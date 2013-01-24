3 مغناطيسات لإضاءة ملائمة بدون استخدام اليدَين

غالبًا ما تحتاج إلى استخدام كلتا يدَيك عند قيامك بالعمل على مهمة ما. يأتي مصباح EcoPro40 من Philips مزوّدًا بـ 3 مغناطيسات حتى تتمكن من تركيب المصباح بسهولة على أي سطح معدني قريب، كما في أسفل المغسلة أو على غطاء محرك السيارة مثلاً.