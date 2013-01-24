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Philips AVENT

كيس حراري مصنوع من النيوبرين

SCD150/72
AVENT
التصنيف الإجمالي / 5
AVENT
  • لإطعام طفلك حين تكونين خارج المنزل لإطعام طفلك حين تكونين خارج المنزل لإطعام طفلك حين تكونين خارج المنزل
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    Philips AVENT كيس حراري مصنوع من النيوبرين

    SCD150/72
    التصنيف الإجمالي / 5

    لإطعام طفلك حين تكونين خارج المنزل

    يستوعب الكيس الحراري AVENT الأنيق قنينتَي رضاعة AVENT، أو كوبين سحريين أو 4 أكواب VIA. وتبقي طبقة العزل المزدوجة المندمجة مع3M Thinsulate™ الحليب بارداً أو الماء ساخناً لحد أربع ساعات. إنه كيس خفيف الوزن، وصغير الحجم ومريح للسفر. إكتشف كلّ المميزات

    Philips AVENT كيس حراري مصنوع من النيوبرين

    لإطعام طفلك حين تكونين خارج المنزل

    يستوعب الكيس الحراري AVENT الأنيق قنينتَي رضاعة AVENT، أو كوبين سحريين أو 4 أكواب VIA. وتبقي طبقة العزل المزدوجة المندمجة مع3M Thinsulate™ الحليب بارداً أو الماء ساخناً لحد أربع ساعات. إنه كيس خفيف الوزن، وصغير الحجم ومريح للسفر. إكتشف كلّ المميزات

    لإطعام طفلك حين تكونين خارج المنزل

    يستوعب الكيس الحراري AVENT الأنيق قنينتَي رضاعة AVENT، أو كوبين سحريين أو 4 أكواب VIA. وتبقي طبقة العزل المزدوجة المندمجة مع3M Thinsulate™ الحليب بارداً أو الماء ساخناً لحد أربع ساعات. إنه كيس خفيف الوزن، وصغير الحجم ومريح للسفر. إكتشف كلّ المميزات

    Philips AVENT كيس حراري مصنوع من النيوبرين

    لإطعام طفلك حين تكونين خارج المنزل

    يستوعب الكيس الحراري AVENT الأنيق قنينتَي رضاعة AVENT، أو كوبين سحريين أو 4 أكواب VIA. وتبقي طبقة العزل المزدوجة المندمجة مع3M Thinsulate™ الحليب بارداً أو الماء ساخناً لحد أربع ساعات. إنه كيس خفيف الوزن، وصغير الحجم ومريح للسفر. إكتشف كلّ المميزات

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      تحفظ برودة قناني الرضاعة وسخونتها

      تحفظ برودة قناني الرضاعة وسخونتها

      لتخزين حليب الثدي البارد الذي تم شفطه/تركيبة باردة أو الماء الساخنة المغلية مسبقاً وذلك لأربع ساعات.

      تصميم مصقول ورفيع ومتعدد الاستعمالات

      تصميم مصقول ورفيع ومتعدد الاستعمالات

      مثالية للاستخدام أثناء تنقلك مع طفلك لا بل في أي مكان.

      مصممة لحمل قناني الرضاعة AVENT، وأكواب VIA والأكواب السحرية

      مصممة لحمل قناني الرضاعة AVENT، وأكواب VIA والأكواب السحرية

      حمالة كتف قابلة للضبط

      حمالة كتف عريضة قابلة للضبط لراحة كبيرة في الحمل.

      المواصفات التقنية

      • بلد المنشأ

        الصين
        نعم

      • المحتويات

        كيس حراري
        1  قطعة

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