لإطعام صحي ونشط

أثبتت الاختبارات العلمية أن الأطفال في عمر الأسبوعين، الذين تم إرضاعهم بقنينة AVENT عانوا مغصًا أقل من الأطفال الذين تم إرضاعهم بقنينة تقليدية. إكتشف كلّ المميزات