نظام عاكس للجهير للحصول على جهير واضح ديناميكي ومتوازن

يتضمن التصميم الهندسي الصوتي المغلق وجود نظام عاكس للجهير يضم سمّاعات للأذن مع فتحات تم تحديد موقعها بشكل استراتيجي. وتعمل هذه على تنظيم ضغط الهواء ضمن الغرفة الداخلية لتوفير بيئة مضبوطة للغشاء للحصول على أفضل استجابة للصوت. وبالعمل مع التقاط الإحكام الصوتي، يتم عزل كل تفاصيل الصوت الطبيعي ونقل جهير دقيق وديناميكي دون المساس بوضوح الصوت.