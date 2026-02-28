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تم إيقافه

PD7000B/98

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مشاهدة صور JPEG من قرص صور

مشاهدة صور JPEG من قرص صور

اعرض صور JPEG المحفوظة على القرص الخاص بك. استرجع لحظاتك المفضلة مع العائلة والأصدقاء في أي وقت تريده!

DivX Certified لتشغيل فيديو DivX القياسي

مع دعم ®DivX، يمكنك الاستمتاع بملفات الفيديو والأفلام المشفرة الموجودة على الإنترنت باستخدام DivX، بما في ذلك أفلام هوليوود التي تشتريها لمشاهدتها. يُعد تنسيق وسائط DivX من تقنيات ضغط الفيديو المعتمدة على MPEG-4 والتي تمكّنك من حفظ ملفات كبيرة مثل الأفلام والأفلام الترويجية القصيرة ومقاطع فيديو الموسيقى على وسائط مثل أقراص CD-R/RW وأقراص DVD القابلة لإعادة التسجيل، وذاكرة USB للتخزين وبطاقات الذاكرة الأخرى حتى يتم تشغيلها على جهاز DivX ‎Certified®‎ من Philips.

سماعات استريو مضمنة

سماعات استريو مضمنة

توفر سماعات الاستريو صوتًا جيدًا وتسمح لك بالاستماع بحرية تامة. استمتع بالموسيقى في أي وقت وفي أي مكان مع سماعات الاستريو المضمنة التي توفر تشغيلاً سلسًا وممتعًا للموسيقى فقط عن طريق فصل سماعة الرأس.

المواصفات التقنية

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  • عروض حصرية للأعضاء.
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