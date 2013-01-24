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LED Professional Work Light

مصباح CBH52 LED مختلط لغطاء المحرك من الألومينيوم

LPL73X1
  • احصل على رؤية أفضل، واعمل بشكل أفضل احصل على رؤية أفضل، واعمل بشكل أفضل احصل على رؤية أفضل، واعمل بشكل أفضل
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    LED Professional Work Light مصباح CBH52 LED مختلط لغطاء المحرك من الألومينيوم

    LPL73X1

    احصل على رؤية أفضل، واعمل بشكل أفضل

    يمكن تشغيل مصباح غطاء المحرك CBH52 من Philips بواسطة الطاقة الرئيسية أو البطارية، وهو يزوّدك بثلاثة مستويات إضاءة لغاية 1200 لومن، وزاوية شعاع عريضة تبلغ 120 درجة، وإمكانية تدوير بنطاق 360 درجة، وحامل يمكن تمديده لغاية 2,08 أمتار. إنه مصباح متعدد الاستعمالات ومرن لغطاء السيارات والشاحنات. إكتشف كلّ المميزات

    LED Professional Work Light مصباح CBH52 LED مختلط لغطاء المحرك من الألومينيوم

    احصل على رؤية أفضل، واعمل بشكل أفضل

    يمكن تشغيل مصباح غطاء المحرك CBH52 من Philips بواسطة الطاقة الرئيسية أو البطارية، وهو يزوّدك بثلاثة مستويات إضاءة لغاية 1200 لومن، وزاوية شعاع عريضة تبلغ 120 درجة، وإمكانية تدوير بنطاق 360 درجة، وحامل يمكن تمديده لغاية 2,08 أمتار. إنه مصباح متعدد الاستعمالات ومرن لغطاء السيارات والشاحنات. إكتشف كلّ المميزات

    احصل على رؤية أفضل، واعمل بشكل أفضل

    يمكن تشغيل مصباح غطاء المحرك CBH52 من Philips بواسطة الطاقة الرئيسية أو البطارية، وهو يزوّدك بثلاثة مستويات إضاءة لغاية 1200 لومن، وزاوية شعاع عريضة تبلغ 120 درجة، وإمكانية تدوير بنطاق 360 درجة، وحامل يمكن تمديده لغاية 2,08 أمتار. إنه مصباح متعدد الاستعمالات ومرن لغطاء السيارات والشاحنات. إكتشف كلّ المميزات

    LED Professional Work Light مصباح CBH52 LED مختلط لغطاء المحرك من الألومينيوم

    احصل على رؤية أفضل، واعمل بشكل أفضل

    يمكن تشغيل مصباح غطاء المحرك CBH52 من Philips بواسطة الطاقة الرئيسية أو البطارية، وهو يزوّدك بثلاثة مستويات إضاءة لغاية 1200 لومن، وزاوية شعاع عريضة تبلغ 120 درجة، وإمكانية تدوير بنطاق 360 درجة، وحامل يمكن تمديده لغاية 2,08 أمتار. إنه مصباح متعدد الاستعمالات ومرن لغطاء السيارات والشاحنات. إكتشف كلّ المميزات

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      احصل على رؤية أفضل، واعمل بشكل أفضل

      مصباح LED باستخدام سلكي ولاسلكي مخصص لغطاء المحرك

      • 32 مصباح LUXEON LED عالي الجودة
      • وضع مزدوج: سلكي ومع بطارية
      • 1200 لومن وزاوية شعاع تبلغ 120 درجة
      • يمكن تمديده حتى 2,08 متر

      32 مصباح LUXEON LED من أعلى جودة

      يتميّز مصباح CBH52 الاحترافي المختلط المخصص لغطاء المحرك من Philips بـ 32 مصباح Lumileds LUXEON LED قويًا لتوفير ضوء أبيض قوي وشعاع عريض وساطع في كل الظروف. وهو مصمم ليسمح لك بالرؤية بوضوح أثناء العمل، ويتميّز بضوء أبيض طبيعي بحرارة تصل إلى 5500 كلفن لطيف على عينيك ويمنع التعب.

      ثلاثة خيارات لإخراج ضوء

      يقدّم مصباح CBH52 من Philips ثلاثة خيارات طاقة مفيدة. فوضع التعزيز يقدّم لك ضوءًا قويًا بقدرة 1200 لومن، ويساعدك في ملاحظة أدق التفاصيل وكشفها. والوضع المتوازن يقدّم قدرة 900 لومن ويسمح لك برؤية كل التفاصيل والعمل بشكل مريح لساعات متواصلة. أما إذا كنت تستخدم المصباح بدون وصله بالكهرباء ولفترة طويلة، فيمكنك تحديد وضع الاقتصاد للحفاظ على فترة استهلاك البطارية وعمرها. سيبقى بإمكانك الاستمتاع بضوء ساطع عالي الجودة لغاية 5 ساعات بإخراج مخفف بقدرة 500 لومن.

      دعامة تثبيت صغيرة جدًا قابلة للتمديد

      تم تزويد مصباح CBH52 من Philips بخطافين مضمّنين صغيرين جدًا يمكن تمديدهما من كلا الطرفين ويمكن تدويرهما بنطاق 360 درجة. يتميّز الخطافان بفتحات أعرض وهما مغلفان بمطاط ناعم لتثبيتهما بسهولة على غطاء المحرك في السيارة مع حماية الطلاء من الخدش.

      وحدة إضاءة منزلقة

      بفضل التصميم الفريد الذي يتميّز به مصباح CBH52 من Philips، يمكنك تمرير وحدة الإضاءة على طول دعامة التثبيت إلى المنطقة التي تريد إضاءتها. ولن تضطر إلى تغيير زاوية المصباح لدى تغيير وضعية الوحدة.

      قابل للتمديد ليناسب كل السيارات

      يتميّز مصباح CBH52 المخصص لغطاء المحرك من Philips بدعامة تثبيت يمكن تمديدها من 1,1 إلى 2,08 أمتار، ما يسمح باستخدامه في أماكن مختلفة. سواء أأردت استخدامه أسفل غطاء المحرك أم على السقف أم عند الجهة الخلفية من أي سيارة أو شاحنة صغيرة أو كبيرة، فهذا المصباح يتمتع بالمرونة التي تحتاج إليها.

      زاوية شعاع عريض 120 درجة

      يمكنك رؤية تفاصيل أكثر ومنطقة أوسع مع زاوية الشعاع العريض 120 درجة والاستثنائية التي يؤمنها مصباح CBH52 من Philips. ويتم توزيع شعاع الضوء الساطع العريض بالتساوي في المنطقة المضاءة، ما يقدّم لك نظرة شاملة وإضاءة مثالية لكل تفصيل وبدقة متناهية.

      سلك متين بطول 5 أمتار

      تم تزويد مصباح CBH52 من Philips بسلك طويل ومتين يبلغ 5 أمتار (100 - 240 فولت)، ما يسمح لك باستخدامه لفترات طويلة ويوفّر لك إنارة مستمرة أثناء عملك. وتمامًا كالمصباح نفسه، صُمم السلك ليتحمّل أقسى بيئات العمل ويقاوم المواد الكيميائية المختلفة مثل الهيدروكربونات.

      بطارية لاسلكية تدوم طويلاً

      هل تحتاج إلى التحرك في ورشتك خلال العمل؟ لا مشكلة. ما عليك سوى فصل سلك مصباح CBH52 من Philips، وستوفّر لك البطارية التي تدوم طويلًا لغاية 9 ساعات من الاستخدام اللاسلكي المتواصل بوضع الاقتصاد (500 لومن).

      هيكل متين من الألومينيوم

      يحتوي مصباح CBH52 من Philips على غطاء متين مصنوع من الألمينيوم ليتحمّل أقسى بيئات العمل، وهو يمتثل لمعيار مقاومة الصدمات الدولي IK07. وذلك لأننا نعرف أن أكثر العاملين انتباهًا قد يوقعون أحيانًا أدواتهم عن غير قصد.

      مؤشر فترة استهلاك البطارية

      تفقّد متى تحتاج البطارية إلى شحن. يتميّز مصباح CBH52 من Philips بمؤشر فترة استهلاك البطارية الذي يشير إلى الوقت المتبقي لاستخدام المصباح قبل أن تفرغ البطارية تمامًا. وبالتالي، لن تفرغ طاقة المصباح مجددًا أبدًا أثناء عملك. كما يظهر المؤشر الوقت المتبقي لكي يكتمل شحن البطارية تمامًا.

      حماية من الماء والغبار

      يمتثل مصباح CBH52 من Philips بتصنيف IP54 الدولي لمقاومة طرطشة المياه والغبار. وكونه خاضعًا لإجراءات تصنيع صارمة وعدة عمليات تغليف، يتميز المصباح بأنه مقاوم لطرطشة المياه ومحمي من الغبار.

      المواصفات التقنية

      • معلومات الطلب

        إدخال الطلب
        LPL73X1
        رمز الطلب
        00521231

      • الخصائص الكهربائية

        قدرة البطارية
        5200  مللي أمبير في الساعة
        القدرة الكهربائية بالواط
        10  واط
        فولتية
        3,6 (بطارية)  فولت
        فترة تشغيل البطارية (اقتصادي)
        لغاية 4 ساعات/ 900 لومن و5 ساعات/500 لومن
        نوع البطارية
        بطارية ليثيوم أيون
        نوع سلك الشحن
        سلك ومحول
        نوع المقبس
        إخراج بقدرة 8,4 فولت و2 أمبير
        فترة شحن البطارية
        3,2 ساعات
        مصدر الطاقة
        3,6 فولت، 5200 ميللي أمبير بالساعة
        وقت تشغيل البطارية (التعزيز)
        لغاية 3 ساعات/1200 لومن

      • خصائص الضوء

        حرارة اللون
        5800  كلفن
        قوة الضوء (المؤشر)
        غير متوفر
        إخراج الضوء (المؤشر)
        غير متوفر
        قوة الضوء (التعزيز)
        1100 لاكس عند 0,5 م
        قوة الضوء (اقتصادي)
        850 لاكس و550 لاكس عند 0,5 م،
        فترة استهلاك مصابيح LED
        > 10000 ساعة
        زاوية الشعاع
        120 درجة
        إخراج الضوء (اقتصادي)
        900 لومن و500 لومن
        إخراج الضوء
        1200 لومن
        زاوية الشعاع (المؤشر)
        غير متوفر

      • معلومات العلبة الخارجية

        الوزن الإجمالي لكل قطعة
        1677  غ
        الارتفاع
        28.5  سم
        الطول
        119  سم
        العرض
        25  سم

      • بيانات العلبة

        EAN1
        8719018005212
        EAN3
        8719018005229

      • معلومات حول المنتج المغلف

        طول السلك
        5  أمتار
        قطر
        غير متوفر  سم
        كمية الحزمة / الحد الأدنى للكمية المطلوبة
        6
        الوزن مع البطاريات
        940  غ
        الوزن مع السلك
        1355  غ
        الوزن من دون السلك
        940  غ
        الحجم
        قياسية
        الارتفاع
        11,8 سم
        الطول
        116 (مثني)، 208 (ممدود)
        العرض
        6 سم
        الوزن من دون البطاريات
        غير متوفر

      • وصف المنتج

        الخطاف
        دوّار، قابل للسحب من الطرفين
        تصنيف الحماية من التأثير الخارجي (IK)
        IK07
        تصنيف الحماية من الدخول (IP)
        IP54
        مغنطيس
        لا
        المواد واللمسات النهائية
        صفيحة من الألومينيوم
        عدد مصابيح LED
        32 مصباح LUXEON LED
        مقاومة ضد
        • شحم
        • زيت
        • محاليل ورش العمل
        التقنية
        LED
        سماعة مثبتة على الرأس
        غير متوفر
        حرارة التشغيل
        من 0 إلى 40 درجة مئوية
        المجموعة
        CBH
        ضوء الإشارة
        غير متوفر
        كاشف تسرب الأشعة فوق البنفسجية
        لا

      • مواصفات التسويق

        أبرز ما في المنتج
        مصباح عمل مخصص لغطاء المحرّك
        المنافع المتوقعة
        • رؤية أفضل
        • عمل أفضل

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