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RCH10S

مصباح احترافي رفيع ولاسلكي

LPL66X1
  • احصل على رؤية أفضل، واعمل بشكل أفضل احصل على رؤية أفضل، واعمل بشكل أفضل احصل على رؤية أفضل، واعمل بشكل أفضل
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    RCH10S مصباح احترافي رفيع ولاسلكي

    LPL66X1

    احصل على رؤية أفضل، واعمل بشكل أفضل

    يتميّز مصباح RCH10S من Philips بأنه صغير الحجم وقابل لإعادة الشحن، وهو مثالي لأعمال المعاينة السريعة وعمليات التصليح التي تتطلّب وقتًا أطول. وبفضل شعاع الضوء العريض الذي يبلغ 120 درجة، سيقضي المصباح على الظل؛ أما الخطاف الدوار بمقدار 360 درجة والمغنطيس القوي فيسمحان لك بالعمل بدون استخدام اليدَين. إكتشف كلّ المميزات

    RCH10S مصباح احترافي رفيع ولاسلكي

    احصل على رؤية أفضل، واعمل بشكل أفضل

    يتميّز مصباح RCH10S من Philips بأنه صغير الحجم وقابل لإعادة الشحن، وهو مثالي لأعمال المعاينة السريعة وعمليات التصليح التي تتطلّب وقتًا أطول. وبفضل شعاع الضوء العريض الذي يبلغ 120 درجة، سيقضي المصباح على الظل؛ أما الخطاف الدوار بمقدار 360 درجة والمغنطيس القوي فيسمحان لك بالعمل بدون استخدام اليدَين. إكتشف كلّ المميزات

    احصل على رؤية أفضل، واعمل بشكل أفضل

    يتميّز مصباح RCH10S من Philips بأنه صغير الحجم وقابل لإعادة الشحن، وهو مثالي لأعمال المعاينة السريعة وعمليات التصليح التي تتطلّب وقتًا أطول. وبفضل شعاع الضوء العريض الذي يبلغ 120 درجة، سيقضي المصباح على الظل؛ أما الخطاف الدوار بمقدار 360 درجة والمغنطيس القوي فيسمحان لك بالعمل بدون استخدام اليدَين. إكتشف كلّ المميزات

    RCH10S مصباح احترافي رفيع ولاسلكي

    احصل على رؤية أفضل، واعمل بشكل أفضل

    يتميّز مصباح RCH10S من Philips بأنه صغير الحجم وقابل لإعادة الشحن، وهو مثالي لأعمال المعاينة السريعة وعمليات التصليح التي تتطلّب وقتًا أطول. وبفضل شعاع الضوء العريض الذي يبلغ 120 درجة، سيقضي المصباح على الظل؛ أما الخطاف الدوار بمقدار 360 درجة والمغنطيس القوي فيسمحان لك بالعمل بدون استخدام اليدَين. إكتشف كلّ المميزات

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      احصل على رؤية أفضل، واعمل بشكل أفضل

      مصباح احترافي رفيع ولاسلكي

      • 200 لومن التعزيز/100 لومن الاقتصاد
      • متعدد الاستعمالات وبدون استخدام اليدين
      • بطارية تدوم طويلاً جدًا لغاية 6 ساعات
      • ضوء عمل متين

      العمل براحة ومن دون تعب

      يوفّر مصباح RCH10S من Philips ضوءًا أبيض طبيعيًا بقوة 6000 كلفن لتحسين الوضوح والرؤية وتخفيف جهد العين للعمل براحة ومن دون تعب.

      يمكنك اختيار شعاع بقوة 100 لومن في وضع الاقتصاد أو شعاع قوي بقوة 200 لومن في وضع التعزيز

      يتميّز الشعاع الأساسي في مصباح RCH10S من Philips بمستويَي إخراج. يوفّر وضع الاقتصاد إخراج شعاع ساطع بقدرة 100 لومن للاستخدام اليومي ولاستخدام البطارية لفترة أطول، أما وضع التعزيز، فيؤمن شعاعًا مكثّفًا بقدرة 200 لومن ولكن لفترة استخدام أقصر. وبالتالي، تسمح لك هذه المرونة بالاستخدام باختيار الضوء المناسب للعمل الذي تقوم به.

      إنارة منطقة عملك كلها

      يوفّر مصباح RCH10S من Philips زاوية شعاع عريض بدرجة 120، مثالي لإنارة منطقة العمل كلها أمامك.

      ضوء قوي مصمم لتحمّل ظروف ورشة العمل القاسية

      من السهل أن تسقط المعدات وتلحق الضرر بها عندما تكون منهمكًا بالعمل، لذلك، من المهم أن تكون المعدات التي تستخدمها متينة لكي تدوم طويلًا. فمصباح RCH105 من Philips مقاوم للمياه والغبار (حائز على تصنيف IP54)، وهو حائز على تصنيف IK07 لمقاومة الصدمات والسقوط عن ارتفاع يصل إلى 1,5 متر.

      عمل متواصل ومستمر لغاية 6 ساعات

      صُمم مصباح RCH10S LED اللاسلكي من Philips ليكون جاهزًا للاستخدام. فهو مزوّد ببطارية ليثيوم أيون العالية الطاقة ويستغرق شحنه بالكامل 3 ساعات، ما يضمن إمكانية استخدام قصوى لمصباح LED. كما أنه يعمل لغاية 6 ساعات في وضع الاقتصاد أو 3 ساعات في وضع التعزيز. أما الغطاء الذي يمكن فتحه بمجرد إدارته مرة واحدة فقط، فيجعل شحنه أكثر سهولة.

      اعمل بشكل أفضل مع إضاءة بدون استخدام اليدَين

      الإضاءة التي لا تستلزم استخدام اليدَين تساعدك على العمل بشكل فعال ومنتج أكثر. ومصباح RCH10S من Philips يأتي مزودًا بمغنطيس قوي في الجهة السفلية، وبخطاف دوار على نطاق 360 درجة ليترك يديك محرّرتين لإنجاز العمل.

      المواصفات التقنية

      • معلومات الطلب

        إدخال الطلب
        LPL66X1
        رمز الطلب
        05205631

      • الخصائص الكهربائية

        قدرة البطارية
        1500  مللي أمبير في الساعة
        مصدر الطاقة
        البطارية
        القدرة الكهربائية بالواط
        3  واط
        فولتية
        3.2  فولت
        فترة تشغيل البطارية (اقتصادي)
        حتى 6 ساعات
        نوع البطارية
        بطارية من نوع LFP
        نوع سلك الشحن
        قابلة للشحن
        نوع المقبس
        micro USB مع مقبس
        فترة شحن البطارية
        أقل من 3 ساعات
        وقت تشغيل البطارية (التعزيز)
        حتى 3 ساعات

      • خصائص الضوء

        حرارة اللون
        6000  كلفن
        قوة الضوء (المؤشر)
        غير متوفر
        إخراج الضوء
        • 150-300 لومن  لومن
        • 200  لومن
        إخراج الضوء (المؤشر)
        غير متوفر
        فترة استهلاك مصابيح LED
        10000 ساعة
        زاوية الشعاع
        120 درجة
        إخراج الضوء (اقتصادي)
        100 لومن
        زاوية الشعاع (المؤشر)
        غير متوفر

      • معلومات العلبة الخارجية

        الوزن الإجمالي لكل قطعة
        2752  غ
        الارتفاع
        26.2  سم
        الطول
        35  سم
        العرض
        10.5  سم

      • بيانات العلبة

        EAN1
        8719018052056
        EAN3
        8719018052063

      • معلومات حول المنتج المغلف

        الارتفاع
        32  سم
        الطول
        6.5  سم
        كمية الحزمة / الحد الأدنى للكمية المطلوبة
        6
        الوزن مع البطاريات
        235  غ
        الوزن مع السلك
        247  غ
        العرض
        4.5  سم
        الحجم
        • صغيرة الحجم
        • قياسية
        طول السلك
        كبل Micro USB بطول 50 سم
        قطر
        غير متوفر
        الوزن من دون البطاريات
        غير متوفر
        الوزن من دون السلك
        235 غ

      • وصف المنتج

        الخطاف
        خطاف قابل للسحب 360 درجة
        تصنيف الحماية من التأثير الخارجي (IK)
        IK07
        تصنيف الحماية من الدخول (IP)
        IP54
        مغنطيس
        نعم
        المواد واللمسات النهائية
        ABS مع طلاء من المطاط
        ضوء قابل للتوجيه
        قاعدة محورية بنطاق 360 درجة
        مقاومة ضد
        • شحم
        • زيت
        • محاليل ورش العمل
        التقنية
        LED
        المجموعة
        RCH
        خيارات للاستعمال بدون استخدام اليدَين
        خطاف، مغنطيس
        عدد أضواء LED
        20 (COB)
        حرارة التشغيل
        من 0 إلى 40 درجة مئوية
        ضوء الإشارة
        غير متوفر
        سماعة مثبتة على الرأس
        لا
        كاشف تسرب الأشعة فوق البنفسجية
        لا

      • مواصفات التسويق

        أبرز ما في المنتج
        مصباح عمل قابل لإعادة الشحن
        المنافع المتوقعة
        • رؤية أفضل
        • عمل أفضل

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