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Shaver series 9000 SensoTouch

مجموعة حلاقة

RQ12/60
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التصنيف الإجمالي / 5
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    Shaver series 9000 SensoTouch مجموعة حلاقة

    RQ12/60
    العثور على الدعم لهذا المنتج

    أعِد آلة الحلاقة إلى حالتها الجديدة

    في خلال سنتين تقص رؤوس آلة الحلاقة 9 ملايين شعرة على وجهك. استبدل رؤوس آلة الحلاقة واسترجع الأداء الفعال 100%. إكتشف كلّ المميزات

    هذا المنتج لم يعد متاحا

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    Shaver series 9000 SensoTouch مجموعة حلاقة

    أعِد آلة الحلاقة إلى حالتها الجديدة

    في خلال سنتين تقص رؤوس آلة الحلاقة 9 ملايين شعرة على وجهك. استبدل رؤوس آلة الحلاقة واسترجع الأداء الفعال 100%. إكتشف كلّ المميزات

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      قم بتغيير رؤوس الحلاقة مرّة كل سنتين لنتائج أفضل

      • متوقف عن الإنتاج
      • اشترِ SH70 بدلاً من ذلك
      مجموعة حلاقة بديلة لآلات الحلاقة SensoTouch 3D

      مجموعة حلاقة بديلة لآلات الحلاقة SensoTouch 3D

      تتوافق مجموعة الحلاقة RQ12 مع آلات الحلاقة SensoTouch 3D ‏(RQ12xx) وArcitec ‏(RQ10xx).

      توجيه الشعر بطريقة مثالية لحلاقة دقيقة بفضل شفرات V-Track

      توجيه الشعر بطريقة مثالية لحلاقة دقيقة بفضل شفرات V-Track

      تعمد شفرات الدقة V-Track الحائزة على براءة اختراع إلى وضع كل شعرة في زاوية القص المثالية بلطف، حتى الشعيرات المسطحة وبطول مختلف. تسمح لك هذه التقنية بقص الشعر بدقة أكبر بنسبة 30% وبتمريرات أقل، للاستمتاع ببشرة بحالة ممتازة.

      تتحرك الرؤوس في 8 اتجاهات مختلفة للحصول على نتائج مذهلة

      تتحرك الرؤوس في 8 اتجاهات مختلفة للحصول على نتائج مذهلة

      تتبع الرؤوس بميزة ContourDetect التي تتحرك في 8 اتجاهات كل منحنيات وجهك ورقبتك. ستتمكن من حلاقة كمية إضافية من الشعر بنسبة 20% مع كل تمريرة، مما يوفر لك حلاقة ناعمة ودقيقة بالكامل.

      ترفع الشعر لقصّه بدقة تامة

      ترفع الشعر لقصّه بدقة تامة

      تمتع بحلاقة أكثر دقة بفضل آلية Lift & Cut الفعالة بشفرات مزدوجة. إذ ترفع الشفرة الأولى كل شعرة بينما تقصها الشفرة الثانية بشكل مريح دون مستوى البشرة، للحصول على نتائج فائقة النعومة.

      رؤوس حلاقة سهلة الاستبدال

      رؤوس حلاقة سهلة الاستبدال

      قم بتجديد وحدة الحلاقة بسهولة باستخدام نظام الفك والتثبيت.

      إعادة تعيين آلة الحلاقة بعد استبدال رؤوس الحلاقة

      إعادة تعيين آلة الحلاقة بعد استبدال رؤوس الحلاقة

      تتميّز أحدث آلات الحلاقة من Philips بتذكير استبدال مضمّن، الذي سيذكرك عندما يحين وقت استبدال رؤوس الحلاقة. بعد استبدال هذه الأخيرة، يمكنك إعادة ضبط تذكير الاستبدال من خلال الضغط على زر التشغيل/إيقاف التشغيل لأكثر من 5 ثوانٍ. وإلا، فسيتوقف تذكير الاستبدال عن التشغيل تلقائيًا بعد 9 عمليات حلاقة.

      أعِد آلة الحلاقة إلى حالتها الجديدة

      أعِد آلة الحلاقة إلى حالتها الجديدة

      للاستمتاع بأداء كامل 100% من جديد، استبدل رؤوس الحلاقة كل سنتَين.

      المواصفات التقنية

      • رؤوس حلاقة

        تتلاءم مع نوع المنتج
        • Arcitec‏ (RQ10xx)
        • SensoTouch 3D ‏(RQ12xx)

      • الملحقات

        مضمنة في الحزمة
        • حامل حلقة التثبيت
        • غطاء واقٍ

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