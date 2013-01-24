مصطلحات البحث
لإطعام طفلك حين تكونين خارج المنزل
يستوعب الكيس الحراري AVENT الأنيق قنينتَي رضاعة AVENT، أو كوبين سحريين أو 4 أكواب VIA. وتبقي طبقة العزل المزدوجة المندمجة مع3M Thinsulate™ الحليب بارداً أو الماء ساخناً لحد أربع ساعات. إنه كيس خفيف الوزن، وصغير الحجم ومريح للسفر. إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
لإطعام طفلك حين تكونين خارج المنزل
يستوعب الكيس الحراري AVENT الأنيق قنينتَي رضاعة AVENT، أو كوبين سحريين أو 4 أكواب VIA. وتبقي طبقة العزل المزدوجة المندمجة مع3M Thinsulate™ الحليب بارداً أو الماء ساخناً لحد أربع ساعات. إنه كيس خفيف الوزن، وصغير الحجم ومريح للسفر. إكتشف كلّ المميزات
لإطعام طفلك حين تكونين خارج المنزل
يستوعب الكيس الحراري AVENT الأنيق قنينتَي رضاعة AVENT، أو كوبين سحريين أو 4 أكواب VIA. وتبقي طبقة العزل المزدوجة المندمجة مع3M Thinsulate™ الحليب بارداً أو الماء ساخناً لحد أربع ساعات. إنه كيس خفيف الوزن، وصغير الحجم ومريح للسفر. إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
لإطعام طفلك حين تكونين خارج المنزل
يستوعب الكيس الحراري AVENT الأنيق قنينتَي رضاعة AVENT، أو كوبين سحريين أو 4 أكواب VIA. وتبقي طبقة العزل المزدوجة المندمجة مع3M Thinsulate™ الحليب بارداً أو الماء ساخناً لحد أربع ساعات. إنه كيس خفيف الوزن، وصغير الحجم ومريح للسفر. إكتشف كلّ المميزات
لتخزين حليب الثدي البارد الذي تم شفطه/تركيبة باردة أو الماء الساخنة المغلية مسبقاً وذلك لأربع ساعات.
مثالية للاستخدام أثناء تنقلك مع طفلك لا بل في أي مكان.
حمالة كتف عريضة قابلة للضبط لراحة كبيرة في الحمل.