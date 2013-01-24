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EcoPro50

ضوء عمل LED

RC520C1
  • ضوء أبيض ساطع للمساعدة على إنجاز العمل ضوء أبيض ساطع للمساعدة على إنجاز العمل ضوء أبيض ساطع للمساعدة على إنجاز العمل
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    EcoPro50 ضوء عمل LED

    RC520C1

    ضوء أبيض ساطع للمساعدة على إنجاز العمل

    يتميز مصباح العمل القابل لإعادة الشحن EcoPro50 من Philips بأنه صغير لكن قوي، متعدد الاستخدامات لكن متين، ويؤمن الضوء الأبيض الساطع الذي تحتاج إليه لإنارة مناطق كبيرة مظلمة. تمتع بفترة استخدام مستمرة تصل إلى 6 ساعات قبل الحاجة إلى شحن البطارية. إكتشف كلّ المميزات

    EcoPro50 ضوء عمل LED

    ضوء أبيض ساطع للمساعدة على إنجاز العمل

    يتميز مصباح العمل القابل لإعادة الشحن EcoPro50 من Philips بأنه صغير لكن قوي، متعدد الاستخدامات لكن متين، ويؤمن الضوء الأبيض الساطع الذي تحتاج إليه لإنارة مناطق كبيرة مظلمة. تمتع بفترة استخدام مستمرة تصل إلى 6 ساعات قبل الحاجة إلى شحن البطارية. إكتشف كلّ المميزات

    ضوء أبيض ساطع للمساعدة على إنجاز العمل

    يتميز مصباح العمل القابل لإعادة الشحن EcoPro50 من Philips بأنه صغير لكن قوي، متعدد الاستخدامات لكن متين، ويؤمن الضوء الأبيض الساطع الذي تحتاج إليه لإنارة مناطق كبيرة مظلمة. تمتع بفترة استخدام مستمرة تصل إلى 6 ساعات قبل الحاجة إلى شحن البطارية. إكتشف كلّ المميزات

    EcoPro50 ضوء عمل LED

    ضوء أبيض ساطع للمساعدة على إنجاز العمل

    يتميز مصباح العمل القابل لإعادة الشحن EcoPro50 من Philips بأنه صغير لكن قوي، متعدد الاستخدامات لكن متين، ويؤمن الضوء الأبيض الساطع الذي تحتاج إليه لإنارة مناطق كبيرة مظلمة. تمتع بفترة استخدام مستمرة تصل إلى 6 ساعات قبل الحاجة إلى شحن البطارية. إكتشف كلّ المميزات

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      مصباح كاشف قابل لإعادة الشحن ألومنيوم محمول

      • كاشف ألومنيوم محمول
      • 1000 لومن / 10 واط
      • مقاوم للصدمات والماء
      • استهلاك البطارية: 3 س (الاقتصادي: 6 س)

      ضوء أبيض قوي (1000 لومن / 10 واط) يضيء منطقة كبيرة

      سواء أردت أن تضيء موقع عمل، أو أن تستبدل مؤقتًا مصباح حائط، أو أن تنير أنشطة خارجية، يُعتبر مصباح EcoPro50 من Philips مثاليًا لإضاءة مناطق مظلمة واسعة. يوفر هذا المصباح إخراج ضوء من 1000 لومن (10 واط) ويعكس ضوؤه الساطع المستمر شعاعًا عريضًا جدًا. وإذا كنت بحاجة إلى ضوء أقل وفترة استهلاك أطول للبطارية، فيمكنك أن تنتقل إلى الوضع الاقتصادي الذي يعكس إخراج ضوء من 500 لومن (5 واط).

      مقاومة ضد الصدمات مثبّتة في اختبارات إسقاط المصابيح

      بما أنك سوف تستخدم مصباح EcoPro50 من Philips لعدة أنشطة داخلية وخارجية، تأكدنا من أنه تم تصميم المصباح ليدوم طويلاً. وقد أثبت الجهاز أنه يستطيع الصمود إذا ما تم إسقاطه عرضيًا خلال الاستخدام فقد خضع لاختبارات الإسقاط من ارتفاع 1.5 أمتار.

      مقاومة ضد المياه للحماية من الطرطشة

      بما أنك سوف تستخدم مصباح EcoPro50 من Philips لعدة أنشطة داخلية وخارجية، تم تصميمه ليصمد في الظروف الصعبة. وسيستمر الجهاز بالعمل عند تعرضه للطرطشة، مثلاً عند هطول المطر الخفيف، كونه مقاومًا للمياه.

      يسمح لك المقبض الدوّار بتوجيه الضوء بحيث تتمكن من استعماله بدون استخدام اليدَين

      أحيانًا تحتاج إلى استعمال إضاءة بدون استخدام اليدَين حتى تتمكن من التركيز على إنجاز مهمتك. يوفر لك المقبض الدوّار بمقدار 180 درجة المزوّد على الجهة الخلفية لمصباح EcoPro50 حرية توجيه الكاشف بحسب حاجتك. ويمكنك أيضًا استعمال المقبض كخطاف لتعليق المصباح، أو كدعامة لجعله يقف من تلقاء نفسه. وتسمح لك تعددية الاستخدامات هذه بتوجيه الضوء حيث تحتاج إليه بالتحديد.

      أعد شحن الأجهزة الأخرى مع منفذ USB مفيد

      يمكن استخدام مصباح EcoPro50 من Philips أيضًا كبنك طاقة لشحن الأجهزة الأخرى مثل هاتفك. ما عليك سوى أن تقوم بتوصيل جهازك بمنفذ USB الموجود على الجهة الخلفية للمصباح وسيبدأ بالشحن.

      ملحقات التركيب المغناطيسية لإضاءة بدون استخدام اليدَين

      يأتي مصباح EcoPro50 من Philips أيضًا مزوّدًا بملحق تركيب مغناطيسي. ما عليك سوى أن تعلّقه بالمقبض حتى تتمكن من تركيب كاشفك على أي سطح معدني. إنه مثالي للاستخدام في المرأب أو مواقع العمل الأخرى.

      تدوم البطارية القابلة لإعادة الشحن حتى 6 ساعات لكل عملية شحن

      متى اكتمل شحنه، يوفر مصباح EcoPro50 من Philips ضوءًا أبيض (1000 لومن / 10 واط) لمدة تصل إلى 3 ساعات. وإذا كنت تريد أن تدوم البطارية لفترة أطول، فانتقل ببساطة إلى الوضع الاقتصادي (500 لومن / 5 واط) وتمتع بـ 6 ساعات من الضوء المستمر.

      يُظهر المؤشر الفترة المتبقية من استهلاك البطارية

      لا تقلق بعد الآن من انطفاء الضوء عندما تكون في أمس الحاجة إليه. ستجد مؤشر فترة استهلاك البطارية على الجهة الخلفية لمصباح EcoPro50 من Philips الذي يشير إلى الوقت المتبقي قبل الحاجة إلى إعادة شحن البطارية.

      المواصفات التقنية

      • معلومات الطلب

        إدخال الطلب
        RC520C1
        رمز الطلب
        05071745

      • الخصائص الكهربائية

        قدرة البطارية
        4400  مللي أمبير في الساعة
        القدرة الكهربائية بالواط
        10  واط
        وقت تشغيل البطارية (التعزيز)
        حتى 3 ساعات
        فولتية
        3.7  فولت
        فترة تشغيل البطارية (اقتصادي)
        حتى 6 ساعات
        نوع البطارية
        بطارية ليثيوم أيون
        نوع سلك الشحن
        قابلة للشحن
        نوع المقبس
        USB صغير
        فترة شحن البطارية
        حوالى 5 ساعات
        مصدر الطاقة
        بطارية ليثيوم أيون 18650 عدد 2

      • خصائص الضوء

        حرارة اللون
        6500  كلفن
        قوة الضوء (التعزيز)
        1680 لاكس عند 0.5 م
        قوة الضوء (اقتصادي)
        820 لاكس عند 0.5 م
        فترة استهلاك مصابيح LED
        حتى 30000 ساعة
        زاوية الشعاع
        110 درجات
        إخراج الضوء (اقتصادي)
        500 لومن
        إخراج الضوء
        1000 لومن

      • معلومات العلبة الخارجية

        الوزن الإجمالي لكل قطعة
        7.865  غ
        الارتفاع
        17  سم
        الطول
        57.5  سم
        العرض
        18  سم

      • بيانات العلبة

        EAN1
        8719018050717
        EAN3
        8719018050724

      • معلومات حول المنتج المغلف

        الارتفاع
        5.6  سم
        الطول
        28  سم
        كمية الحزمة / الحد الأدنى للكمية المطلوبة
        1
        الوزن مع البطاريات
        1212.5  غ
        العرض
        15.1  سم
        الحجم
        قياسية
        طول السلك
        100 سم

      • وصف المنتج

        تصنيف الحماية من التأثير الخارجي (IK)
        IK08
        تصنيف الحماية من الدخول (IP)
        IP54
        مغنطيس
        نعم
        المواد واللمسات النهائية
        ألومنيوم، غطاء وقائي للعدسة، مادة البلاستيك الحراري متعدد اليوريثان
        ضوء قابل للتوجيه
        مقبض يدور بمقدار 180 درجة
        مقاومة ضد
        • شحم
        • زيت
        • محاليل ورش العمل
        التقنية
        LED
        المجموعة
        RCH
        كاشف تسرب الأشعة فوق البنفسجية
        لا
        حرارة التشغيل
        من 0 إلى 40 درجة مئوية
        عدد أضواء LED
        1

      • مواصفات التسويق

        أبرز ما في المنتج
        مصباح عمل قابل لإعادة الشحن
        المنافع المتوقعة
        • رؤية أفضل
        • عمل أفضل

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