DivX Certified لتشغيل فيديو DivX القياسي

مع دعم ®DivX، يمكنك الاستمتاع بملفات الفيديو والأفلام المشفرة الموجودة على الإنترنت باستخدام DivX، بما في ذلك أفلام هوليوود التي تشتريها لمشاهدتها. يُعد تنسيق وسائط DivX من تقنيات ضغط الفيديو المعتمدة على MPEG-4 والتي تمكّنك من حفظ ملفات كبيرة مثل الأفلام والأفلام الترويجية القصيرة ومقاطع فيديو الموسيقى على وسائط مثل أقراص CD-R/RW وأقراص DVD القابلة لإعادة التسجيل، وذاكرة USB للتخزين وبطاقات الذاكرة الأخرى حتى يتم تشغيلها على جهاز DivX ‎Certified®‎ من Philips.