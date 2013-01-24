العناصر الأخرى المتوفرة في الصندوق
- قنينة رضاعة طبيعية سعة 125 ملل
- قنينة رضاعة طبيعية سعة 260 ملل
- فرشاة القناني والحلمات
- حلمة تدفق فائقة النعومة لحديثي الولادة
- حلمة للرضاعة ناعمة جداً ذات تدفق بطيء
- لهّاية خاصة بالأطفال حديثي الولادة
مصطلحات البحث
لإطعام صحي ونشط
أثبتت الاختبارات العلمية أن الأطفال في عمر الأسبوعين، الذين تم إرضاعهم بقنينة AVENT عانوا مغصًا أقل من الأطفال الذين تم إرضاعهم بقنينة تقليدية. إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
لإطعام صحي ونشط
أثبتت الاختبارات العلمية أن الأطفال في عمر الأسبوعين، الذين تم إرضاعهم بقنينة AVENT عانوا مغصًا أقل من الأطفال الذين تم إرضاعهم بقنينة تقليدية. إكتشف كلّ المميزات
لإطعام صحي ونشط
أثبتت الاختبارات العلمية أن الأطفال في عمر الأسبوعين، الذين تم إرضاعهم بقنينة AVENT عانوا مغصًا أقل من الأطفال الذين تم إرضاعهم بقنينة تقليدية. إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
لإطعام صحي ونشط
أثبتت الاختبارات العلمية أن الأطفال في عمر الأسبوعين، الذين تم إرضاعهم بقنينة AVENT عانوا مغصًا أقل من الأطفال الذين تم إرضاعهم بقنينة تقليدية. إكتشف كلّ المميزات
تستخدم قنينة رضاعة Airflex من AVENT صمام Airflex الذي يعمل مع حركة رضاعة الطفل الطبيعية.
أثبتت الاختبارات العلمية أن الأطفال في عمر الأسبوعين، الذين تم إرضاعهم بقنينة AVENT عانوا مغصًا أقل من الأطفال الذين تم إرضاعهم بقنينة تقليدية. (www.philips.com/AVENT).
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