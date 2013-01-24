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أعِد آلة الحلاقة إلى حالتها الجديدة
في خلال سنتين تقص رؤوس آلة الحلاقة 9 ملايين شعرة على وجهك. استبدل رؤوس آلة الحلاقة واسترجع الأداء الفعال 100%. إكتشف كلّ المميزات
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
أعِد آلة الحلاقة إلى حالتها الجديدة
في خلال سنتين تقص رؤوس آلة الحلاقة 9 ملايين شعرة على وجهك. استبدل رؤوس آلة الحلاقة واسترجع الأداء الفعال 100%. إكتشف كلّ المميزات
تتوافق مجموعة الحلاقة RQ12 مع آلات الحلاقة SensoTouch 3D (RQ12xx) وArcitec (RQ10xx).
تعمد شفرات الدقة V-Track الحائزة على براءة اختراع إلى وضع كل شعرة في زاوية القص المثالية بلطف، حتى الشعيرات المسطحة وبطول مختلف. تسمح لك هذه التقنية بقص الشعر بدقة أكبر بنسبة 30% وبتمريرات أقل، للاستمتاع ببشرة بحالة ممتازة.
تتبع الرؤوس بميزة ContourDetect التي تتحرك في 8 اتجاهات كل منحنيات وجهك ورقبتك. ستتمكن من حلاقة كمية إضافية من الشعر بنسبة 20% مع كل تمريرة، مما يوفر لك حلاقة ناعمة ودقيقة بالكامل.
تمتع بحلاقة أكثر دقة بفضل آلية Lift & Cut الفعالة بشفرات مزدوجة. إذ ترفع الشفرة الأولى كل شعرة بينما تقصها الشفرة الثانية بشكل مريح دون مستوى البشرة، للحصول على نتائج فائقة النعومة.
قم بتجديد وحدة الحلاقة بسهولة باستخدام نظام الفك والتثبيت.
تتميّز أحدث آلات الحلاقة من Philips بتذكير استبدال مضمّن، الذي سيذكرك عندما يحين وقت استبدال رؤوس الحلاقة. بعد استبدال هذه الأخيرة، يمكنك إعادة ضبط تذكير الاستبدال من خلال الضغط على زر التشغيل/إيقاف التشغيل لأكثر من 5 ثوانٍ. وإلا، فسيتوقف تذكير الاستبدال عن التشغيل تلقائيًا بعد 9 عمليات حلاقة.
للاستمتاع بأداء كامل 100% من جديد، استبدل رؤوس الحلاقة كل سنتَين.
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