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حقيبة واحدة، تصميمان
لحقيبة الاستخدام اليومي غطاءان أنيقان مخصصان لتبديل تصميم الحقيبة مع تبدّل الفصول أو الثياب كما أنها تتميز بكل مميزات حقائب AVENT. إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
حقيبة واحدة، تصميمان
لحقيبة الاستخدام اليومي غطاءان أنيقان مخصصان لتبديل تصميم الحقيبة مع تبدّل الفصول أو الثياب كما أنها تتميز بكل مميزات حقائب AVENT. إكتشف كلّ المميزات
حقيبة واحدة، تصميمان
لحقيبة الاستخدام اليومي غطاءان أنيقان مخصصان لتبديل تصميم الحقيبة مع تبدّل الفصول أو الثياب كما أنها تتميز بكل مميزات حقائب AVENT. إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
حقيبة واحدة، تصميمان
لحقيبة الاستخدام اليومي غطاءان أنيقان مخصصان لتبديل تصميم الحقيبة مع تبدّل الفصول أو الثياب كما أنها تتميز بكل مميزات حقائب AVENT. إكتشف كلّ المميزات
يحتفظ الجيب 3M Thinsulate™ بسخونة قنينتَي رضاعة AVENT تحتويان على ماء ساخنة مغلية مسبقاً أو ببرودة تركيبة محضّرة مسبقاً/حليب ثدي بارد وذلك لعدة ساعات.
حمالة كتف عريضة قابلة للضبط لراحة كبيرة في الحمل.
واسع، يتميز بالوصول السهل إلى داخله وسهولة تثبيته بفضل المغناطيس.
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