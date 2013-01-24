ضوء أبيض قوي (1000 لومن / 10 واط) يضيء منطقة كبيرة

سواء أردت أن تضيء موقع عمل، أو أن تستبدل مؤقتًا مصباح حائط، أو أن تنير أنشطة خارجية، يُعتبر مصباح EcoPro50 من Philips مثاليًا لإضاءة مناطق مظلمة واسعة. يوفر هذا المصباح إخراج ضوء من 1000 لومن (10 واط) ويعكس ضوؤه الساطع المستمر شعاعًا عريضًا جدًا. وإذا كنت بحاجة إلى ضوء أقل وفترة استهلاك أطول للبطارية، فيمكنك أن تنتقل إلى الوضع الاقتصادي الذي يعكس إخراج ضوء من 500 لومن (5 واط).