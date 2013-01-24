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احصل على رؤية أفضل، واعمل بشكل أفضل
يتميّز مصباح RCH10S من Philips بأنه صغير الحجم وقابل لإعادة الشحن، وهو مثالي لأعمال المعاينة السريعة وعمليات التصليح التي تتطلّب وقتًا أطول. وبفضل شعاع الضوء العريض الذي يبلغ 120 درجة، سيقضي المصباح على الظل؛ أما الخطاف الدوار بمقدار 360 درجة والمغنطيس القوي فيسمحان لك بالعمل بدون استخدام اليدَين. إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
احصل على رؤية أفضل، واعمل بشكل أفضل
يتميّز مصباح RCH10S من Philips بأنه صغير الحجم وقابل لإعادة الشحن، وهو مثالي لأعمال المعاينة السريعة وعمليات التصليح التي تتطلّب وقتًا أطول. وبفضل شعاع الضوء العريض الذي يبلغ 120 درجة، سيقضي المصباح على الظل؛ أما الخطاف الدوار بمقدار 360 درجة والمغنطيس القوي فيسمحان لك بالعمل بدون استخدام اليدَين. إكتشف كلّ المميزات
احصل على رؤية أفضل، واعمل بشكل أفضل
يتميّز مصباح RCH10S من Philips بأنه صغير الحجم وقابل لإعادة الشحن، وهو مثالي لأعمال المعاينة السريعة وعمليات التصليح التي تتطلّب وقتًا أطول. وبفضل شعاع الضوء العريض الذي يبلغ 120 درجة، سيقضي المصباح على الظل؛ أما الخطاف الدوار بمقدار 360 درجة والمغنطيس القوي فيسمحان لك بالعمل بدون استخدام اليدَين. إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
احصل على رؤية أفضل، واعمل بشكل أفضل
يتميّز مصباح RCH10S من Philips بأنه صغير الحجم وقابل لإعادة الشحن، وهو مثالي لأعمال المعاينة السريعة وعمليات التصليح التي تتطلّب وقتًا أطول. وبفضل شعاع الضوء العريض الذي يبلغ 120 درجة، سيقضي المصباح على الظل؛ أما الخطاف الدوار بمقدار 360 درجة والمغنطيس القوي فيسمحان لك بالعمل بدون استخدام اليدَين. إكتشف كلّ المميزات
يوفّر مصباح RCH10S من Philips ضوءًا أبيض طبيعيًا بقوة 6000 كلفن لتحسين الوضوح والرؤية وتخفيف جهد العين للعمل براحة ومن دون تعب.
يتميّز الشعاع الأساسي في مصباح RCH10S من Philips بمستويَي إخراج. يوفّر وضع الاقتصاد إخراج شعاع ساطع بقدرة 100 لومن للاستخدام اليومي ولاستخدام البطارية لفترة أطول، أما وضع التعزيز، فيؤمن شعاعًا مكثّفًا بقدرة 200 لومن ولكن لفترة استخدام أقصر. وبالتالي، تسمح لك هذه المرونة بالاستخدام باختيار الضوء المناسب للعمل الذي تقوم به.
يوفّر مصباح RCH10S من Philips زاوية شعاع عريض بدرجة 120، مثالي لإنارة منطقة العمل كلها أمامك.
من السهل أن تسقط المعدات وتلحق الضرر بها عندما تكون منهمكًا بالعمل، لذلك، من المهم أن تكون المعدات التي تستخدمها متينة لكي تدوم طويلًا. فمصباح RCH105 من Philips مقاوم للمياه والغبار (حائز على تصنيف IP54)، وهو حائز على تصنيف IK07 لمقاومة الصدمات والسقوط عن ارتفاع يصل إلى 1,5 متر.
صُمم مصباح RCH10S LED اللاسلكي من Philips ليكون جاهزًا للاستخدام. فهو مزوّد ببطارية ليثيوم أيون العالية الطاقة ويستغرق شحنه بالكامل 3 ساعات، ما يضمن إمكانية استخدام قصوى لمصباح LED. كما أنه يعمل لغاية 6 ساعات في وضع الاقتصاد أو 3 ساعات في وضع التعزيز. أما الغطاء الذي يمكن فتحه بمجرد إدارته مرة واحدة فقط، فيجعل شحنه أكثر سهولة.
الإضاءة التي لا تستلزم استخدام اليدَين تساعدك على العمل بشكل فعال ومنتج أكثر. ومصباح RCH10S من Philips يأتي مزودًا بمغنطيس قوي في الجهة السفلية، وبخطاف دوار على نطاق 360 درجة ليترك يديك محرّرتين لإنجاز العمل.
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