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MCM1120/12
الاسترخاء على نغمات الموسيقى الرائعة
متّع نفسك بالصوت الخيالي الصادر من نظام الموسيقى المصغر الكلاسيكي Philips MCM1120/12 الذي يتميز بتصميمه الأنيق وحجمه الصغير. استمتع بتشغيل موسيقى MP3-CD المفضلة لديك وتشغيل محركات أقراص USB Direct المحسنة بشكل استثنائي بفضل مضخم الجهير الديناميكي القوي.
CD وMP3-CD وUSB وFM
الشريط
10 واط
مع جهاز التحكم عن بعد العملي الذي يضمن الحصول على راحة أكبر بسهولة، كل ما عليك فعله هو الجلوس والاسترخاء.
يمتلك نظام الموسيقى هذا إجمالي قوة إخراج RMS يصل إلى 10 واط. ويشير RMS إلى جذر متوسط المربعات وهو وحدة القياس التقليدية لقوة الصوت أو على الأصح الطاقة الكهربائية المنقولة من مضخم الصوت إلى مكبر الصوت، والتي تقاس بالواط. تحدد كمية الطاقة الكهربائية المنقولة إلى مكبر الصوت ودرجة حساسيتها قوة الصوت الذي يتم توليده. وكلما زادت القوة الكهربائية المقدرة بالواط، كانت قوة الصوت المنبعثة من مكبر الصوت أفضل.
بفضل إمكانية النقل الكاملة للملفات، يمكنك بسهولة الاستمتاع بالراحة والمتعة أثناء الوصول السهل إلى المزيد من الموسيقى الرقمية من خلال USB Direct (مباشر) مضمن.
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