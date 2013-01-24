الصفحة الرئيسية
Philips - انقر هنا للانتقال إلى الصفحة الرئيسية

مصطلحات البحث

AR
EN
1

Philips AVENT

حقيبة للاستخدام اليومي

SCD148/50
AVENT
التصنيف الإجمالي / 5
AVENT
  • حقيبة واحدة، تصميمان حقيبة واحدة، تصميمان حقيبة واحدة، تصميمان
    -{discount-value}

    Philips AVENT حقيبة للاستخدام اليومي

    SCD148/50
    التصنيف الإجمالي / 5

    حقيبة واحدة، تصميمان

    لحقيبة الاستخدام اليومي غطاءان أنيقان مخصصان لتبديل تصميم الحقيبة مع تبدّل الفصول أو الثياب كما أنها تتميز بكل مميزات حقائب AVENT. إكتشف كلّ المميزات

    Philips AVENT حقيبة للاستخدام اليومي

    حقيبة واحدة، تصميمان

    لحقيبة الاستخدام اليومي غطاءان أنيقان مخصصان لتبديل تصميم الحقيبة مع تبدّل الفصول أو الثياب كما أنها تتميز بكل مميزات حقائب AVENT. إكتشف كلّ المميزات

    حقيبة واحدة، تصميمان

    لحقيبة الاستخدام اليومي غطاءان أنيقان مخصصان لتبديل تصميم الحقيبة مع تبدّل الفصول أو الثياب كما أنها تتميز بكل مميزات حقائب AVENT. إكتشف كلّ المميزات

    Philips AVENT حقيبة للاستخدام اليومي

    حقيبة واحدة، تصميمان

    لحقيبة الاستخدام اليومي غطاءان أنيقان مخصصان لتبديل تصميم الحقيبة مع تبدّل الفصول أو الثياب كما أنها تتميز بكل مميزات حقائب AVENT. إكتشف كلّ المميزات

    منتجات مشابهة

    مراجعة كل unmapped

      حقيبة واحدة، تصميمان

      بدّلي بكل بساطة الغطاء الأمامي لتغيير التصميم

      • بنية
      إن توفر خيارين لأغطية مزوّدة بسحاب يعطي الحقيبة تصميمين في واحد

      إن توفر خيارين لأغطية مزوّدة بسحاب يعطي الحقيبة تصميمين في واحد

      ألياف دقيقة خفيفة الوزن ونظيفة

      ألياف دقيقة خفيفة الوزن ونظيفة

      جيب قابل للفك لحمل الأغراض الشخصية

      جيب قابل للفك لحمل الأغراض الشخصية

      تحفظ برودة قناني الرضاعة وسخونتها

      يحتفظ الجيب 3M Thinsulate™ بسخونة قنينتَي رضاعة AVENT تحتويان على ماء ساخنة مغلية مسبقاً أو ببرودة تركيبة محضّرة مسبقاً/حليب ثدي بارد وذلك لعدة ساعات.

      حمالة كتف قابلة للضبط

      حمالة كتف عريضة قابلة للضبط لراحة كبيرة في الحمل.

      سهلة التنظيم

      واسع، يتميز بالوصول السهل إلى داخله وسهولة تثبيته بفضل المغناطيس.

      المواصفات التقنية

      • بلد المنشأ

        الصين
        نعم

      • المحتويات

        حصير تغيير حفاض الطفل
        1  قطعة
        كيس غسيل
        1  قطعة
        حقيبة
        1  قطعة
        جيب لحمل الأغراض الشخصية
        1  قطعة

      احصل على الدعم لهذا المنتج

      الانتقال إلى خدمة رعاية المستهلك

      المنتجات المقترحة

        المنتجات التي تم عرضها مؤخرًا

          الآراء

          كن أول من يراجع هذا البند