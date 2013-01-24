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Philips AVENT

حقيبة صغيرة

SCD151/70
AVENT
التصنيف الإجمالي / 5
AVENT
  • حقيبة الحمل الضرورية للرحلات القصيرة حقيبة الحمل الضرورية للرحلات القصيرة حقيبة الحمل الضرورية للرحلات القصيرة
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    Philips AVENT حقيبة صغيرة

    SCD151/70
    التصنيف الإجمالي / 5

    حقيبة الحمل الضرورية للرحلات القصيرة

    هذه الحقيبة الأنيقة الضرورية المصنوعة من الألياف الدقيقة النظيفة وذات النوعية الممتازة مصممة لرحلة سريعة إلى المتاجر أو لزيارة صديق لساعات قليلة؛ ذلك أنها تستوعب طعام الطفل وأدوات تغيير حفاضاته، ناهيك عن أنها مزوّدة بجيب داخلي للأغراض الشخصية. إكتشف كلّ المميزات

    Philips AVENT حقيبة صغيرة

    حقيبة الحمل الضرورية للرحلات القصيرة

    هذه الحقيبة الأنيقة الضرورية المصنوعة من الألياف الدقيقة النظيفة وذات النوعية الممتازة مصممة لرحلة سريعة إلى المتاجر أو لزيارة صديق لساعات قليلة؛ ذلك أنها تستوعب طعام الطفل وأدوات تغيير حفاضاته، ناهيك عن أنها مزوّدة بجيب داخلي للأغراض الشخصية. إكتشف كلّ المميزات

    حقيبة الحمل الضرورية للرحلات القصيرة

    هذه الحقيبة الأنيقة الضرورية المصنوعة من الألياف الدقيقة النظيفة وذات النوعية الممتازة مصممة لرحلة سريعة إلى المتاجر أو لزيارة صديق لساعات قليلة؛ ذلك أنها تستوعب طعام الطفل وأدوات تغيير حفاضاته، ناهيك عن أنها مزوّدة بجيب داخلي للأغراض الشخصية. إكتشف كلّ المميزات

    Philips AVENT حقيبة صغيرة

    حقيبة الحمل الضرورية للرحلات القصيرة

    هذه الحقيبة الأنيقة الضرورية المصنوعة من الألياف الدقيقة النظيفة وذات النوعية الممتازة مصممة لرحلة سريعة إلى المتاجر أو لزيارة صديق لساعات قليلة؛ ذلك أنها تستوعب طعام الطفل وأدوات تغيير حفاضاته، ناهيك عن أنها مزوّدة بجيب داخلي للأغراض الشخصية. إكتشف كلّ المميزات

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      حقيبة الحمل الضرورية للرحلات القصيرة

      • لون أزرق داكن
      تحفظ برودة قناني الرضاعة وسخونتها

      تحفظ برودة قناني الرضاعة وسخونتها

      يحتفظ الجيب 3M Thinsulate™ بسخونة قنينتَي رضاعة AVENT تحتويان على ماء ساخنة مغلية مسبقاً أو ببرودة تركيبة محضّرة مسبقاً/حليب ثدي بارد وذلك لعدة ساعات.

      ألياف دقيقة خفيفة الوزن ونظيفة

      ألياف دقيقة خفيفة الوزن ونظيفة

      جيب مبطّن للحفاظ على رطوبة المناديل

      جيب مبطّن للحفاظ على رطوبة المناديل

      حجرة رئيسية كبيرة بما يكفي لتسع الثياب والحفاضات

      حجرة رئيسية كبيرة بما يكفي لتسع الثياب والحفاضات

      حمالة كتف قابلة للضبط

      حمالة كتف عريضة قابلة للضبط لراحة كبيرة في الحمل.

      المواصفات التقنية

      • بلد المنشأ

        الصين
        نعم

      • المحتويات

        حصير تغيير حفاض الطفل
        1  قطعة
        حقيبة صغيرة
        1  قطعة

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