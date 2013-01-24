قريبة دائماً من طفلك

يمكّنك جهاز Avent SCD620 من Philips من الحفاظ على اتصال آمن وخاص بطفلك في كل الأوقات. تمكّني من سماع طفلك بجودة صوت مثالية ومن رؤيته أيضًا بدقة واضحة جدًا (شاشة LCD بحجم 2,7 بوصات)، في الليل أو في النهار. إكتشف كلّ المميزات