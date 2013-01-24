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Shaver series 9000

آلة حلاقة كهربائية للاستخدام الرطب والجاف

S9511/23
التصنيف الإجمالي / 5
1 الجوائز
  • حلاقة مثالية في كل تمريرة حلاقة مثالية في كل تمريرة حلاقة مثالية في كل تمريرة
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    Shaver series 9000 آلة حلاقة كهربائية للاستخدام الرطب والجاف

    S9511/23
    التصنيف الإجمالي / 5
    1 الجوائز

    حلاقة مثالية في كل تمريرة

    نقدّم لك آلة الحلاقة Shaver 9000 الأكثر تطورًا على الإطلاق. توفّر تقنية اكتشاف منحنيات الوجه الفريدة تغطية استثنائية لكل منحنيات وجهك، كما يوجّه نظام V-Track الشعر إلى أفضل وضعية قص للحصول على أفضل النتائج الدقيقة. إكتشف كلّ المميزات

    هذا المنتج لم يعد متاحا

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    Shaver series 9000 آلة حلاقة كهربائية للاستخدام الرطب والجاف

    حلاقة مثالية في كل تمريرة

    نقدّم لك آلة الحلاقة Shaver 9000 الأكثر تطورًا على الإطلاق. توفّر تقنية اكتشاف منحنيات الوجه الفريدة تغطية استثنائية لكل منحنيات وجهك، كما يوجّه نظام V-Track الشعر إلى أفضل وضعية قص للحصول على أفضل النتائج الدقيقة. إكتشف كلّ المميزات

    حلاقة مثالية في كل تمريرة

    نقدّم لك آلة الحلاقة Shaver 9000 الأكثر تطورًا على الإطلاق. توفّر تقنية اكتشاف منحنيات الوجه الفريدة تغطية استثنائية لكل منحنيات وجهك، كما يوجّه نظام V-Track الشعر إلى أفضل وضعية قص للحصول على أفضل النتائج الدقيقة. إكتشف كلّ المميزات

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    العثور على منتجات مماثلة

    Shaver series 9000 آلة حلاقة كهربائية للاستخدام الرطب والجاف

    حلاقة مثالية في كل تمريرة

    نقدّم لك آلة الحلاقة Shaver 9000 الأكثر تطورًا على الإطلاق. توفّر تقنية اكتشاف منحنيات الوجه الفريدة تغطية استثنائية لكل منحنيات وجهك، كما يوجّه نظام V-Track الشعر إلى أفضل وضعية قص للحصول على أفضل النتائج الدقيقة. إكتشف كلّ المميزات

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      حلاقة مثالية في كل تمريرة

      تقص كمية شعر أكبر بنسبة تصل إلى 20%* في تمريرة واحدة

      • شفرات الدقة V-Track
      • استخدام لاسلكي لمدة 50 دقيقة/شحن لساعة
      • أداة تحديد اللحية بميزة SmartClick
      • نظام SmartClean Plus
      توجّه الشفرات الشعر ليكون في الوضعية الصحيحة لحلاقة دقيقة

      توجّه الشفرات الشعر ليكون في الوضعية الصحيحة لحلاقة دقيقة

      احصل على الحلاقة الدقيقة المثالية. إذ توجّه الشفرات الدقيقة بنظام V-Track الشعر، وحتى الشعيرات المسطحة والشعيرات ذات الطول مختلف، بلطف لتكون في الوضعية الفضلى لقصها. فهي تقص الشعر بدقة أكبر بنسبة 30% وبتمريرات أقلّ لتبقى بشرتك بأفضل حالة.

      تتحرك الرؤوس في 8 اتجاهات مختلفة للحصول على نتائج مذهلة

      تتحرك الرؤوس في 8 اتجاهات مختلفة للحصول على نتائج مذهلة

      تتبع الرؤوس بميزة ContourDetect التي تتحرك في 8 اتجاهات كل منحنيات وجهك ورقبتك. ستتمكن من حلاقة كمية إضافية من الشعر بنسبة 20% مع كل تمريرة، مما يوفر لك حلاقة ناعمة ودقيقة بالكامل.

      ترفع الشعر لقصّه بدقة تامة

      ترفع الشعر لقصّه بدقة تامة

      تمتع بحلاقة أكثر دقة بفضل آلية Lift & Cut الفعالة بشفرات مزدوجة. إذ ترفع الشفرة الأولى كل شعرة بينما تقصها الشفرة الثانية بشكل مريح دون مستوى البشرة، للحصول على نتائج فائقة النعومة.

      تخصيص طريقة الحلاقة من خلال الاختيار من بين ثلاثة إعدادات

      تخصيص طريقة الحلاقة من خلال الاختيار من بين ثلاثة إعدادات

      اختر من بين 3 أوضاع لتخصيص طريقة الحلاقة: حساس - لحلاقة ناعمة ودقيقة. عادي - لحلاقة دقيقة كل يوم. سريع - لحلاقة سريعة بهدف توفير الوقت.

      استمتع بحلاقة مريحة وجافة أو رطبة ومنعشة بفضل تقنية Aquatec

      استمتع بحلاقة مريحة وجافة أو رطبة ومنعشة بفضل تقنية Aquatec

      اختر طريقة الحلاقة المفضلة لديك. فبفضل غلاف Aquatec للحلاقة الجافة والرطبة، يمكنك اختيار حلاقة جافة ومريحة وسريعة، أو يمكنك اختيار الحلاقة الرطبة مع جل أو رغوة، حتى أثناء الاستحمام.

      حافظ على آلة الحلاقة وكأنها جديدة بفضل SmartClean

      حافظ على آلة الحلاقة وكأنها جديدة بفضل SmartClean

      يعمد نظام SmartClean PLUS إلى تنظيف آلة الحلاقة وتزييتها وتجفيفها وشحنها بكبسة زر، وذلك للحفاظ على أعلى مستوى من الأداء كل يوم.

      أداة تسريح اللحية تعمل بالضغط مع 5 إعدادات طول

      أداة تسريح اللحية تعمل بالضغط مع 5 إعدادات طول

      غيّر مظهرك بفضل ملحق أداة تحديد اللحية بميزة SmartClick. اختر من بين 5 إعدادات طول للحصول على أي مظهر تريده، من لحية خفيفة مثالية إلى لحية قصيرة ومشذبة ومرتبة. كذلك، تمنع الرؤوس والأمشاط المستديرة تهيّج البشرة.

      تسهّل الرموز البسيطة استخدام الوظائف

      تسهّل الرموز البسيطة استخدام الوظائف

      تُظهر الشاشة السهلة معلومات ذات صلة تمكنك من الحصول على أفضل أداء من آلة الحلاقة: - مؤشر لمستويات البطارية الخمسة ومؤشر قفل السفر - مؤشر التنظيف - مؤشر مستوى البطارية المنخفض - مؤشر استبدال الرأس

      50 دقيقة من الحلاقة اللاسلكية بعد عملية شحن لساعة واحدة

      50 دقيقة من الحلاقة اللاسلكية بعد عملية شحن لساعة واحدة

      يمنحك نظام الشحن المتقدم خيارَين مناسبَين: الشحن لمدة ساعة واحدة للحصول على وقت تشغيل لمدة 50 دقيق أو الشحن السريع لحلاقة كاملة مرة واحدة. تتضمن كل آلات الحلاقة ‎9000 Series Shavers بطارية ليثيوم أيون قوية وموفرة لاستهلاك الطاقة وتدوم طويلاً. تم تصميم آلات الحلاقة هذه ليتم تشغيلها في الوضع اللاسلكي فقط، وذلك للحرص على بقائك آمنًا طوال الوقت عند الحلاقة باستخدام المياه وحتى أثناء الاستحمام.

      مع ضمان لمدة سنتَين

      مع ضمان لمدة سنتَين

      نكفل لك آلة الحلاقة هذه من Philips على سنتين. تم تصميم آلات الحلاقة ‎9000 Series Shavers لضمان مستوى أداء واستمرارية أعلى، كذلك، نضمن لك حلاقة دقيقة جدًا في كل مرة.

      المواصفات التقنية

      • أداء الحلاقة

        نظام الحلاقة
        • نظام شفرات الدقة V-Track
        • آلية رفع وقص فعالة
        تتبع دقيق
        رؤوس ContourDetect تتحرك في 8 اتجاهات
        SkinComfort
        ميزة Aquatec للاستخدام الرطب والجاف
        إعدادات الراحة الشخصية
        إعدادات البشرة الحساسة-العادية-الإعدادات السريعة

      • الملحقات

        SmartClean PLUS
        • تنظيف
        • تجفيف
        • شحن
        • تزييت
        • خرطوشة تنظيف (مضمنة)
        SmartClick
        أداة تسريح اللحية
        حقيبة صغيرة
        حقيبة صغيرة للسفر

      • سهولة الاستعمال

        تنظيف
        قابلة للغسل بالكامل
        شاشة عرض
        • مؤشر بطارية ذو 5 مستويات
        • مؤشر التنظيف
        • مؤشر انخفاض مستوى البطارية
        • مؤشر تبديل رؤوس الحلاقة
        • مؤشر قفل السفر

      • التصميم

        اللون
        كراميل داكن
        مقبض
        مقبض مريح واستخدام سهل

      • الطاقة

        نوع البطارية
        ليثيوم أيون
        وقت التشغيل
        50 دقيقة / 17 عملية حلاقة
        جاري الشحن
        • قابلة للشحن
        • استخدام لمدة 50 دقيقة بعد عملية شحن لساعة واحدة
        • شحن سريع لعملية حلاقة واحدة
        فولتية تلقائية
        100-240 فولت
        طاقة الاستعداد
        0.1  واط
        الحد الأقصى لاستهلاك الطاقة
        9  واط

      • الخدمة

        ضمان لمدة سنتين
        نعم
        رأس بديل
        استبدله كل سنتين بـ SH90

      ما محتويات الصندوق؟

      العناصر الأخرى المتوفرة في الصندوق

      • SmartClean Plus
      • خرطوشة التنظيف
      • أداة تحديد اللحية بميزة SmartClick
      • حقيبة صغير فاخرة

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