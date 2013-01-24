وضعان محددان مسبقًا

وفّق بين كثافة الضوء وقوته وحاجات عملك من خلال إدارة المقبض في جانب المصباح أو من خلال اختيار أحد الوضعين المحددين مسبقًا. إذا كنت تريد تحديد الوضع المتوازن، اضغط على زر "M" مرة واستمتع بضوء مستمر وثابت بقدرة 150 لومن. ويمكنك الضغط على الزر مرتين للتبديل إلى وضع التعزيز مع قدرة 300 لومن. بالإضافة إلى ذلك، يمكنك استخدام وظيفة الضوء الوامض المضمّنة من خلال الضغط على الزر للمرة الثالثة.