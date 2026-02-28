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نظام الصوت المصغر Classic

MCM1120/12

الاسترخاء على نغمات الموسيقى الرائعة

متّع نفسك بالصوت الخيالي الصادر من نظام الموسيقى المصغر الكلاسيكي Philips MCM1120/12 الذي يتميز بتصميمه الأنيق وحجمه الصغير. استمتع بتشغيل موسيقى MP3-CD المفضلة لديك وتشغيل محركات أقراص USB Direct المحسنة بشكل استثنائي بفضل مضخم الجهير الديناميكي القوي.

عرض جميع المزايا

بفضل نظام الصوت المصغر هذا

الاسترخاء على نغمات الموسيقى الرائعة

  • CD وMP3-CD وUSB وFM

  • الشريط

  • 10 واط

جهاز تحكم عن بعد عملي لمزيد من الراحة

جهاز تحكم عن بعد عملي لمزيد من الراحة

مع جهاز التحكم عن بعد العملي الذي يضمن الحصول على راحة أكبر بسهولة، كل ما عليك فعله هو الجلوس والاسترخاء.

إجمالي قوة إخراج RMS ‏10 واط

إجمالي قوة إخراج RMS ‏10 واط

يمتلك نظام الموسيقى هذا إجمالي قوة إخراج RMS يصل إلى 10 واط. ويشير RMS إلى جذر متوسط المربعات وهو وحدة القياس التقليدية لقوة الصوت أو على الأصح الطاقة الكهربائية المنقولة من مضخم الصوت إلى مكبر الصوت، والتي تقاس بالواط. تحدد كمية الطاقة الكهربائية المنقولة إلى مكبر الصوت ودرجة حساسيتها قوة الصوت الذي يتم توليده. وكلما زادت القوة الكهربائية المقدرة بالواط، كانت قوة الصوت المنبعثة من مكبر الصوت أفضل.

USB Direct (مباشر) لتشغيل الموسيقى بتنسيق MP3 بسهولة

USB Direct (مباشر) لتشغيل الموسيقى بتنسيق MP3 بسهولة

بفضل إمكانية النقل الكاملة للملفات، يمكنك بسهولة الاستمتاع بالراحة والمتعة أثناء الوصول السهل إلى المزيد من الموسيقى الرقمية من خلال USB Direct (مباشر) مضمن.

المواصفات التقنية

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  • عروض حصرية للأعضاء.
  • وصول مبكر إلى التخفيضات.
  • أخبار عن إطلاق المنتجات ونصائح لاتباع نمط حياة صحي.