      وظيفة التحدّث إلى الطفل المطَمئنة

      وظيفة التحدّث إلى الطفل المطَمئنة

      ساعدي طفلك على الشعور بالهدوء والطمأنينة من خلال سماع صوتك بواسطة التطبيق أينما كنت.

      يعمل على كل الشبكات لتوفير الاتصال الأمثل

      يستخدم تطبيق جهاز مراقبة الطفل الذكي من Philips Avent تقنية SafeConnect للعمل عبر الشبكات المتوفرة (3G/4G/Wi-Fi). يعمد التطبيق تلقائيًا إلى مطابقة عرض النطاق الترددي وتوفير الاتصال الأمثل مع طفلك. عندما تنخفض جودة الاتصال بالإنترنت، سيضبط التطبيق تلقائيًا جودة الصوت والفيديو بحيث تتمكنين من مراقبة طفلك. وفي حال انقطاع الاتصال بالإنترنت، سيعاود الجهاز الاتصال بشكل مستمر ويعلمك في حال تعذّرت استعادة الاتصال.

      ما عليك سوى استخدام رمز QR لإعداد التطبيق وتنزيله

      من السهل جدًا إعداد جهاز مراقبة الطفل الذكي من Philips Avent. ما عليك سوى تنزيل التطبيق واستخدام رمز QR داخل التطبيق لتوصيل الكاميرا بشبكة Wi-Fi المحلية. يتضمن التطبيق دليل المستخدم للمرة الأولى الذي سيقدم لك الدعم ويشرح أزرار التطبيق وميزاته.

      وضع الخلفية مع استهلاك طاقة أقل

      يمكنك استخدام التطبيق بشكل نشط في وضع المقدمة أو في وضع الخلفية أثناء استخدام الهاتف أو الجهاز اللوحي لإنجاز أمور أخرى. في وضع الخلفية، سيكون استهلاك الطاقة منخفضًا، إلا أنه سيبقيك على اطلاع عندما يبدأ طفلك بالبكاء. وكل ذلك حتى تتمكني من معرفة عندما يبدأ طفلك بالبكاء حتى عند استخدام تطبيق آخر بشكل نشط.

      مراقبة نسبة الرطوبة ودرجة الحرارة في الغرفة وتسجيلها

      تم تزويد جهاز مراقبة الطفل الذكي من Philips Avent بمستشعر مضمّن لمراقبة نسبة الرطوبة ودرجة الحرارة والصوت في غرفة طفلك وتسجيلها. يمكنك تخصيص عتبة هذه القراءات لتتمكني من توفير بيئة النوم الصحية الفضلى والمحافظة عليها. وما هي إلا إحدى الطرق التي يقدّم بها جهاز مراقبة الطفل الذكي uGrow المزيد من البيانات للحصول على عدد أكبر من المعلومات الدقيقة حول النموّ الصحي لطفلك.

      لقطة سريعة لالتقاط لحظات طفلك المميزة

      لا تفوتي اللحظات المميزة حتى عندما يكون طفلك نائمًا. استخدمي خيار اللقطة السريعة لالتقاط كل تلك اللحظات المميزة.

      المواصفات التقنية

      • المحتويات

        جهاز مراقبة الطفل الذكي
        نعم
        تركيب على الجدار
        نعم
        محول
        نعم

      • الميزات

        كاميرات متعددة لجهاز المراقبة
        10
        مشاهدون متعددون
        3 في آن واحد
        الوضع الليلي التلقائي
        الأشعة تحت الحمراء
        مراقبة مستوى الرطوبة
        10% - 80% من الرطوبة النسبية
        سجل الرطوبة
        آخر 24 ساعة
        مراقبة درجة الحرارة
        0 درجة مئوية - 40 درجة مئوية
        سجل درجات الحرارة
        آخر 24 ساعة
        تهويدات مهدئة
        10
        ضوء ليلي
        متعدد الألوان
        إمكانية المراقبة نهاراً وليلاً
        نعم
        وظيفة التحدّث إلى الطفل
        نعم
        لقطة سريعة
        نعم
        إعداد سهل لرمز QR
        نعم
        الاستماع في الخلفية
        نعم
        اكتشاف الضوضاء
        إعداد عتبة متغيرة
        زاوية عرض قابلة للتعديل
        نعم
        تكبير/تصغير وتدوير رقمي
        نعم، في ميزة التطبيق

      • الطاقة

        فولتية
        100-240 فولت
        التردد المقدّر
        50-60 هرتز

      • جودة الفيديو

        وضوح التفاصيل
        دقة عالية لغاية 720 بكسل (‎1280 x 720)
        برنامج ترميز الفيديو
        H.264
        توازن اللون الأبيض
        تلقائي
        التعرض
        تلقائي

      • الكاميرات

        كاميرا بتقنية WiFi
        ‎802.11 b/ g/ n ‏(2,4 جيجاهرتز، غير متوافق مع 5 جيجاهرتز)
        جهاز استشعار
        مستشعر كاميرا 1,3 ميجابكسل
        الوضع البؤري
        ثابت
        البُعد البؤري
        0,2 - 3 أمتار
        زاوية العرض
        • أفقية 57,7 درجات
        • عمودية 44,9 درجات
        أداة استشعار الضوء المحيط
        نعم
        فتحة العدسة
        F2.8

      • البرنامج

        التثبيت
        عبر متجر Apple App أو Google Play
        تحديث التطبيق تلقائيًا
        تحديث تلقائي لبرنامج الكاميرا الثابت
        التوافق مع Android
        الإصدار 4.1 أو أحدث (الهاتف/الجهاز اللوحي)
        التوافق مع iPad
        • إصدار iOS7 وأحدث
        • iPad 2 وأجدد
        التوافق مع iPhone
        • إصدار iOS7 وأحدث
        • iPhone 4S وأجدد
        التوافق مع iPod
        • إصدار iOS7 وأحدث
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