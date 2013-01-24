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حقيبة الحمل الضرورية للرحلات القصيرة
هذه الحقيبة الأنيقة الضرورية المصنوعة من الألياف الدقيقة النظيفة وذات النوعية الممتازة مصممة لرحلة سريعة إلى المتاجر أو لزيارة صديق لساعات قليلة؛ ذلك أنها تستوعب طعام الطفل وأدوات تغيير حفاضاته، ناهيك عن أنها مزوّدة بجيب داخلي للأغراض الشخصية. إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
حقيبة الحمل الضرورية للرحلات القصيرة
هذه الحقيبة الأنيقة الضرورية المصنوعة من الألياف الدقيقة النظيفة وذات النوعية الممتازة مصممة لرحلة سريعة إلى المتاجر أو لزيارة صديق لساعات قليلة؛ ذلك أنها تستوعب طعام الطفل وأدوات تغيير حفاضاته، ناهيك عن أنها مزوّدة بجيب داخلي للأغراض الشخصية. إكتشف كلّ المميزات
حقيبة الحمل الضرورية للرحلات القصيرة
هذه الحقيبة الأنيقة الضرورية المصنوعة من الألياف الدقيقة النظيفة وذات النوعية الممتازة مصممة لرحلة سريعة إلى المتاجر أو لزيارة صديق لساعات قليلة؛ ذلك أنها تستوعب طعام الطفل وأدوات تغيير حفاضاته، ناهيك عن أنها مزوّدة بجيب داخلي للأغراض الشخصية. إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
حقيبة الحمل الضرورية للرحلات القصيرة
هذه الحقيبة الأنيقة الضرورية المصنوعة من الألياف الدقيقة النظيفة وذات النوعية الممتازة مصممة لرحلة سريعة إلى المتاجر أو لزيارة صديق لساعات قليلة؛ ذلك أنها تستوعب طعام الطفل وأدوات تغيير حفاضاته، ناهيك عن أنها مزوّدة بجيب داخلي للأغراض الشخصية. إكتشف كلّ المميزات
يحتفظ الجيب 3M Thinsulate™ بسخونة قنينتَي رضاعة AVENT تحتويان على ماء ساخنة مغلية مسبقاً أو ببرودة تركيبة محضّرة مسبقاً/حليب ثدي بارد وذلك لعدة ساعات.
حمالة كتف عريضة قابلة للضبط لراحة كبيرة في الحمل.