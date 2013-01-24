راقبي مستويات الرطوبة والحرارة في غرفة طفلك

يتيح جهاز استشعار الحرارة والرطوبة المدمج مراقبة درجة الحرارة في غرفة طفلك. لا يستطيع طفلك التحكم في درجة حرارة جسمه كما تفعلين أنت، وبالتالي فإن أي تعديل في درجة الحرارة أو أي ارتفاع أو انخفاض في مستوى الرطوبة قد يؤدي إلى إزعاج طفلك. يعلمك جهاز استشعار الحرارة والرطوبة فوراً بأي تغيّر يطرأ على الجو في غرفة الطفل وذلك بفضل الشاشة الرقمية المتوفرة على وحدة الأهل. راقبي الجو في غرفة طفلك.