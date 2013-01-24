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Philips AVENT

حقيبة ظهر

SCD138/60
AVENT
التصنيف الإجمالي / 5
AVENT
  • حقيبة ظهر مصقولة ومريحة حقيبة ظهر مصقولة ومريحة حقيبة ظهر مصقولة ومريحة
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    Philips AVENT حقيبة ظهر

    SCD138/60
    التصنيف الإجمالي / 5

    حقيبة ظهر مصقولة ومريحة

    مصممة بهدف إبقاء مواد تغيير حفاض الطفل الأساسية في متناول يدك أينما كنت مع طفلك. هذه الحقيبة عبارة عن تصميم مريح وخفيف الوزن، مزوّد بجزء خلفي مبطّن وإنما يسمح بالتنفس بالإضافة إلى حمالات كتف. وهي سهلة التنظيم مع إمكانية وصول سريع إلى الجزء الأمامي والحجرات الرئيسية. إكتشف كلّ المميزات

    Philips AVENT حقيبة ظهر

    حقيبة ظهر مصقولة ومريحة

    مصممة بهدف إبقاء مواد تغيير حفاض الطفل الأساسية في متناول يدك أينما كنت مع طفلك. هذه الحقيبة عبارة عن تصميم مريح وخفيف الوزن، مزوّد بجزء خلفي مبطّن وإنما يسمح بالتنفس بالإضافة إلى حمالات كتف. وهي سهلة التنظيم مع إمكانية وصول سريع إلى الجزء الأمامي والحجرات الرئيسية. إكتشف كلّ المميزات

    حقيبة ظهر مصقولة ومريحة

    مصممة بهدف إبقاء مواد تغيير حفاض الطفل الأساسية في متناول يدك أينما كنت مع طفلك. هذه الحقيبة عبارة عن تصميم مريح وخفيف الوزن، مزوّد بجزء خلفي مبطّن وإنما يسمح بالتنفس بالإضافة إلى حمالات كتف. وهي سهلة التنظيم مع إمكانية وصول سريع إلى الجزء الأمامي والحجرات الرئيسية. إكتشف كلّ المميزات

    Philips AVENT حقيبة ظهر

    حقيبة ظهر مصقولة ومريحة

    مصممة بهدف إبقاء مواد تغيير حفاض الطفل الأساسية في متناول يدك أينما كنت مع طفلك. هذه الحقيبة عبارة عن تصميم مريح وخفيف الوزن، مزوّد بجزء خلفي مبطّن وإنما يسمح بالتنفس بالإضافة إلى حمالات كتف. وهي سهلة التنظيم مع إمكانية وصول سريع إلى الجزء الأمامي والحجرات الرئيسية. إكتشف كلّ المميزات

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      • سوداء
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      يحتفظ الجيب 3M Thinsulate™ بسخونة قنينتَي رضاعة AVENT تحتويان على ماء ساخنة مغلية مسبقاً أو ببرودة تركيبة محضّرة مسبقاً/حليب ثدي بارد وذلك لعدة ساعات.

      تصميم مصقول ورفيع ومتعدد الاستعمالات

      تصميم مصقول ورفيع ومتعدد الاستعمالات

      مثالية للاستخدام أثناء تنقلك مع طفلك لا بل في أي مكان.

      مصنوعة من نايلون خفيف الوزن ونظيف

      مصنوعة من نايلون خفيف الوزن ونظيف

      سهل التنظيم

      تمتعي بوصول سريع وسهل إلى الجزء الأمامي والحجرات الرئيسية.

      تبقي مواد تغيير حفاض الطفل الأساسية في متناول يدك

      حصير تغيير حفاض الطفل كبير وقابل للفك وكيس غسيل مزوّد برباط.

      المواصفات التقنية

      • بلد المنشأ

        الصين
        نعم

      • المحتويات

        حقيبة ظهر
        1  قطعة
        حصير تغيير حفاض الطفل
        1  قطعة
        كيس غسيل
        1  قطعة
        جيب قابل للفك مزوّد بشريط
        1  قطعة

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