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يمكن تشغيل مصباح غطاء المحرك CBH52 من Philips بواسطة الطاقة الرئيسية أو البطارية، وهو يزوّدك بثلاثة مستويات إضاءة لغاية 1200 لومن، وزاوية شعاع عريضة تبلغ 120 درجة، وإمكانية تدوير بنطاق 360 درجة، وحامل يمكن تمديده لغاية 2,08 أمتار. إنه مصباح متعدد الاستعمالات ومرن لغطاء السيارات والشاحنات. إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
احصل على رؤية أفضل، واعمل بشكل أفضل
يمكن تشغيل مصباح غطاء المحرك CBH52 من Philips بواسطة الطاقة الرئيسية أو البطارية، وهو يزوّدك بثلاثة مستويات إضاءة لغاية 1200 لومن، وزاوية شعاع عريضة تبلغ 120 درجة، وإمكانية تدوير بنطاق 360 درجة، وحامل يمكن تمديده لغاية 2,08 أمتار. إنه مصباح متعدد الاستعمالات ومرن لغطاء السيارات والشاحنات. إكتشف كلّ المميزات
احصل على رؤية أفضل، واعمل بشكل أفضل
يمكن تشغيل مصباح غطاء المحرك CBH52 من Philips بواسطة الطاقة الرئيسية أو البطارية، وهو يزوّدك بثلاثة مستويات إضاءة لغاية 1200 لومن، وزاوية شعاع عريضة تبلغ 120 درجة، وإمكانية تدوير بنطاق 360 درجة، وحامل يمكن تمديده لغاية 2,08 أمتار. إنه مصباح متعدد الاستعمالات ومرن لغطاء السيارات والشاحنات. إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
احصل على رؤية أفضل، واعمل بشكل أفضل
يمكن تشغيل مصباح غطاء المحرك CBH52 من Philips بواسطة الطاقة الرئيسية أو البطارية، وهو يزوّدك بثلاثة مستويات إضاءة لغاية 1200 لومن، وزاوية شعاع عريضة تبلغ 120 درجة، وإمكانية تدوير بنطاق 360 درجة، وحامل يمكن تمديده لغاية 2,08 أمتار. إنه مصباح متعدد الاستعمالات ومرن لغطاء السيارات والشاحنات. إكتشف كلّ المميزات
يتميّز مصباح CBH52 الاحترافي المختلط المخصص لغطاء المحرك من Philips بـ 32 مصباح Lumileds LUXEON LED قويًا لتوفير ضوء أبيض قوي وشعاع عريض وساطع في كل الظروف. وهو مصمم ليسمح لك بالرؤية بوضوح أثناء العمل، ويتميّز بضوء أبيض طبيعي بحرارة تصل إلى 5500 كلفن لطيف على عينيك ويمنع التعب.
يقدّم مصباح CBH52 من Philips ثلاثة خيارات طاقة مفيدة. فوضع التعزيز يقدّم لك ضوءًا قويًا بقدرة 1200 لومن، ويساعدك في ملاحظة أدق التفاصيل وكشفها. والوضع المتوازن يقدّم قدرة 900 لومن ويسمح لك برؤية كل التفاصيل والعمل بشكل مريح لساعات متواصلة. أما إذا كنت تستخدم المصباح بدون وصله بالكهرباء ولفترة طويلة، فيمكنك تحديد وضع الاقتصاد للحفاظ على فترة استهلاك البطارية وعمرها. سيبقى بإمكانك الاستمتاع بضوء ساطع عالي الجودة لغاية 5 ساعات بإخراج مخفف بقدرة 500 لومن.
تم تزويد مصباح CBH52 من Philips بخطافين مضمّنين صغيرين جدًا يمكن تمديدهما من كلا الطرفين ويمكن تدويرهما بنطاق 360 درجة. يتميّز الخطافان بفتحات أعرض وهما مغلفان بمطاط ناعم لتثبيتهما بسهولة على غطاء المحرك في السيارة مع حماية الطلاء من الخدش.
بفضل التصميم الفريد الذي يتميّز به مصباح CBH52 من Philips، يمكنك تمرير وحدة الإضاءة على طول دعامة التثبيت إلى المنطقة التي تريد إضاءتها. ولن تضطر إلى تغيير زاوية المصباح لدى تغيير وضعية الوحدة.
يتميّز مصباح CBH52 المخصص لغطاء المحرك من Philips بدعامة تثبيت يمكن تمديدها من 1,1 إلى 2,08 أمتار، ما يسمح باستخدامه في أماكن مختلفة. سواء أأردت استخدامه أسفل غطاء المحرك أم على السقف أم عند الجهة الخلفية من أي سيارة أو شاحنة صغيرة أو كبيرة، فهذا المصباح يتمتع بالمرونة التي تحتاج إليها.
يمكنك رؤية تفاصيل أكثر ومنطقة أوسع مع زاوية الشعاع العريض 120 درجة والاستثنائية التي يؤمنها مصباح CBH52 من Philips. ويتم توزيع شعاع الضوء الساطع العريض بالتساوي في المنطقة المضاءة، ما يقدّم لك نظرة شاملة وإضاءة مثالية لكل تفصيل وبدقة متناهية.
تم تزويد مصباح CBH52 من Philips بسلك طويل ومتين يبلغ 5 أمتار (100 - 240 فولت)، ما يسمح لك باستخدامه لفترات طويلة ويوفّر لك إنارة مستمرة أثناء عملك. وتمامًا كالمصباح نفسه، صُمم السلك ليتحمّل أقسى بيئات العمل ويقاوم المواد الكيميائية المختلفة مثل الهيدروكربونات.
هل تحتاج إلى التحرك في ورشتك خلال العمل؟ لا مشكلة. ما عليك سوى فصل سلك مصباح CBH52 من Philips، وستوفّر لك البطارية التي تدوم طويلًا لغاية 9 ساعات من الاستخدام اللاسلكي المتواصل بوضع الاقتصاد (500 لومن).
يحتوي مصباح CBH52 من Philips على غطاء متين مصنوع من الألمينيوم ليتحمّل أقسى بيئات العمل، وهو يمتثل لمعيار مقاومة الصدمات الدولي IK07. وذلك لأننا نعرف أن أكثر العاملين انتباهًا قد يوقعون أحيانًا أدواتهم عن غير قصد.
تفقّد متى تحتاج البطارية إلى شحن. يتميّز مصباح CBH52 من Philips بمؤشر فترة استهلاك البطارية الذي يشير إلى الوقت المتبقي لاستخدام المصباح قبل أن تفرغ البطارية تمامًا. وبالتالي، لن تفرغ طاقة المصباح مجددًا أبدًا أثناء عملك. كما يظهر المؤشر الوقت المتبقي لكي يكتمل شحن البطارية تمامًا.
يمتثل مصباح CBH52 من Philips بتصنيف IP54 الدولي لمقاومة طرطشة المياه والغبار. وكونه خاضعًا لإجراءات تصنيع صارمة وعدة عمليات تغليف، يتميز المصباح بأنه مقاوم لطرطشة المياه ومحمي من الغبار.
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