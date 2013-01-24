ضوء قوي مصمم لتحمّل ظروف ورشة العمل القاسية

من السهل أن تسقط المعدات وتلحق الضرر بها عندما تكون منهمكًا بالعمل، لذلك، من المهم أن تكون المعدات التي تستخدمها متينة لكي تدوم طويلًا. فمصباح RCH105 من Philips مقاوم للمياه والغبار (حائز على تصنيف IP54)، وهو حائز على تصنيف IK07 لمقاومة الصدمات والسقوط عن ارتفاع يصل إلى 1,5 متر.