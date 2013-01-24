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احصل على رؤية أفضل، واعمل بشكل أفضل
يتميّز ضوء HL22M من Philips المثبّت على الرأس بأنه خفيف الوزن، وهو يوفر ضوءًا أبيض ساطعًا أينما تحتاج إليه. إنه عبارة عن أداة متعددة الاستعمالات ولا تتطلّب استخدام اليدَين بفضل الإخراج المتغيّر والوضعَين المحددَين مسبقًا لغاية 150 و300 لومن، ووظيفة الضوء الوامض المضمّنة ومستشعر الحركة. إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
احصل على رؤية أفضل، واعمل بشكل أفضل
يتميّز ضوء HL22M من Philips المثبّت على الرأس بأنه خفيف الوزن، وهو يوفر ضوءًا أبيض ساطعًا أينما تحتاج إليه. إنه عبارة عن أداة متعددة الاستعمالات ولا تتطلّب استخدام اليدَين بفضل الإخراج المتغيّر والوضعَين المحددَين مسبقًا لغاية 150 و300 لومن، ووظيفة الضوء الوامض المضمّنة ومستشعر الحركة. إكتشف كلّ المميزات
احصل على رؤية أفضل، واعمل بشكل أفضل
يتميّز ضوء HL22M من Philips المثبّت على الرأس بأنه خفيف الوزن، وهو يوفر ضوءًا أبيض ساطعًا أينما تحتاج إليه. إنه عبارة عن أداة متعددة الاستعمالات ولا تتطلّب استخدام اليدَين بفضل الإخراج المتغيّر والوضعَين المحددَين مسبقًا لغاية 150 و300 لومن، ووظيفة الضوء الوامض المضمّنة ومستشعر الحركة. إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
احصل على رؤية أفضل، واعمل بشكل أفضل
يتميّز ضوء HL22M من Philips المثبّت على الرأس بأنه خفيف الوزن، وهو يوفر ضوءًا أبيض ساطعًا أينما تحتاج إليه. إنه عبارة عن أداة متعددة الاستعمالات ولا تتطلّب استخدام اليدَين بفضل الإخراج المتغيّر والوضعَين المحددَين مسبقًا لغاية 150 و300 لومن، ووظيفة الضوء الوامض المضمّنة ومستشعر الحركة. إكتشف كلّ المميزات
يتميّز مصباح HL22M من Philips بضوء أبيض قوي بزاوية شعاع 110 درجات. وهو ينير المنطقة أمامك حتى مسافة 70 مترًا ويقدّم لغاية 300 لومن بوضع التعزيز. وقوة الضوء 6500 كلفن خفيفة على العينين وتحسّن الرؤية الواضحة والمريحة وتسمح لك بإنجاز عملك بدون إجهاد عينيك أو الشعور بالتعب.
قم بإدارة أداة التحكّم في جانب المصباح لتغيّر إخراج الضوء تدريجيًا ما بين 50 و300 لومن. وهذه الميزة الفريدة التي يتمتّع بها مصباح HL22M من Philips تسمح لك بإضاءة كل التفاصيل بدقة متناهية أينما كنت تعمل.
وفّق بين كثافة الضوء وقوته وحاجات عملك من خلال إدارة المقبض في جانب المصباح أو من خلال اختيار أحد الوضعين المحددين مسبقًا. إذا كنت تريد تحديد الوضع المتوازن، اضغط على زر "M" مرة واستمتع بضوء مستمر وثابت بقدرة 150 لومن. ويمكنك الضغط على الزر مرتين للتبديل إلى وضع التعزيز مع قدرة 300 لومن. بالإضافة إلى ذلك، يمكنك استخدام وظيفة الضوء الوامض المضمّنة من خلال الضغط على الزر للمرة الثالثة.
زُوّد مصباح HL22M من Philips بوضع تحسس الحركة لاستخدامه بدون استخدام اليدَين. ما يعني أنه يمكنك التحكّم بالمصباح المثبت على الرأس من خلال التلويح بيدك وتحريكها أمام جهاز الاستشعار. لتفعيل وضع استشعار الحركة، قم بتشغيل المصباح، ثم اضغط على زر استشعار الحركة إلى أن يضيء الضوء الأزرق في الزاوية العليا اليسرى، واستمتع بتحكّم بدون استخدام اليدَين.
يتميّز مصباح HL22M المثبّت على الرأس من Philips بوحدة إضاءة دوّارة بنطاق 45 درجة لتوجيه الضوء إلى المكان الذي تحتاجه فيه بالضبط لكي تنجز عملك.
يستغرق مصباح HL22M المثبّت على الرأس من Philips أقل من ثلاث ساعات ليتم شحنه بالكامل. ومع بطارية مصممة لتدوم ما بين 3 و12 ساعة، فهو يسمح لك بالعمل طيلة اليوم بدون انقطاع. بعد ذلك، يمكنك أن تشحنه خلال الليل ليصبح جاهزًا للعمل مجددًا في اليوم التالي.
يمكن شحن مصباح HL22M المثبّت على الرأس من Philips باستخدام كبل micro USB (مضمّن في العلبة).
يتميّز مصباح HL22M من Philips بعصبة رأس مطاطية مضادة للانزلاق تتموضع بشكل مريح تمامًا حول رأسك. ويمكن ضبط عصبة الرأس بسهولة وهي تتوفر مع مشابك ملونة إضافية تساعدك في التعرّف على مصباحك لدى استخدام عدة مصابيح رأس في آن معاً.
صممنا مصباح HL22M في Philips باستخدام مادة مغلِّفة مطاطية لتوفير تماسك أفضل ومتانة محسّنة. وبالتالي، فإن مصباح HL22M المثبّت على الرأس والمتين والقوي مصمم لتحمل أقسى بيئات العمل وهو يمتثل لمعيار مقاومة الصدمات الدولي القياسي IK07.
يمتثل مصباح HL22M من Philips بتصنيف IP67 الدولي لمقاومة طرطشة المياه والغبار. وكونه خاضعًا لإجراءات تصنيع صارمة وعدة عمليات تغليف، يتميز المصباح بأنه مقاوم لطرطشة المياه ومحمي من الغبار.
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