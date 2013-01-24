ضوء لطيف ساطع (220 لومن / 2 واط) ملائم للاستخدام اليومي

سواء كنت في المرأب الخاص بك، تنجز أعمالاً يدوية أو تحاول إصلاح جهاز، يكون من المفيد دائمًا وجود مصباح صغير في جيبك. يوفر مصباح EcoPro20 من Philips ضوءًا أبيض مريحًا (بقوة 6500 كلفن) من 220 لومن (2 واط)، ويضيء ما تعمل عليه، فتتمكن من رؤية كل التفاصيل الضرورية لإنجاز العمل بسرعة.