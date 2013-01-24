مصطلحات البحث
ضوء أبيض ساطع للمساعدة على إنجاز العمل
يتميز مصباح العمل القابل لإعادة الشحن EcoPro50 من Philips بأنه صغير لكن قوي، متعدد الاستخدامات لكن متين، ويؤمن الضوء الأبيض الساطع الذي تحتاج إليه لإنارة مناطق كبيرة مظلمة. تمتع بفترة استخدام مستمرة تصل إلى 6 ساعات قبل الحاجة إلى شحن البطارية. إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
ضوء أبيض ساطع للمساعدة على إنجاز العمل
يتميز مصباح العمل القابل لإعادة الشحن EcoPro50 من Philips بأنه صغير لكن قوي، متعدد الاستخدامات لكن متين، ويؤمن الضوء الأبيض الساطع الذي تحتاج إليه لإنارة مناطق كبيرة مظلمة. تمتع بفترة استخدام مستمرة تصل إلى 6 ساعات قبل الحاجة إلى شحن البطارية. إكتشف كلّ المميزات
ضوء أبيض ساطع للمساعدة على إنجاز العمل
يتميز مصباح العمل القابل لإعادة الشحن EcoPro50 من Philips بأنه صغير لكن قوي، متعدد الاستخدامات لكن متين، ويؤمن الضوء الأبيض الساطع الذي تحتاج إليه لإنارة مناطق كبيرة مظلمة. تمتع بفترة استخدام مستمرة تصل إلى 6 ساعات قبل الحاجة إلى شحن البطارية. إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
ضوء أبيض ساطع للمساعدة على إنجاز العمل
يتميز مصباح العمل القابل لإعادة الشحن EcoPro50 من Philips بأنه صغير لكن قوي، متعدد الاستخدامات لكن متين، ويؤمن الضوء الأبيض الساطع الذي تحتاج إليه لإنارة مناطق كبيرة مظلمة. تمتع بفترة استخدام مستمرة تصل إلى 6 ساعات قبل الحاجة إلى شحن البطارية. إكتشف كلّ المميزات
سواء أردت أن تضيء موقع عمل، أو أن تستبدل مؤقتًا مصباح حائط، أو أن تنير أنشطة خارجية، يُعتبر مصباح EcoPro50 من Philips مثاليًا لإضاءة مناطق مظلمة واسعة. يوفر هذا المصباح إخراج ضوء من 1000 لومن (10 واط) ويعكس ضوؤه الساطع المستمر شعاعًا عريضًا جدًا. وإذا كنت بحاجة إلى ضوء أقل وفترة استهلاك أطول للبطارية، فيمكنك أن تنتقل إلى الوضع الاقتصادي الذي يعكس إخراج ضوء من 500 لومن (5 واط).
بما أنك سوف تستخدم مصباح EcoPro50 من Philips لعدة أنشطة داخلية وخارجية، تأكدنا من أنه تم تصميم المصباح ليدوم طويلاً. وقد أثبت الجهاز أنه يستطيع الصمود إذا ما تم إسقاطه عرضيًا خلال الاستخدام فقد خضع لاختبارات الإسقاط من ارتفاع 1.5 أمتار.
بما أنك سوف تستخدم مصباح EcoPro50 من Philips لعدة أنشطة داخلية وخارجية، تم تصميمه ليصمد في الظروف الصعبة. وسيستمر الجهاز بالعمل عند تعرضه للطرطشة، مثلاً عند هطول المطر الخفيف، كونه مقاومًا للمياه.
أحيانًا تحتاج إلى استعمال إضاءة بدون استخدام اليدَين حتى تتمكن من التركيز على إنجاز مهمتك. يوفر لك المقبض الدوّار بمقدار 180 درجة المزوّد على الجهة الخلفية لمصباح EcoPro50 حرية توجيه الكاشف بحسب حاجتك. ويمكنك أيضًا استعمال المقبض كخطاف لتعليق المصباح، أو كدعامة لجعله يقف من تلقاء نفسه. وتسمح لك تعددية الاستخدامات هذه بتوجيه الضوء حيث تحتاج إليه بالتحديد.
يمكن استخدام مصباح EcoPro50 من Philips أيضًا كبنك طاقة لشحن الأجهزة الأخرى مثل هاتفك. ما عليك سوى أن تقوم بتوصيل جهازك بمنفذ USB الموجود على الجهة الخلفية للمصباح وسيبدأ بالشحن.
يأتي مصباح EcoPro50 من Philips أيضًا مزوّدًا بملحق تركيب مغناطيسي. ما عليك سوى أن تعلّقه بالمقبض حتى تتمكن من تركيب كاشفك على أي سطح معدني. إنه مثالي للاستخدام في المرأب أو مواقع العمل الأخرى.
متى اكتمل شحنه، يوفر مصباح EcoPro50 من Philips ضوءًا أبيض (1000 لومن / 10 واط) لمدة تصل إلى 3 ساعات. وإذا كنت تريد أن تدوم البطارية لفترة أطول، فانتقل ببساطة إلى الوضع الاقتصادي (500 لومن / 5 واط) وتمتع بـ 6 ساعات من الضوء المستمر.
لا تقلق بعد الآن من انطفاء الضوء عندما تكون في أمس الحاجة إليه. ستجد مؤشر فترة استهلاك البطارية على الجهة الخلفية لمصباح EcoPro50 من Philips الذي يشير إلى الوقت المتبقي قبل الحاجة إلى إعادة شحن البطارية.
معلومات الطلب
الخصائص الكهربائية
خصائص الضوء
معلومات العلبة الخارجية
بيانات العلبة
معلومات حول المنتج المغلف
وصف المنتج
مواصفات التسويق