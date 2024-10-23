PQ888/06
آلات الحلاقة المحمولة
السلسلة الجديدة من آلات الحلاقة من Philips من تصميم أوروبي، تجمع بين عناصر الإبريق الجميل الشكل، مع ملمس لامع باللونين الأسود والفضي لإضفاء لمسة من الفخامة، وهي بحجم راحة اليد وخفيفة الوزن وقابلة للحملإكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
حلاقة لاسلكية لمدة تصل إلى 60 دقيقة بعد شحن لمدة ساعة واحدة. تعمل آلة الحلاقة هذه في الوضع اللاسلكي فقط.
تتحرك رؤوس آلة الحلاقة في 3 اتجاهات مختلفة، بحيث تتبع منحنيات وجهك لحلاقة نظيفة، حتى في المناطق التي يصعب الوصول إليها.
أكثر من 37800 حركة في الدقيقة، غطاء مبتكر على شكل منحني مزدوج، حافة مدورة تضمن انزلاقًا سلسًا، فتحات غطاء منحنية تلتقط الشعر بشكل فعال وتدفع الجلد بعيدًا عن وضع القطع، وتحمي البشرة أثناء الحلاقة
يوفر نظام الشفرة الفريد مع الفتحات المنحنية التقاطًا أفضل للشعر ويضمن نتائج نظيفة في عدد أقل من التمريرات.
أمسك آلة الحلاقة بثقة بفضل التصميم المريح الذي يساعدك على إحكام قبضتك أثناء الحلاقة.
مع آلة الحلاقة المقاومة للماء IPX7، تُصبح عملية التنظيف تحت الصنبور سهلة. يعني تصنيف IPX7 أنه يمكن غمر آلة الحلاقة في متر واحد من الماء لمدة تصل إلى 30 دقيقة.
الطاقة
تصميم
أداء الحلاقة
سهولة الاستخدام
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