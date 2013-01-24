مراقبة الأداء بالاستناد إلى اتصال Wi-Fi

يجب توصيل كل من الجهاز والتطبيق بالإنترنت. يتصل الجهاز بالإنترنت عبر Wi-Fi، مما يجعل أداء الجهاز مستندًا بشكل مباشر إلى اتصال Wi-Fi لديك. من هنا، احرصي على أن يكون جهاز مراقبة الطفل الذكي من Philips Avent على مسافة قريبة من موجّه Wi-Fi، أو استخدمي معيد التقوية / محوّل powerline مع تقنية Wi-Fi المضمّنة لتعزيز إشارة Wi-Fi بالقرب من جهاز المراقبة. يمكن توصيل جهازك الذكي بالإنترنت عبر 3G أو 4G أو Wi-Fi، مما يتيح لك مراقبة طفلك من أي مكان.