حقيبة ظهر مصقولة ومريحة

مصممة بهدف إبقاء مواد تغيير حفاض الطفل الأساسية في متناول يدك أينما كنت مع طفلك. هذه الحقيبة عبارة عن تصميم مريح وخفيف الوزن، مزوّد بجزء خلفي مبطّن وإنما يسمح بالتنفس بالإضافة إلى حمالات كتف. وهي سهلة التنظيم مع إمكانية وصول سريع إلى الجزء الأمامي والحجرات الرئيسية. إكتشف كلّ المميزات