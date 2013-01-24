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مصباح LUXEON® LED عالي الجودة وصغير وقابل لإعادة الشحن
إن PEN20S من Philips عبارة عن مصباح صغير على شكل قلم، وهو مثالي لأعمال المعاينة السريعة. يتميّز المصباح بـ 4 وحدات LED عالية الجودة لتزويدك بضوء أبيض طبيعي وساطع بحرارة لون تبلغ 6000 كلفن، ولإنتاج لغاية 200 لومن، بالإضافة إلى ضوء كاشف يبلغ 100 لومن. يمكنك شحنه عبر USB والاستعانة به بدون استخدام اليدَين. إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
مصباح LUXEON® LED عالي الجودة وصغير وقابل لإعادة الشحن
إن PEN20S من Philips عبارة عن مصباح صغير على شكل قلم، وهو مثالي لأعمال المعاينة السريعة. يتميّز المصباح بـ 4 وحدات LED عالية الجودة لتزويدك بضوء أبيض طبيعي وساطع بحرارة لون تبلغ 6000 كلفن، ولإنتاج لغاية 200 لومن، بالإضافة إلى ضوء كاشف يبلغ 100 لومن. يمكنك شحنه عبر USB والاستعانة به بدون استخدام اليدَين. إكتشف كلّ المميزات
مصباح LUXEON® LED عالي الجودة وصغير وقابل لإعادة الشحن
إن PEN20S من Philips عبارة عن مصباح صغير على شكل قلم، وهو مثالي لأعمال المعاينة السريعة. يتميّز المصباح بـ 4 وحدات LED عالية الجودة لتزويدك بضوء أبيض طبيعي وساطع بحرارة لون تبلغ 6000 كلفن، ولإنتاج لغاية 200 لومن، بالإضافة إلى ضوء كاشف يبلغ 100 لومن. يمكنك شحنه عبر USB والاستعانة به بدون استخدام اليدَين. إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
مصباح LUXEON® LED عالي الجودة وصغير وقابل لإعادة الشحن
إن PEN20S من Philips عبارة عن مصباح صغير على شكل قلم، وهو مثالي لأعمال المعاينة السريعة. يتميّز المصباح بـ 4 وحدات LED عالية الجودة لتزويدك بضوء أبيض طبيعي وساطع بحرارة لون تبلغ 6000 كلفن، ولإنتاج لغاية 200 لومن، بالإضافة إلى ضوء كاشف يبلغ 100 لومن. يمكنك شحنه عبر USB والاستعانة به بدون استخدام اليدَين. إكتشف كلّ المميزات
يوفّر مصباح PEN20S من Philips ضوءًا أبيض طبيعيًا بقوة 6000 كلفن لتحسين الوضوح والرؤية وتخفيف جهد العين للعمل براحة ومن دون تعب.
يتميّز الشعاع الأساسي في مصباح PEN20S من Philips بمستويَي إخراج. يوفّر وضع الاقتصاد إخراج شعاع ساطع بقدرة 100 لومن للاستخدام اليومي ولاستخدام البطارية لفترة أطول، أما وضع التعزيز، فيؤمن شعاعًا مكثّفًا بقدرة 200 لومن ولكن لفترة استخدام أقصر. وبالتالي، تسمح لك هذه المرونة بالاستخدام باختيار الضوء المناسب للعمل الذي تقوم به.
يتوفّر مصباح PEN20S من Philips بزاوية شعاع متعدد الاستخدامات بمقدار 80 درجة مثالي لإنارة المنطقة أمامك. ويتوفّر ضوء كاشف مضمّن بقدرة 100 لومن لتنفيذ مهام الكشف السريعة، ما يؤمن رؤية واضحة وتامة خلال عملك.
من السهل أن تسقط المعدات وتلحق الضرر بها عندما تكون منهمكًا بالعمل، لذلك، من المهم أن تكون المعدات التي تستخدمها متينة لكي تدوم طويلًا. فمصباح PEN20S من Philips مقاوم للمياه والغبار (حائز على تصنيف IP54)، وهو حائز على تصنيف IK07 لمقاومة الصدمات والسقوط عن ارتفاع يصل إلى 1,5 متر.
تم تزويد مصباح PEN20S من Philips ببطارية متقدّمة قابلة لإعادة الشحن. يوفر لك هذا المصباح شعاعًا ساطعًا بقدرة 100 لومن في وضع الاقتصاد، ما يمكّنك من استخدامه بشكل متواصل لغاية 4 ساعات (ينطبق الأمر عينه على الضوء الكاشف الذي يوفّر شعاعًا بقدرة 100 لومن). أما في وضع التعزيز، فتحصل على شعاع بقدرة 200 لومن يسمح لك بالعمل المستمر لغاية ساعتين تقريبًا. يستغرق شحن البطارية بالكامل ساعتين فحسب باستخدام موصل micro-USB قياسي. يتم تقديم كبل USB ضمن العلبة. والجهاز متوافق مع معظم شواحن USB المتوفّرة في السوق.
يمكنك تعليق مصباح PEN20S من Philips أثناء عملك بسهولة بفضل المشبك الدوار على نطاق 80 درجة. أو في حال كنت تتفقد محرك السيارة، فيمكنك استخدام مغنطيس المصباح لتثبيت الضوء حيثما تحتاجه وتنهي عملك من دون استخدام يديك لحمل الضوء.
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