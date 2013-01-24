الصفحة الرئيسية
Philips - انقر هنا للانتقال إلى الصفحة الرئيسية

مصطلحات البحث

AR
EN
1

PEN20S

أداة كشف محمولة

LPL67X1
  • مصباح LUXEON® LED عالي الجودة وصغير وقابل لإعادة الشحن مصباح LUXEON® LED عالي الجودة وصغير وقابل لإعادة الشحن مصباح LUXEON® LED عالي الجودة وصغير وقابل لإعادة الشحن
    -{discount-value}

    PEN20S أداة كشف محمولة

    LPL67X1

    مصباح LUXEON® LED عالي الجودة وصغير وقابل لإعادة الشحن

    إن PEN20S من Philips عبارة عن مصباح صغير على شكل قلم، وهو مثالي لأعمال المعاينة السريعة. يتميّز المصباح بـ 4 وحدات LED عالية الجودة لتزويدك بضوء أبيض طبيعي وساطع بحرارة لون تبلغ 6000 كلفن، ولإنتاج لغاية 200 لومن، بالإضافة إلى ضوء كاشف يبلغ 100 لومن. يمكنك شحنه عبر USB والاستعانة به بدون استخدام اليدَين. إكتشف كلّ المميزات

    PEN20S أداة كشف محمولة

    مصباح LUXEON® LED عالي الجودة وصغير وقابل لإعادة الشحن

    إن PEN20S من Philips عبارة عن مصباح صغير على شكل قلم، وهو مثالي لأعمال المعاينة السريعة. يتميّز المصباح بـ 4 وحدات LED عالية الجودة لتزويدك بضوء أبيض طبيعي وساطع بحرارة لون تبلغ 6000 كلفن، ولإنتاج لغاية 200 لومن، بالإضافة إلى ضوء كاشف يبلغ 100 لومن. يمكنك شحنه عبر USB والاستعانة به بدون استخدام اليدَين. إكتشف كلّ المميزات

    مصباح LUXEON® LED عالي الجودة وصغير وقابل لإعادة الشحن

    إن PEN20S من Philips عبارة عن مصباح صغير على شكل قلم، وهو مثالي لأعمال المعاينة السريعة. يتميّز المصباح بـ 4 وحدات LED عالية الجودة لتزويدك بضوء أبيض طبيعي وساطع بحرارة لون تبلغ 6000 كلفن، ولإنتاج لغاية 200 لومن، بالإضافة إلى ضوء كاشف يبلغ 100 لومن. يمكنك شحنه عبر USB والاستعانة به بدون استخدام اليدَين. إكتشف كلّ المميزات

    PEN20S أداة كشف محمولة

    مصباح LUXEON® LED عالي الجودة وصغير وقابل لإعادة الشحن

    إن PEN20S من Philips عبارة عن مصباح صغير على شكل قلم، وهو مثالي لأعمال المعاينة السريعة. يتميّز المصباح بـ 4 وحدات LED عالية الجودة لتزويدك بضوء أبيض طبيعي وساطع بحرارة لون تبلغ 6000 كلفن، ولإنتاج لغاية 200 لومن، بالإضافة إلى ضوء كاشف يبلغ 100 لومن. يمكنك شحنه عبر USB والاستعانة به بدون استخدام اليدَين. إكتشف كلّ المميزات

    منتجات مشابهة

    مراجعة كل penlight

      مصباح LUXEON® LED عالي الجودة وصغير وقابل لإعادة الشحن

      مصباح صغير يزوّدك بضوء ساطع وطبيعي

      • 200 لومن التعزيز/100 لومن الاقتصاد
      • متعدد الاستعمالات وبدون استخدام اليدين
      • ضوء كاشف أعلى المصباح بقوة 100 لومن
      • بطارية تدوم طويلاً لغاية 4 ساعات

      العمل براحة ومن دون تعب

      يوفّر مصباح PEN20S من Philips ضوءًا أبيض طبيعيًا بقوة 6000 كلفن لتحسين الوضوح والرؤية وتخفيف جهد العين للعمل براحة ومن دون تعب.

      يمكنك اختيار شعاع بقوة 100 لومن في وضع الاقتصاد أو شعاع قوي بقوة 200 لومن في وضع التعزيز

      يتميّز الشعاع الأساسي في مصباح PEN20S من Philips بمستويَي إخراج. يوفّر وضع الاقتصاد إخراج شعاع ساطع بقدرة 100 لومن للاستخدام اليومي ولاستخدام البطارية لفترة أطول، أما وضع التعزيز، فيؤمن شعاعًا مكثّفًا بقدرة 200 لومن ولكن لفترة استخدام أقصر. وبالتالي، تسمح لك هذه المرونة بالاستخدام باختيار الضوء المناسب للعمل الذي تقوم به.

      احصل على رؤية أفضل خلال عملك

      يتوفّر مصباح PEN20S من Philips بزاوية شعاع متعدد الاستخدامات بمقدار 80 درجة مثالي لإنارة المنطقة أمامك. ويتوفّر ضوء كاشف مضمّن بقدرة 100 لومن لتنفيذ مهام الكشف السريعة، ما يؤمن رؤية واضحة وتامة خلال عملك.

      ضوء قوي مصمم لتحمّل ظروف ورشة العمل القاسية

      من السهل أن تسقط المعدات وتلحق الضرر بها عندما تكون منهمكًا بالعمل، لذلك، من المهم أن تكون المعدات التي تستخدمها متينة لكي تدوم طويلًا. فمصباح PEN20S من Philips مقاوم للمياه والغبار (حائز على تصنيف IP54)، وهو حائز على تصنيف IK07 لمقاومة الصدمات والسقوط عن ارتفاع يصل إلى 1,5 متر.

      عمل متواصل ومستمر لغاية 4 ساعات

      تم تزويد مصباح PEN20S من Philips ببطارية متقدّمة قابلة لإعادة الشحن. يوفر لك هذا المصباح شعاعًا ساطعًا بقدرة 100 لومن في وضع الاقتصاد، ما يمكّنك من استخدامه بشكل متواصل لغاية 4 ساعات (ينطبق الأمر عينه على الضوء الكاشف الذي يوفّر شعاعًا بقدرة 100 لومن). أما في وضع التعزيز، فتحصل على شعاع بقدرة 200 لومن يسمح لك بالعمل المستمر لغاية ساعتين تقريبًا. يستغرق شحن البطارية بالكامل ساعتين فحسب باستخدام موصل micro-USB قياسي. يتم تقديم كبل USB ضمن العلبة. والجهاز متوافق مع معظم شواحن USB المتوفّرة في السوق.

      اعمل بشكل أفضل مع إضاءة بدون استخدام اليدَين

      يمكنك تعليق مصباح PEN20S من Philips أثناء عملك بسهولة بفضل المشبك الدوار على نطاق 80 درجة. أو في حال كنت تتفقد محرك السيارة، فيمكنك استخدام مغنطيس المصباح لتثبيت الضوء حيثما تحتاجه وتنهي عملك من دون استخدام يديك لحمل الضوء.

      المواصفات التقنية

      • معلومات الطلب

        إدخال الطلب
        LPL67X1
        رمز الطلب
        05261231

      • الخصائص الكهربائية

        قدرة البطارية
        1200  مللي أمبير في الساعة
        القدرة الكهربائية بالواط
        1.8  واط
        وقت تشغيل البطارية (التعزيز)
        حتى ساعتين
        فولتية
        3.2  فولت
        فترة تشغيل البطارية (اقتصادي)
        حتى 4 ساعات
        نوع البطارية
        بطارية من نوع LFP
        نوع سلك الشحن
        قابلة للشحن
        نوع المقبس
        micro USB بدون مقبس
        فترة شحن البطارية
        أقل من ساعتين
        مصدر الطاقة
        • البطارية
        • بطارية LiFePO4 بقدرة 3,2 فولت و1200 ميللي أمبير في الساعة

      • خصائص الضوء

        حرارة اللون
        6000  كلفن
        إخراج الضوء (المؤشر)
        100 لومن
        فترة استهلاك مصابيح LED
        10000 ساعة
        إخراج الضوء (اقتصادي)
        100 لومن
        زاوية الشعاع (المؤشر)
        60 درجة
        زاوية الشعاع
        80 درجة
        إخراج الضوء
        • 150-300 لومن  لومن
        • 200  لومن

      • معلومات العلبة الخارجية

        الوزن الإجمالي لكل قطعة
        816  غ
        الارتفاع
        10.3  سم
        الطول
        20.5  سم
        العرض
        12.3  سم

      • بيانات العلبة

        EAN1
        8719018052612
        EAN3
        8719018052629

      • معلومات حول المنتج المغلف

        كمية الحزمة / الحد الأدنى للكمية المطلوبة
        6
        الوزن مع البطاريات
        92  غ
        الوزن مع السلك
        104  غ
        الحجم
        • قياسية
        • صغيرة الحجم
        طول السلك
        كبل Micro USB بطول 50 سم
        قطر
        غير متوفر
        الوزن من دون البطاريات
        غير متوفر
        الوزن من دون السلك
        92 غ
        الارتفاع
        18.7  سم
        الطول
        5.3  سم
        العرض
        2.8  سم

      • وصف المنتج

        تصنيف الحماية من التأثير الخارجي (IK)
        IK07
        تصنيف الحماية من الدخول (IP)
        IP54
        مغنطيس
        نعم
        المواد واللمسات النهائية
        ABS
        مقاومة ضد
        • زيت
        • شحم
        • محاليل ورش العمل
        التقنية
        LED
        كاشف تسرب الأشعة فوق البنفسجية
        لا
        عدد أضواء LED
        4‎+1
        حرارة التشغيل
        من 0 إلى 40 درجة مئوية
        ضوء قابل للتوجيه
        رأس مصباح محوري يدور بمقدار 80 درجة
        المجموعة
        PEN
        الخطاف
        خطاف دوّار بمقدار 80 درجة مع مغنطيس
        خيارات للاستعمال بدون استخدام اليدَين
        خطاف، مغنطيس
        سماعة مثبتة على الرأس
        لا

      • مواصفات التسويق

        أبرز ما في المنتج
        مصباح عمل قابل لإعادة الشحن
        المنافع المتوقعة
        • رؤية أفضل
        • عمل أفضل

      احصل على الدعم لهذا المنتج

      الانتقال إلى خدمة رعاية المستهلك

      المنتجات المقترحة

        المنتجات التي تم عرضها مؤخرًا