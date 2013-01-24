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Philips AVENT

مجموعة مستلزمات حديثي الولادة

SCD234/07
AVENT
التصنيف الإجمالي / 5
AVENT
  • لإطعام صحي ونشط لإطعام صحي ونشط لإطعام صحي ونشط
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    Philips AVENT مجموعة مستلزمات حديثي الولادة

    SCD234/07
    التصنيف الإجمالي / 5

    لإطعام صحي ونشط

    أثبتت الاختبارات العلمية أن الأطفال في عمر الأسبوعين، الذين تم إرضاعهم بقنينة AVENT عانوا مغصًا أقل من الأطفال الذين تم إرضاعهم بقنينة تقليدية. إكتشف كلّ المميزات

    Philips AVENT مجموعة مستلزمات حديثي الولادة

    لإطعام صحي ونشط

    أثبتت الاختبارات العلمية أن الأطفال في عمر الأسبوعين، الذين تم إرضاعهم بقنينة AVENT عانوا مغصًا أقل من الأطفال الذين تم إرضاعهم بقنينة تقليدية. إكتشف كلّ المميزات

    لإطعام صحي ونشط

    أثبتت الاختبارات العلمية أن الأطفال في عمر الأسبوعين، الذين تم إرضاعهم بقنينة AVENT عانوا مغصًا أقل من الأطفال الذين تم إرضاعهم بقنينة تقليدية. إكتشف كلّ المميزات

    Philips AVENT مجموعة مستلزمات حديثي الولادة

    لإطعام صحي ونشط

    أثبتت الاختبارات العلمية أن الأطفال في عمر الأسبوعين، الذين تم إرضاعهم بقنينة AVENT عانوا مغصًا أقل من الأطفال الذين تم إرضاعهم بقنينة تقليدية. إكتشف كلّ المميزات

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      لإطعام صحي ونشط

      مثبت علمياً أنها مخففة للمغص*

      • 125 ملل
      • 260 ملل
      صمام Airflex المضمّن

      صمام Airflex المضمّن

      تستخدم قنينة رضاعة Airflex من AVENT صمام Airflex الذي يعمل مع حركة رضاعة الطفل الطبيعية.

      مثبت علمياً أنها مخففة للمغص

      مثبت علمياً أنها مخففة للمغص

      أثبتت الاختبارات العلمية أن الأطفال في عمر الأسبوعين، الذين تم إرضاعهم بقنينة AVENT عانوا مغصًا أقل من الأطفال الذين تم إرضاعهم بقنينة تقليدية. (www.philips.com/AVENT).

      من السهل خلط الرضاعة بالقنينة والرضاعة بالثدي

      من السهل خلط الرضاعة بالقنينة والرضاعة بالثدي

      المواصفات التقنية

      • بلد المنشأ

        إنكلترا
        نعم

      • المحتويات

        قنينة رضاعة Airflex سعة 260 ملل/ 9 بوصات
        2  قطعة
        قنينة رضاعة Airflex سعة 125 ملل/ 4 بوصات
        2  قطعة
        حلمة للرضاعة ناعمة جداً ذات تدفق بطيء
        2  قطعة
        حلمة تدفق فائقة النعومة لحديثي الولادة
        4  قطعة
        لهّاية خاصة بالأطفال حديثي الولادة
        1  قطعة
        فرشاة القناني والحلمات
        1  قطعة

      ما محتويات الصندوق؟

      العناصر الأخرى المتوفرة في الصندوق

      • قنينة رضاعة طبيعية سعة 125 ملل
      • قنينة رضاعة طبيعية سعة 260 ملل
      • فرشاة القناني والحلمات
      • حلمة تدفق فائقة النعومة لحديثي الولادة
      • حلمة للرضاعة ناعمة جداً ذات تدفق بطيء
      • لهّاية خاصة بالأطفال حديثي الولادة

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