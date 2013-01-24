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LED Professional Work Light

مصباح HL22M المثبّت على الرأس والقابل لإعادة الشحن

LPL74X1
  • احصل على رؤية أفضل، واعمل بشكل أفضل احصل على رؤية أفضل، واعمل بشكل أفضل احصل على رؤية أفضل، واعمل بشكل أفضل
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    LED Professional Work Light مصباح HL22M المثبّت على الرأس والقابل لإعادة الشحن

    LPL74X1

    احصل على رؤية أفضل، واعمل بشكل أفضل

    يتميّز ضوء HL22M من Philips المثبّت على الرأس بأنه خفيف الوزن، وهو يوفر ضوءًا أبيض ساطعًا أينما تحتاج إليه. إنه عبارة عن أداة متعددة الاستعمالات ولا تتطلّب استخدام اليدَين بفضل الإخراج المتغيّر والوضعَين المحددَين مسبقًا لغاية 150 و300 لومن، ووظيفة الضوء الوامض المضمّنة ومستشعر الحركة. إكتشف كلّ المميزات

    LED Professional Work Light مصباح HL22M المثبّت على الرأس والقابل لإعادة الشحن

    احصل على رؤية أفضل، واعمل بشكل أفضل

    يتميّز ضوء HL22M من Philips المثبّت على الرأس بأنه خفيف الوزن، وهو يوفر ضوءًا أبيض ساطعًا أينما تحتاج إليه. إنه عبارة عن أداة متعددة الاستعمالات ولا تتطلّب استخدام اليدَين بفضل الإخراج المتغيّر والوضعَين المحددَين مسبقًا لغاية 150 و300 لومن، ووظيفة الضوء الوامض المضمّنة ومستشعر الحركة. إكتشف كلّ المميزات

    احصل على رؤية أفضل، واعمل بشكل أفضل

    يتميّز ضوء HL22M من Philips المثبّت على الرأس بأنه خفيف الوزن، وهو يوفر ضوءًا أبيض ساطعًا أينما تحتاج إليه. إنه عبارة عن أداة متعددة الاستعمالات ولا تتطلّب استخدام اليدَين بفضل الإخراج المتغيّر والوضعَين المحددَين مسبقًا لغاية 150 و300 لومن، ووظيفة الضوء الوامض المضمّنة ومستشعر الحركة. إكتشف كلّ المميزات

    LED Professional Work Light مصباح HL22M المثبّت على الرأس والقابل لإعادة الشحن

    احصل على رؤية أفضل، واعمل بشكل أفضل

    يتميّز ضوء HL22M من Philips المثبّت على الرأس بأنه خفيف الوزن، وهو يوفر ضوءًا أبيض ساطعًا أينما تحتاج إليه. إنه عبارة عن أداة متعددة الاستعمالات ولا تتطلّب استخدام اليدَين بفضل الإخراج المتغيّر والوضعَين المحددَين مسبقًا لغاية 150 و300 لومن، ووظيفة الضوء الوامض المضمّنة ومستشعر الحركة. إكتشف كلّ المميزات

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      ضوء LED مثبّت على الرأس وقابل لإعادة الشحن ويستشعر الحركة

      • لغاية 300 لومن من السطوع
      • يستشعر الحركة
      • قابلة للشحن
      • غلاف مقاوم للصدمات

      ضوء أبيض نقي بقوة 6500 كلفن

      يتميّز مصباح HL22M من Philips بضوء أبيض قوي بزاوية شعاع 110 درجات. وهو ينير المنطقة أمامك حتى مسافة 70 مترًا ويقدّم لغاية 300 لومن بوضع التعزيز. وقوة الضوء 6500 كلفن خفيفة على العينين وتحسّن الرؤية الواضحة والمريحة وتسمح لك بإنجاز عملك بدون إجهاد عينيك أو الشعور بالتعب.

      من 50 إلى 300 لومن

      قم بإدارة أداة التحكّم في جانب المصباح لتغيّر إخراج الضوء تدريجيًا ما بين 50 و300 لومن. وهذه الميزة الفريدة التي يتمتّع بها مصباح HL22M من Philips تسمح لك بإضاءة كل التفاصيل بدقة متناهية أينما كنت تعمل.

      وضعان محددان مسبقًا

      وفّق بين كثافة الضوء وقوته وحاجات عملك من خلال إدارة المقبض في جانب المصباح أو من خلال اختيار أحد الوضعين المحددين مسبقًا. إذا كنت تريد تحديد الوضع المتوازن، اضغط على زر "M" مرة واستمتع بضوء مستمر وثابت بقدرة 150 لومن. ويمكنك الضغط على الزر مرتين للتبديل إلى وضع التعزيز مع قدرة 300 لومن. بالإضافة إلى ذلك، يمكنك استخدام وظيفة الضوء الوامض المضمّنة من خلال الضغط على الزر للمرة الثالثة.

      وضع استشعار الحركة

      زُوّد مصباح HL22M من Philips بوضع تحسس الحركة لاستخدامه بدون استخدام اليدَين. ما يعني أنه يمكنك التحكّم بالمصباح المثبت على الرأس من خلال التلويح بيدك وتحريكها أمام جهاز الاستشعار. لتفعيل وضع استشعار الحركة، قم بتشغيل المصباح، ثم اضغط على زر استشعار الحركة إلى أن يضيء الضوء الأزرق في الزاوية العليا اليسرى، واستمتع بتحكّم بدون استخدام اليدَين.

      وحدة إضاءة دوّارة

      يتميّز مصباح HL22M المثبّت على الرأس من Philips بوحدة إضاءة دوّارة بنطاق 45 درجة لتوجيه الضوء إلى المكان الذي تحتاجه فيه بالضبط لكي تنجز عملك.

      شحن سريع وبطارية تدوم طويلًا

      يستغرق مصباح HL22M المثبّت على الرأس من Philips أقل من ثلاث ساعات ليتم شحنه بالكامل. ومع بطارية مصممة لتدوم ما بين 3 و12 ساعة، فهو يسمح لك بالعمل طيلة اليوم بدون انقطاع. بعد ذلك، يمكنك أن تشحنه خلال الليل ليصبح جاهزًا للعمل مجددًا في اليوم التالي.

      قابل لإعادة الشحن عبر كبل micro USB

      يمكن شحن مصباح HL22M المثبّت على الرأس من Philips باستخدام كبل micro USB (مضمّن في العلبة).

      عصبة رأس مريحة

      يتميّز مصباح HL22M من Philips بعصبة رأس مطاطية مضادة للانزلاق تتموضع بشكل مريح تمامًا حول رأسك. ويمكن ضبط عصبة الرأس بسهولة وهي تتوفر مع مشابك ملونة إضافية تساعدك في التعرّف على مصباحك لدى استخدام عدة مصابيح رأس في آن معاً.

      غلاف مقاوم للصدمات بتصنيف IK07

      صممنا مصباح HL22M في Philips باستخدام مادة مغلِّفة مطاطية لتوفير تماسك أفضل ومتانة محسّنة. وبالتالي، فإن مصباح HL22M المثبّت على الرأس والمتين والقوي مصمم لتحمل أقسى بيئات العمل وهو يمتثل لمعيار مقاومة الصدمات الدولي القياسي IK07.

      معيار IP67 للحماية من طرطشة المياه والغبار

      يمتثل مصباح HL22M من Philips بتصنيف IP67 الدولي لمقاومة طرطشة المياه والغبار. وكونه خاضعًا لإجراءات تصنيع صارمة وعدة عمليات تغليف، يتميز المصباح بأنه مقاوم لطرطشة المياه ومحمي من الغبار.

      المواصفات التقنية

      • معلومات الطلب

        إدخال الطلب
        LPL74X1
        رمز الطلب
        00824431

      • الخصائص الكهربائية

        قدرة البطارية
        1400  مللي أمبير في الساعة
        القدرة الكهربائية بالواط
        3  واط
        فترة تشغيل البطارية (اقتصادي)
        لغاية 6 ساعات بقدرة 150 لومن، 12 ساعة بقدرة 50 لومن
        نوع البطارية
        بطارية ليثيوم أيون
        نوع سلك الشحن
        كبل USB صغير بطول متر
        نوع المقبس
        غير مضمنة
        فترة شحن البطارية
        2,8 ساعات
        مصدر الطاقة
        3,7فولت، 1400 ميللي أمبير بالساعة
        فولتية
        3,7 فولت (بطارية)
        وقت تشغيل البطارية (التعزيز)
        لغاية 3 ساعات بقدرة 300 لومن

      • خصائص الضوء

        زاوية الشعاع
        110 درجات  درجة
        حرارة اللون
        6500  كلفن
        فترة استهلاك مصابيح LED
        >10000  ساعات
        قوة الضوء (التعزيز)
        450 لاكس عند 0,5 م
        قوة الضوء (اقتصادي)
        220 لاكس و70 لاكس عند 0,5 م
        إخراج الضوء (اقتصادي)
        150 لومن و50 لومن
        إخراج الضوء
        300 لومن

      • معلومات العلبة الخارجية

        الوزن الإجمالي لكل قطعة
        1300  غ
        الارتفاع
        10.7  سم
        الطول
        19.8  سم
        العرض
        17  سم

      • بيانات العلبة

        EAN1
        8719018008244
        EAN3
        8719018008251

      • معلومات حول المنتج المغلف

        الارتفاع
        4.8  سم
        الطول
        9.5  سم
        كمية الحزمة / الحد الأدنى للكمية المطلوبة
        6
        الوزن مع السلك
        170  غ
        العرض
        9.5  سم
        الوزن من دون البطاريات
        115  غ
        الحجم
        صغيرة الحجم
        طول السلك
        متر واحد

      • وصف المنتج

        تصنيف الحماية من التأثير الخارجي (IK)
        IK07
        تصنيف الحماية من الدخول (IP)
        IP67
        مغنطيس
        لا
        المواد واللمسات النهائية
        مطاط
        حرارة التشغيل
        من صفر إلى 50 درجة مئوية  درجة مئوية
        ضوء قابل للتوجيه
        مصباح أمامي قابل للتدوير بنطاق 45 درجة
        مقاومة ضد
        • شحم
        • زيت
        • محاليل ورش العمل
        التقنية
        LED
        المجموعة
        مصباح مثبّت على الرأس
        سماعة مثبتة على الرأس
        عصبة رأس ناعمة ومضادة للانزلاق

      • مواصفات التسويق

        أبرز ما في المنتج
        مصباح مثبّت على الرأس يستشعر الحركة
        المنافع المتوقعة
        • رؤية أفضل
        • عمل أفضل

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