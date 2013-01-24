حقيبة الحمل الضرورية للرحلات القصيرة

هذه الحقيبة الأنيقة الضرورية المصنوعة من الألياف الدقيقة النظيفة وذات النوعية الممتازة مصممة لرحلة سريعة إلى المتاجر أو لزيارة صديق لساعات قليلة؛ ذلك أنها تستوعب طعام الطفل وأدوات تغيير حفاضاته، ناهيك عن أنها مزوّدة بجيب داخلي للأغراض الشخصية. إكتشف كلّ المميزات