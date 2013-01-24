إعادة تعيين آلة الحلاقة بعد استبدال رؤوس الحلاقة

تتميّز أحدث آلات الحلاقة من Philips بتذكير استبدال مضمّن، الذي سيذكرك عندما يحين وقت استبدال رؤوس الحلاقة. بعد استبدال هذه الأخيرة، يمكنك إعادة ضبط تذكير الاستبدال من خلال الضغط على زر التشغيل/إيقاف التشغيل لأكثر من 5 ثوانٍ. وإلا، فسيتوقف تذكير الاستبدال عن التشغيل تلقائيًا بعد 9 عمليات حلاقة.