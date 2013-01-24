قابل للتمديد ليناسب كل السيارات

يتميّز مصباح CBH52 المخصص لغطاء المحرك من Philips بدعامة تثبيت يمكن تمديدها من 1,1 إلى 2,08 أمتار، ما يسمح باستخدامه في أماكن مختلفة. سواء أأردت استخدامه أسفل غطاء المحرك أم على السقف أم عند الجهة الخلفية من أي سيارة أو شاحنة صغيرة أو كبيرة، فهذا المصباح يتمتع بالمرونة التي تحتاج إليها.