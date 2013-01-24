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اتصال دائم بطفلك، أينما كنت
يمكّنك جهاز مراقبة الطفل الذكي أنتِ والأشخاص الذين تحبينهم من مراقبة طفلك من أي مكان. يقوم التطبيق بالتبديل تلقائيًا بين الشبكات ويحسّن جودة الصوت والفيديو للحصول على أفضل اتصال بطفلك. إكتشف كلّ المميزات
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
اتصال دائم بطفلك، أينما كنت
يمكّنك جهاز مراقبة الطفل الذكي أنتِ والأشخاص الذين تحبينهم من مراقبة طفلك من أي مكان. يقوم التطبيق بالتبديل تلقائيًا بين الشبكات ويحسّن جودة الصوت والفيديو للحصول على أفضل اتصال بطفلك. إكتشف كلّ المميزات
اتصال دائم بطفلك، أينما كنت
يمكّنك جهاز مراقبة الطفل الذكي أنتِ والأشخاص الذين تحبينهم من مراقبة طفلك من أي مكان. يقوم التطبيق بالتبديل تلقائيًا بين الشبكات ويحسّن جودة الصوت والفيديو للحصول على أفضل اتصال بطفلك. إكتشف كلّ المميزات
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
اتصال دائم بطفلك، أينما كنت
يمكّنك جهاز مراقبة الطفل الذكي أنتِ والأشخاص الذين تحبينهم من مراقبة طفلك من أي مكان. يقوم التطبيق بالتبديل تلقائيًا بين الشبكات ويحسّن جودة الصوت والفيديو للحصول على أفضل اتصال بطفلك. إكتشف كلّ المميزات
يتميّز الاتصال بأنه آمن وخاص بالكامل. يمكنك دعوة أحبائك لمراقبة طفلك من أي مكان. يمكنك أن تقرري متى وما إذا كنت تريدين أن يشارك الآخرين في مراقبة طفلك بفضل ما يصل إلى 10 حسابات ووضع الخصوصية. يدعم التطبيق ما يصل إلى 10 كاميرات مع ثلاث مشاهدين في آن واحد لكل كاميرا.
يجب توصيل كل من الجهاز والتطبيق بالإنترنت. يتصل الجهاز بالإنترنت عبر Wi-Fi، مما يجعل أداء الجهاز مستندًا بشكل مباشر إلى اتصال Wi-Fi لديك. من هنا، احرصي على أن يكون جهاز مراقبة الطفل الذكي من Philips Avent على مسافة قريبة من موجّه Wi-Fi، أو استخدمي معيد التقوية / محوّل powerline مع تقنية Wi-Fi المضمّنة لتعزيز إشارة Wi-Fi بالقرب من جهاز المراقبة. يمكن توصيل جهازك الذكي بالإنترنت عبر 3G أو 4G أو Wi-Fi، مما يتيح لك مراقبة طفلك من أي مكان.
يمكنك تخصيص كل الإعدادات والإشعارات الخاصة بجهاز مراقبة الطفل الذكي والتطبيق بالكامل، لتتمكني من اختيار وتيرة التحديثات التي ترغبين فيها ونوعها كما تلقيها. بالإضافة إلى ذلك، يمكنك تعيين ميزات المنتج كيف ومتى أردت، سواء كان، على سبيل المثال، لون الضوء الليلي أو تهويدة معيّنة.
تمكّني من رؤية طفلك وسماعه في النهار والليل. تقدّم الكاميرا جودة فيديو وصوت فائقة، مع إمكانية المراقبة نهاراً وليلاً بجودة عالية بدقة تصل إلى 720 بكسل، وبكامل الألوان في النهار وبالأسود والأبيض في الليل عبر الأشعة تحت الحمراء.
ساعدي طفلك على الاسترخاء للنوم من خلال تشغيل واحدة من التهويدات العشرة المهدئة. شغّلي التهويدات مباشرة بواسطة الكاميرا في غرفة طفلك أو عن بُعد بواسطة التطبيق. يمكنك تعيين مؤقت واختيار الأغاني التي تريدين تشغيلها في الوقت الذي تريدينه.
استخدمي الضوء الليلي المتعدد الألوان لتوفير جو مهدئ ولطيف يساعد طفلك على النوم. يمكنك إضاءة الضوء الليلي مباشرة من بواسطة الكاميرا في غرفة طفلك أو عن بُعد بواسطة التطبيق. فضلاً عن ذلك، يمكنك تحديد لون الضوء وتعيين مؤقت لاختيار وقت تشغيل الإضاءة.
ساعدي طفلك على الشعور بالهدوء والطمأنينة من خلال سماع صوتك بواسطة التطبيق أينما كنت.
يستخدم تطبيق جهاز مراقبة الطفل الذكي من Philips Avent تقنية SafeConnect للعمل عبر الشبكات المتوفرة (3G/4G/Wi-Fi). يعمد التطبيق تلقائيًا إلى مطابقة عرض النطاق الترددي وتوفير الاتصال الأمثل مع طفلك. عندما تنخفض جودة الاتصال بالإنترنت، سيضبط التطبيق تلقائيًا جودة الصوت والفيديو بحيث تتمكنين من مراقبة طفلك. وفي حال انقطاع الاتصال بالإنترنت، سيعاود الجهاز الاتصال بشكل مستمر ويعلمك في حال تعذّرت استعادة الاتصال.
من السهل جدًا إعداد جهاز مراقبة الطفل الذكي من Philips Avent. ما عليك سوى تنزيل التطبيق واستخدام رمز QR داخل التطبيق لتوصيل الكاميرا بشبكة Wi-Fi المحلية. يتضمن التطبيق دليل المستخدم للمرة الأولى الذي سيقدم لك الدعم ويشرح أزرار التطبيق وميزاته.
يمكنك استخدام التطبيق بشكل نشط في وضع المقدمة أو في وضع الخلفية أثناء استخدام الهاتف أو الجهاز اللوحي لإنجاز أمور أخرى. في وضع الخلفية، سيكون استهلاك الطاقة منخفضًا، إلا أنه سيبقيك على اطلاع عندما يبدأ طفلك بالبكاء. وكل ذلك حتى تتمكني من معرفة عندما يبدأ طفلك بالبكاء حتى عند استخدام تطبيق آخر بشكل نشط.
تم تزويد جهاز مراقبة الطفل الذكي من Philips Avent بمستشعر مضمّن لمراقبة نسبة الرطوبة ودرجة الحرارة والصوت في غرفة طفلك وتسجيلها. يمكنك تخصيص عتبة هذه القراءات لتتمكني من توفير بيئة النوم الصحية الفضلى والمحافظة عليها. وما هي إلا إحدى الطرق التي يقدّم بها جهاز مراقبة الطفل الذكي uGrow المزيد من البيانات للحصول على عدد أكبر من المعلومات الدقيقة حول النموّ الصحي لطفلك.
لا تفوتي اللحظات المميزة حتى عندما يكون طفلك نائمًا. استخدمي خيار اللقطة السريعة لالتقاط كل تلك اللحظات المميزة.
المحتويات
الميزات
الطاقة
جودة الفيديو
الكاميرات
البرنامج