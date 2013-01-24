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EcoPro20

ضوء عمل LED

RC320B1
  • ضوء بجودة عالية للمساعدة على إنجاز العمل ضوء بجودة عالية للمساعدة على إنجاز العمل ضوء بجودة عالية للمساعدة على إنجاز العمل
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    EcoPro20 ضوء عمل LED

    RC320B1

    ضوء بجودة عالية للمساعدة على إنجاز العمل

    إن EcoPro20 من Philips هو مصباح عمل صغير قابل لإعادة الشحن يمكنك وضعه في جيبك بسهولة. تم تزويد المصباح بميزات عمل بدون استخدام اليدَين، لذا فهو مثالي لأعمال الكشف السريعة والاستخدام اليومي العام، ويضيء عملك بحيث تتمكن من إنجازه. إكتشف كلّ المميزات

    EcoPro20 ضوء عمل LED

    ضوء بجودة عالية للمساعدة على إنجاز العمل

    إن EcoPro20 من Philips هو مصباح عمل صغير قابل لإعادة الشحن يمكنك وضعه في جيبك بسهولة. تم تزويد المصباح بميزات عمل بدون استخدام اليدَين، لذا فهو مثالي لأعمال الكشف السريعة والاستخدام اليومي العام، ويضيء عملك بحيث تتمكن من إنجازه. إكتشف كلّ المميزات

    ضوء بجودة عالية للمساعدة على إنجاز العمل

    إن EcoPro20 من Philips هو مصباح عمل صغير قابل لإعادة الشحن يمكنك وضعه في جيبك بسهولة. تم تزويد المصباح بميزات عمل بدون استخدام اليدَين، لذا فهو مثالي لأعمال الكشف السريعة والاستخدام اليومي العام، ويضيء عملك بحيث تتمكن من إنجازه. إكتشف كلّ المميزات

    EcoPro20 ضوء عمل LED

    ضوء بجودة عالية للمساعدة على إنجاز العمل

    إن EcoPro20 من Philips هو مصباح عمل صغير قابل لإعادة الشحن يمكنك وضعه في جيبك بسهولة. تم تزويد المصباح بميزات عمل بدون استخدام اليدَين، لذا فهو مثالي لأعمال الكشف السريعة والاستخدام اليومي العام، ويضيء عملك بحيث تتمكن من إنجازه. إكتشف كلّ المميزات

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      مصباح جيب ملائم للاستخدام اليومي

      • مصباح بحجم الجيب قابل لإعادة الشحن
      • 220 لومن / 2 واط
      • فترة استخدام البطارية تبلغ 3.5 ساعات

      ضوء لطيف ساطع (220 لومن / 2 واط) ملائم للاستخدام اليومي

      سواء كنت في المرأب الخاص بك، تنجز أعمالاً يدوية أو تحاول إصلاح جهاز، يكون من المفيد دائمًا وجود مصباح صغير في جيبك. يوفر مصباح EcoPro20 من Philips ضوءًا أبيض مريحًا (بقوة 6500 كلفن) من 220 لومن (2 واط)، ويضيء ما تعمل عليه، فتتمكن من رؤية كل التفاصيل الضرورية لإنجاز العمل بسرعة.

      أعد شحن الأجهزة الأخرى مع منفذ USB مفيد

      يمكن استخدام مصباح EcoPro20 من Philips أيضًا كبنك طاقة لشحن الأجهزة الأخرى مثل هاتفك. ما عليك سوى أن تقوم بتوصيل جهازك بمنفذ USB الموجود على قاعدة المصباح وسيبدأ بالشحن.

      تدوم البطارية القابلة لإعادة الشحن لمدة 3.5 ساعات لكل عملية شحن

      عندما يكتمل شحنه، يوفر مصباح EcoPro20 من Philips ضوءًا أبيض ساطعًا لما يصل إلى 3.5 ساعات من الاستخدام المستمر. بالتالي، عند استخدام المصباح بشكل متقطع، تدوم البطارية عدة أيام قبل الحاجة إلى إعادة شحنها.

      مصباح جيب صغير ومفيد مثالي للاستخدام اليومي

      يتميز مصباح EcoPro20 من Philips بحجمه الصغير ووزنه الخفيف، وهو يتسع بسهولة في جيبك. سيساعدك هذا المصباح المفيد على إنجاز عملك مهما كان عملك وأينما كنت تعمل.

      تسمح لك القاعدة المحورية القابلة للدوران بمقدار 180 درجة بتوجيه الضوء حيث تحتاج إليه

      هل تحتاج إلى ضوء من زاوية مختلفة خلال العمل؟ لا مشكلة. يأتي مصباح EcoPro20 من Philips مزودًا بقاعدة محورية قابلة للدوران بمقدار 180 درجة حتى تتمكن من توجيه الضوء بسهولة حيث تحتاج إليه أكثر.

      خطاف دوّار بمقدار 360 درجة للاستعمال الملائم بدون استخدام اليدَين

      عندما تحتاج إلى كلتا يدَيك للعمل، علق مصباح EcoPro20 بكل بساطة على مقربة منك بواسطة خطاف دوّار قابل للسحب بمقدار 360 درجة مضمّن.

      مغناطيس قوي على القاعدة المحورية لاستعمال بدون استخدام اليدَين

      تم أيضًا تضمين مغناطيس قوي في القاعدة المحورية للاستعمال بدون استخدام اليدَين. ويكون هذا المغناطيس مفيدًا تحديدًا إذا كنت تعمل بوجود أسطح معدنية قريبة منك، مثلما يحصل عند إصلاح محرك أو صيانة آلة. ببساطة علّق المغناطيس بالمعدن، واستخدم القاعدة المحورية لتوجيه الضوء حيث تحتاج إليه.

      هيكل متين ومقاوم للصدمات

      حتى أكثر الأشخاص انتباهًا، يمكنهم أن يوقعوا الأشياء بشكل عرضي. لذلك، تم تصميم مصباح EcoPro20 من Philips بهيكل متين بحيث إنه يصمد في حال إسقاطه أرضًا بشكل عرضي.

      المواصفات التقنية

      • معلومات الطلب

        إدخال الطلب
        RC320B1
        رمز الطلب
        05055745

      • الخصائص الكهربائية

        قدرة البطارية
        1800  مللي أمبير في الساعة
        القدرة الكهربائية بالواط
        2  واط
        وقت تشغيل البطارية (التعزيز)
        حتى 3.5 ساعة
        فولتية
        3.7  فولت
        نوع البطارية
        بطارية ليثيوم أيون
        نوع سلك الشحن
        قابلة للشحن
        نوع المقبس
        USB صغير
        فترة شحن البطارية
        حوالى 3 ساعات
        مصدر الطاقة
        بطارية ليثيوم أيون 103450

      • خصائص الضوء

        حرارة اللون
        6500  كلفن
        قوة الضوء (التعزيز)
        420 لاكس عند 0.5 م
        فترة استهلاك مصابيح LED
        حتى 30000 ساعة
        زاوية الشعاع
        90 درجة
        إخراج الضوء
        220 لومن

      • معلومات العلبة الخارجية

        الوزن الإجمالي لكل قطعة
        3.103  غ
        الارتفاع
        27  سم
        الطول
        33  سم
        العرض
        20.5  سم

      • بيانات العلبة

        EAN1
        8719018050557
        EAN3
        8719018050564

      • معلومات حول المنتج المغلف

        الارتفاع
        5.2  سم
        الطول
        24.8  سم
        كمية الحزمة / الحد الأدنى للكمية المطلوبة
        1
        الوزن مع البطاريات
        385  غ
        العرض
        18.8  سم
        الحجم
        قياسية
        طول السلك
        100 سم

      • وصف المنتج

        الخطاف
        خطاف قابل للسحب 360 درجة
        تصنيف الحماية من التأثير الخارجي (IK)
        IK07
        تصنيف الحماية من الدخول (IP)
        IP20
        مغنطيس
        نعم
        المواد واللمسات النهائية
        ABS مع طلاء من المطاط
        ضوء قابل للتوجيه
        قاعدة محورية بمقدار 180 درجة
        مقاومة ضد
        • شحم
        • زيت
        • محاليل ورش العمل
        التقنية
        LED
        المجموعة
        RCH
        كاشف تسرب الأشعة فوق البنفسجية
        لا
        حرارة التشغيل
        من 0 إلى 40 درجة مئوية
        عدد أضواء LED
        4

      • مواصفات التسويق

        أبرز ما في المنتج
        مصباح عمل قابل لإعادة الشحن
        المنافع المتوقعة
        • رؤية أفضل
        • عمل أفضل

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