مصطلحات البحث
بفضل تقنية ProtecTube الثورية، تتم حماية المقص بواسطة غطاء برقاقات معدنية فائق الرفع مزود برؤوس مستديرة لتفادي تهيّج البشرة. فضلاً عن ذلك، صُمم المقص لتفادي دخول الشعر بين شفرتَي قص متحركتَين بشكل منفصل، لضمان عدم شد الشعر بأي شكل من الأشكال.
يتميّز تصميم أداة تشذيب شعر الأنف من Philips بزاوية مثالية للوصول بسهولة إلى الشعر داخل الأنف والأذن وللاستخدام أيضًا على الحاجبَين. مع أداة تشذيب شعر الأنف من Philips يمكنك التأكد من إزالة الشعر غير المرغوب فيه بكل فعالية.
تم تزويد المقص والغطاء بفتحات قص فائقة الدقة والحدة لضمان قص كل الشعر بسرعة وفعالية.
يسهل تنظيف أداة التشذيب والأمشاط تحت مياه الحنفية.
تتضمن الحقيبة الصغيرة الناعمة: بطارية AA ومشطَين للحاجبَين.
يضمن المقبض المطاطي الناعم طريقة حمل مثالية، حتى عندما تكون الأداة رطبة لتحكم أفضل عند تشغيل أداة التشذيب.
استخدم مشطَي الحاجبَين بدقة 3 أو 5 مم لتشذيب الشعر أو ترتيبه بطول موحّد.
إن أداة التشذيب جاهزة للاستخدام على الفور، نظرًا إلى أنها مشغلة بواسطة بطارية AA.
لا حاجة إلى التزييت على الإطلاق، لصيانة سهلة.
كل منتجات العناية بنظافة الجسم التي نقدّمها مصممة لتدوم لفترة طويلة. تأتي أداة التشذيب مع ضمان لمدة سنتَين.
نظام قص
الملحقات
سهولة الاستعمال
التصميم
الطاقة
الخدمة