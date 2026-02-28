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تم إيقافه

نظام موسيقى مصغر ومصقول

MCM233/12

الشغف بالصوت

يتسم نظام micro للموسيقى Philips MCM233/12 Sleek الذي بين يديك بأنه مسطح ويمكن تعليقه على الحائط. لذا فإنه يتناسب مع أي ديكور. استمتع بالموسيقى من أقراص CD، أو قم بتوصيل المشغل المحمول بمحرك أقراص USB direct أو بوصلة MP3 للاستمتاع بالموسيقى من جميع الجوانب.

عرض جميع المزايا

نظام صوت يلائم بيئة المنزل

الشغف بالصوت

  • 20 واط

إجمالي قوة إخراج RMSً 20 واط

إجمالي قوة إخراج RMSً 20 واط

يمتلك نظام الموسيقى هذا إجمالي قوة إخراج RMS يصل إلى 20 واط. ويشير RMS إلى جذر متوسط المربعات وهو وحدة القياس التقليدية لقوة الصوت أو على الأصح الطاقة الكهربائية المنقولة من مضخم الصوت إلى مكبر الصوت، والتي تقاس بالواط. تحدد كمية الطاقة الكهربائية المنقولة إلى مكبر الصوت ودرجة حساسيتها قوة الصوت الذي يتم توليده. وكلما زادت القوة الكهربائية المقدرة بالواط، كانت قوة الصوت المنبعثة من مكبر الصوت أفضل.

خيار قابلية التعليق على الحائط لمرونة تحديد موقعه

خيار قابلية التعليق على الحائط لمرونة تحديد موقعه

ومع هذا الجمع المثالي بين الرفع وتعدد الاستخدامات، تم تصميم نظام صوت Philips الخاص بك بذكاء ليتجانس مع المساحة التي تعيش فيها. تقوم قاعدة نظام الصوت بوظيفة الحامل ليتمكن النظام من التموضع بأمان وأناقة على أي رف أو كابينة. وعند التعليق على الحائط، ستتوفر لديك نفس درجة المرونة الخاصة بالحامل الحر.

باب أمامي منزلق يعمل بمحرك لإضافة لمسة من الأناقة

باب أمامي منزلق يعمل بمحرك لإضافة لمسة من الأناقة

يضيف الباب الأمامي المنزلق الذي يعمل بمحرك المزيد من الزخرفة إلى التصميم الأملس الرائع بالفعل لهذا النظام. ينزلق الباب العملي والأنيق في الوقت نفسه والذي يغطي القرص إلى أعلى وأسفل في حركة رأسية ناعمة بلمسة زر، وذلك عندما ترغب في تغيير مجموعة الموسيقى التي تستمع إليها. ما عليك سوى الاسترخاء والتمتع بالأداء الديناميكي للصوت أثناء مشاهدة تشغيل القرص من خلال النافذة الشفافة.

المواصفات التقنية

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  • عروض حصرية للأعضاء.
  • وصول مبكر إلى التخفيضات.
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