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حقيبة ظهر مصقولة ومريحة
مصممة بهدف إبقاء مواد تغيير حفاض الطفل الأساسية في متناول يدك أينما كنت مع طفلك. هذه الحقيبة عبارة عن تصميم مريح وخفيف الوزن، مزوّد بجزء خلفي مبطّن وإنما يسمح بالتنفس بالإضافة إلى حمالات كتف. وهي سهلة التنظيم مع إمكانية وصول سريع إلى الجزء الأمامي والحجرات الرئيسية. إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
حقيبة ظهر مصقولة ومريحة
مصممة بهدف إبقاء مواد تغيير حفاض الطفل الأساسية في متناول يدك أينما كنت مع طفلك. هذه الحقيبة عبارة عن تصميم مريح وخفيف الوزن، مزوّد بجزء خلفي مبطّن وإنما يسمح بالتنفس بالإضافة إلى حمالات كتف. وهي سهلة التنظيم مع إمكانية وصول سريع إلى الجزء الأمامي والحجرات الرئيسية. إكتشف كلّ المميزات
حقيبة ظهر مصقولة ومريحة
مصممة بهدف إبقاء مواد تغيير حفاض الطفل الأساسية في متناول يدك أينما كنت مع طفلك. هذه الحقيبة عبارة عن تصميم مريح وخفيف الوزن، مزوّد بجزء خلفي مبطّن وإنما يسمح بالتنفس بالإضافة إلى حمالات كتف. وهي سهلة التنظيم مع إمكانية وصول سريع إلى الجزء الأمامي والحجرات الرئيسية. إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
حقيبة ظهر مصقولة ومريحة
مصممة بهدف إبقاء مواد تغيير حفاض الطفل الأساسية في متناول يدك أينما كنت مع طفلك. هذه الحقيبة عبارة عن تصميم مريح وخفيف الوزن، مزوّد بجزء خلفي مبطّن وإنما يسمح بالتنفس بالإضافة إلى حمالات كتف. وهي سهلة التنظيم مع إمكانية وصول سريع إلى الجزء الأمامي والحجرات الرئيسية. إكتشف كلّ المميزات
يحتفظ الجيب 3M Thinsulate™ بسخونة قنينتَي رضاعة AVENT تحتويان على ماء ساخنة مغلية مسبقاً أو ببرودة تركيبة محضّرة مسبقاً/حليب ثدي بارد وذلك لعدة ساعات.
مثالية للاستخدام أثناء تنقلك مع طفلك لا بل في أي مكان.
تمتعي بوصول سريع وسهل إلى الجزء الأمامي والحجرات الرئيسية.
حصير تغيير حفاض الطفل كبير وقابل للفك وكيس غسيل مزوّد برباط.
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