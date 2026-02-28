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MCD706/98
يتميز الألومنيوم المصبوب بخفة وزنه وقدرته على تحمل البيئات ذات درجات الحرارة العالية، كما يتميز بقوة ومتانة عالية إلى جانب مقاومته للصدأ بشكل جيد.
يضاعف مضخم الجهير الديناميكي من درجة استمتاعك بالموسيقى عن طريق تعزيز محتوى الجهير للموسيقى بواسطة نطاق واسع من إعدادات الصوت، يتراوح بين منخفض ومرتفع، وكل ذلك بلمسة زر! غالباً ما يتم فقدان ترددات جهير النهاية الكبرى عندما يتم ضبط شدّة الصوت إلى شدّة منخفضة. لعكس هذا الأمر، يمكنك تشغيل مضخم الجهير الديناميكي لتقوية مستويات الجهير، وحتى تتمكن من الاستمتاع بصوت ثابت حتى عند خفض شدّة الصوت.
نظرًا لأن Dolby الرقمي، الذي يعد أعلى مقاييس الصوت متعدد القنوات على مستوى العالم، يستخدم الطريقة الطبيعية لأذن الإنسان في معالجة الصوت، فإنك ستحصل على تجربة رائعة من حيث جودة الصوت المحيط مع لمحة واقعية وطبيعية.
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