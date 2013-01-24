عمل متواصل ومستمر لغاية 4 ساعات

تم تزويد مصباح PEN20S من Philips ببطارية متقدّمة قابلة لإعادة الشحن. يوفر لك هذا المصباح شعاعًا ساطعًا بقدرة 100 لومن في وضع الاقتصاد، ما يمكّنك من استخدامه بشكل متواصل لغاية 4 ساعات (ينطبق الأمر عينه على الضوء الكاشف الذي يوفّر شعاعًا بقدرة 100 لومن). أما في وضع التعزيز، فتحصل على شعاع بقدرة 200 لومن يسمح لك بالعمل المستمر لغاية ساعتين تقريبًا. يستغرق شحن البطارية بالكامل ساعتين فحسب باستخدام موصل micro-USB قياسي. يتم تقديم كبل USB ضمن العلبة. والجهاز متوافق مع معظم شواحن USB المتوفّرة في السوق.