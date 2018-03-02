Philips Multigroom series 5000 11 في 1، للوجه والرأس والجسم MG5730/33 11 أداة، تقنية DualCut، وقت تشغيل يصل إلى 80 دقيقة، مقاومة للمياه
MG5730/33
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Philips Multigroom series 5000 11 في 1، للوجه والرأس والجسم MG5730/33 11 أداة، تقنية DualCut، وقت تشغيل يصل إلى 80 دقيقة، مقاومة للمياه
MG5730/33
هذا المنتج مؤهل للإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
Philips Multigroom series 5000 11 في 1، للوجه والرأس والجسم MG5730/33 11 أداة، تقنية DualCut، وقت تشغيل يصل إلى 80 دقيقة، مقاومة للمياه
هذا المنتج مؤهل للإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
Philips Multigroom series 5000 11 في 1، للوجه والرأس والجسم MG5730/33 11 أداة، تقنية DualCut، وقت تشغيل يصل إلى 80 دقيقة، مقاومة للمياه