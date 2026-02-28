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  • صورة للجهة العلوية الأمامية من المنتج
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  • صورة حول تفاصيل المنتج
  • صورة حول تفاصيل المنتج
  • صورة حول تفاصيل المنتج
  • صورة حول تفاصيل المنتج
  • صورة للمنتج البديل
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تم إيقافه

سمّاعات رأس مثبتة على الأذن ومزودة بعصبة رأس

M1/00

دقة عالية وجودة فائقة أينما كنت.

تجمع سمّاعات Philips Fidelio M1 أفضل ما في الصوت والراحة للحصول على تجربة موسيقية أصلية أثناء التنقل. فهي مصممة باحتراف للعزل الفائق للضوضاء من خلال تصميم خفيف ومتين، لتتمتع بصوت حقيقي عالي الدقة أينما كنت.

عرض جميع المزايا

دقة عالية وجودة فائقة أينما كنت.

  • Fidelio

  • أسود

تم اختبار السمّاعات بعناية للحصول على أفضل توازن للصوت

تم اختبار السمّاعات بعناية للحصول على أفضل توازن للصوت.

نظام عاكس للجهير للحصول على جهير واضح ديناميكي ومتوازن

نظام عاكس للجهير للحصول على جهير واضح ديناميكي ومتوازن

يتضمن التصميم الهندسي الصوتي المغلق وجود نظام عاكس للجهير يضم سمّاعات للأذن مع فتحات تم تحديد موقعها بشكل استراتيجي. وتعمل هذه على تنظيم ضغط الهواء ضمن الغرفة الداخلية لتوفير بيئة مضبوطة للغشاء للحصول على أفضل استجابة للصوت. وبالعمل مع التقاط الإحكام الصوتي، يتم عزل كل تفاصيل الصوت الطبيعي ونقل جهير دقيق وديناميكي دون المساس بوضوح الصوت.

إحكام صوتي للحفاظ على تفاصيل الصوت بالداخل

إحكام صوتي للحفاظ على تفاصيل الصوت بالداخل

تم تصميم الإحكام الصوتي بشكل خاص ليبدو مثل قفل الشريط المضمن في غرفة داخلية للقضاء على أي تسرب صوتي غير ضروري والحفاظ على تفاصيل الصوت. وستكون النتيجة عبارة عن امتداد ممتاز للجهير.

المواصفات التقنية

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