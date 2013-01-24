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سهولة التوفيق مع الرضاعة الطبيعية
مجموعة عملية تتضمّن 4 رضّاعات زرقاء من نوع Natural (2 بسعة 4 أونصات و2 بسعة 9 أونصات)، وفرشاة لتنظيف الرضّاعة والحلمة، ولهّاية زرقاء للأطفال من عمر 0 إلى 6 أشهر. رضاعة طبيعية أكثر بفضل هذه الرضّاعة الجديدة، لإمكانية الجمع بين الرضاعة الطبيعية والرضاعة بواسطة الرضّاعة. إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
سهولة التوفيق مع الرضاعة الطبيعية
مجموعة عملية تتضمّن 4 رضّاعات زرقاء من نوع Natural (2 بسعة 4 أونصات و2 بسعة 9 أونصات)، وفرشاة لتنظيف الرضّاعة والحلمة، ولهّاية زرقاء للأطفال من عمر 0 إلى 6 أشهر. رضاعة طبيعية أكثر بفضل هذه الرضّاعة الجديدة، لإمكانية الجمع بين الرضاعة الطبيعية والرضاعة بواسطة الرضّاعة. إكتشف كلّ المميزات
سهولة التوفيق مع الرضاعة الطبيعية
مجموعة عملية تتضمّن 4 رضّاعات زرقاء من نوع Natural (2 بسعة 4 أونصات و2 بسعة 9 أونصات)، وفرشاة لتنظيف الرضّاعة والحلمة، ولهّاية زرقاء للأطفال من عمر 0 إلى 6 أشهر. رضاعة طبيعية أكثر بفضل هذه الرضّاعة الجديدة، لإمكانية الجمع بين الرضاعة الطبيعية والرضاعة بواسطة الرضّاعة. إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
سهولة التوفيق مع الرضاعة الطبيعية
مجموعة عملية تتضمّن 4 رضّاعات زرقاء من نوع Natural (2 بسعة 4 أونصات و2 بسعة 9 أونصات)، وفرشاة لتنظيف الرضّاعة والحلمة، ولهّاية زرقاء للأطفال من عمر 0 إلى 6 أشهر. رضاعة طبيعية أكثر بفضل هذه الرضّاعة الجديدة، لإمكانية الجمع بين الرضاعة الطبيعية والرضاعة بواسطة الرضّاعة. إكتشف كلّ المميزات
تقوم الحلمة العريضة على شكل الثدي بتفعيل عملية التقام الحلمة بطريقة طبيعية كما في حال الرضاعة الطبيعية، ما يسهّل على الطفل الجمع ما بين الرضاعة بواسطة الرضّاعة والرضاعة الطبيعية.
تزيد البتلات الموجودة داخل الحلمة من طراوة هذه الأخيرة ومرونتها من دون أن تؤدي إلى انقباضها. سيستمتع طفلك برضاعة مريحة بشكل أكبر.
يساهم التصميم المبتكر المزوّد بصمام مزدوج في تخفيف المغص والانزعاج من خلال إدخال الهواء في الرضّاعة وليس في بطن الطفل.
بفضل شكلها الفريد، يسهل حمل الرضّاعة ومسكها في أي اتجاه لراحة قصوى، حتى حين يمسكها الطفل بيديه الصغيرتين جداً.
تحترم حلمة اللهّاية الملائمة لأسنان الطفل والقابلة للانقباض، النمو الطبيعي لحلق طفلك وأسنانه ولثّته. فتم تصنيع كل اللهّايات التي نقدّمها من السيليكون وهي خالية من أي نكهة أو رائحة.
رأس فرشاة منحنٍ ورأس مقبض مستدير مصممان خصيصاً لبلوغ الزوايا في جميع أنواع الرضّاعات الواسعة العنق والحلمات إضافةً إلى منتجات إطعام الطفل، كل ذلك لضمان عملية تنظيف شاملة.
تتطابق رضّاعة Natural الجديدة من Philips Avent مع مجموعة Philips Avent، باستثناء الرضّاعات ومقابض الأكواب من نوع Classic. ننصح باستخدام رضّاعات من نوع Natural فقط مع حلمات الرضاعة من نوع Natural.
تساهم الرضّاعة ذات العنق العريض في تسهيل عملية التعبئة والتنظيف. فهي تتألف من بعض القطع التي يمكن تجميعها بسرعة وسهولة.
المواد
المحتويات
التصميم
سهولة الاستعمال
مراحل النمو
الوظائف
الميزات