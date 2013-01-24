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RCH25

مصباح LED قابل للتخفيت مع محطة شحن

LPL63X1
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    RCH25 مصباح LED قابل للتخفيت مع محطة شحن

    LPL63X1

    التحكم بالضوء يدويًا

    تم تزويد RCH25 من Philips بمصابيح LED ذات جودة عالية وهو مصباح لاسلكي قوي. يسمح الخفت الذكي لك بتعديل إخراج الضوء بين 500 و50 لومن. إنه مصباح مقاوم للماء والصدمات ويعتبر مصباح عمل مثاليًا بالكامل. إكتشف كلّ المميزات

    RCH25 مصباح LED قابل للتخفيت مع محطة شحن

    التحكم بالضوء يدويًا

    تم تزويد RCH25 من Philips بمصابيح LED ذات جودة عالية وهو مصباح لاسلكي قوي. يسمح الخفت الذكي لك بتعديل إخراج الضوء بين 500 و50 لومن. إنه مصباح مقاوم للماء والصدمات ويعتبر مصباح عمل مثاليًا بالكامل. إكتشف كلّ المميزات

    التحكم بالضوء يدويًا

    تم تزويد RCH25 من Philips بمصابيح LED ذات جودة عالية وهو مصباح لاسلكي قوي. يسمح الخفت الذكي لك بتعديل إخراج الضوء بين 500 و50 لومن. إنه مصباح مقاوم للماء والصدمات ويعتبر مصباح عمل مثاليًا بالكامل. إكتشف كلّ المميزات

    RCH25 مصباح LED قابل للتخفيت مع محطة شحن

    التحكم بالضوء يدويًا

    تم تزويد RCH25 من Philips بمصابيح LED ذات جودة عالية وهو مصباح لاسلكي قوي. يسمح الخفت الذكي لك بتعديل إخراج الضوء بين 500 و50 لومن. إنه مصباح مقاوم للماء والصدمات ويعتبر مصباح عمل مثاليًا بالكامل. إكتشف كلّ المميزات

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      مصباح عمل لاسلكي قابل للخفت مع محطة إرساء

      • مصباح 500 لومن / 5 واط
      • مقاوم للصدمات والماء
      • استهلاك البطارية: 3.5 س (التخفيت: 10 س)
      • مصباح Lumileds LED عالي الجودة

      اهزم الظلمة مع ضوء طبيعي ساطع

      توفر مصابيح RCH25 المزوّدة بلمبات Lumileds LED عالية الجودة ضوءًا أكثر بياضًا وسطوعًا من المصابيح المماثلة الموجودة في السوق. ويوفر وضع التعزيز شعاع ضوء عريضًا قويًا من 500 لومن، حتى تتمكّن من رؤية أدق التفاصيل. وإذا كنت تستخدم المصباح لفترة طويلة من دون وصله بالكهرباء، فيمكنك تخفيت الضوء للحفاظ على فترة استهلاك البطارية. فتحصل بالتالي على ضوء عالي الجودة حتى 10 ساعات مع إخراج ضوء منخفض من 50 لومن. ويتميز الضوء الطبيعي البالغ 6000 كلفن بكونه لطيفًا على العينين، فيمنع التعب خلال العمل.

      تخفيت ذكي لتعديل الضوء ما بين 500 و50 لومن

      تتطلب الأعمال المختلفة أنواعًا مختلفة من الإضاءة. ومع خاصية التخفيت الذكي، تسمح لك مصابيح RCH25 من Philips بتعديل إخراج الضوء بسهولة من 500 لومن حتى 50 لومن. بالتالي، إذا تغيّرت الإضاءة المحيطة، أو كان هناك توهّج قوي، أو أردت ببساطة الحفاظ على البطارية، فيمكنك بسرعة وسهولة تعديل السطوع ليتناسب مع حاجات العمل. لماذا تعد هذه الخاصية ذكية؟ لأنها تحفظ آخر إعداد أدخلته. أي أنك ستبدأ العمل بكمية الضوء المناسبة تمامًا في حال كنت تكمل عملاً مشابهًا.

      ضوء كاشف LED لا مثيل له بقوة 300 لومن

      بالمقارنة مع المصابيح المماثلة المعلّقة من الحائط والتي يمكن مسكها باليد، تم تزويد مصباح RCH25 بأقوى ضوء كاشف في السوق. وستتمكن من رؤية أدق التفاصيل حتى خلال العمل إذ يوفر المصباح ضوءًا أبيض ساطعًا حتى 300 لومن.

      زاوية شعاع عريض 120 درجة تضيء منطقة عمل واسعة

      يوفر مصباح RCH25 من Philips زاوية شعاع عريض بمقدار 120 درجة ومثالية لإضاءة منطقة العمل كاملة أمامك. ومع انتشار الضوء الساطع بشكل متساوٍ على منطقة كبيرة، يمكنك رؤية ما تفعله بسهولة.

      بطارية متطورة مع فترة استهلاك طويلة

      يتميّز مصباح الكشف LED القابل لإعادة الشحن RCH25 بتقنية بطارية متقدمة. في الوضع الاقتصادي، ستدوم البطارية حتى 10 ساعة، أي لفترة أطول بكثير من أي طرازات مماثلة في السوق. هذا وسيتم شحنها بالكامل في أقل من 3.5 ساعة. ومن ثَمَّ فهو مصباح كشف LED يعمل لفترة طويلة، وسيكون جاهزًا للاستخدام بسرعة.

      يُظهر المؤشر الفترة المتبقية من استهلاك البطارية

      لا تقلق بعد الآن من انطفاء الضوء عندما تكون في أمس الحاجة إليه. تضم مصابيح الكشف RCH25 من Philips في الجهة الأمامية منها مؤشر فترة استهلاك للبطارية. ويسمح لك هذا بمعرفة الوقت المتبقي قبل الحاجة إلى إعادة شحن البطارية.

      اشعر بالثقة مع مصباح من شبه المستحيل أن ينكسر

      إن مصباح RCH25 من Philips هو مصباح معلّق من الحائط ومصنوع بالكامل من المطاط، وهو يشتمل على مقبض مريح وآمن. ولكن، على الرغم من ذلك، نحن نعرف أنه من السهل جدًا أن تقع أدوات العمل من بين يديك. لذلك، مع تصنيف مقاومة الصدمات IK09 (وهو أفضل من تصنيف IK07 الذي تحققه منتجات مماثلة بخمس مرات)، ستتمكن من التحكم بالمصباح المعلّق من الحائط بثقة. في اختبارات مقاومة التصادم، تم إسقاط المصباح على أوجهه الستة من ارتفاع متر ونصف (أي ارتفاع كتف إنسان تقريبًا) لما مجموعه 25 مرة. وفي حين يبقى مصباح RCH25 المتين صامدًا بعد سقوط من هذا النوع، تنكسر غالبية المصابيح القياسية الأخرى بشكل شبه مؤكد.

      مقاومة ضد المياه للحماية من الطرطشة والغمر

      تم تصميم مصابيح الكشف RCH25 من Philips للصمود في وجه الظروف الصعبة، بما أنك سوف تستخدمها في عدة أنشطة داخلية وخارجية. ومع امتثاله لتصنيف IP68 للمقاومة ضد المياه، سيستمر الجهاز بالعمل عند تعرضه للطرطشة أو حتى غمره في المياه لفترة طويلة. بالمقابل، لا تحقق غالبية المصابيح المعلّقة من الحائط المماثلة سوى تصنيف IP54، الذي يحمي فقط من رشقات المياه على ضغط منخفض، مثل المطر.

      قاعدة إرساء لشحن البطارية بفعالية

      تم تضمين قاعدة إرساء ملائمة مع مصباح RCH25 من Philips. لا تقوم قاعدة الإرساء هذه بشحن بطاريتك بفعالية (أسرع من غالبية وصلات USB) فحسب، بل إنها متوافقة أيضًا مع مصابيح RCH5S بحيث تتمكن من استخدام محطة شحن واحدة لشحن عدة مصابيح، فتوفر المساحة في مشغلك.

      مصباح محوري مفيد بمقدار 180 درجة لتوجيه شعاع الضوء

      بفضل المصباح المحوري المفيد بمقدار 180 درجة على قاعدته، يمكنك بسهولة تعديل اتجاه شعاع الضوء، وفقًا لحاجتك.

      مغناطيس قوي مضمّن يسمح بالاستعمال بدون استخدام اليدَين

      أنت بحاجة إلى كلتا يديك أحيانًا لإنجاز عمل ما. لذلك، مع مغناطيس مدمج قوي على القاعدة، ومغناطيس آخر على الجهة الخلفية للمصباح، يمكنك بسهولة أن تعلق الجهاز بأي منتج معدني قريب. وبالإضافة إلى المصباح المحوري الذي يدور بمقدار 180 درجة، ستحصل على مرونة كبيرة وأنت تعمل.

      المواصفات التقنية

      • معلومات الطلب

        إدخال الطلب
        LPL63X1
        رمز الطلب
        5165331

      • الخصائص الكهربائية

        قدرة البطارية
        2600  مللي أمبير في الساعة
        مصدر الطاقة
        قاعدة إرساء
        القدرة الكهربائية بالواط
        5  واط
        وقت تشغيل البطارية (التعزيز)
        حتى 3.5 ساعة
        فولتية
        3.7  فولت
        فترة تشغيل البطارية (اقتصادي)
        حتى 10 ساعات
        نوع البطارية
        بطارية ليثيوم أيون
        نوع سلك الشحن
        قابلة للشحن
        نوع المقبس
        USB صغير
        فترة شحن البطارية
        حوالى 3.5 ساعة
        مصدر الطاقة
        بطارية ليثيوم أيون 18650

      • خصائص الضوء

        حرارة اللون
        6000  كلفن
        إخراج الضوء (المؤشر)
        300 لومن
        قوة الضوء (التعزيز)
        750 لاكس عند 0.5 م
        قوة الضوء (اقتصادي)
        80 لاكس عند 0.5 م
        فترة استهلاك مصابيح LED
        10000 ساعة
        زاوية الشعاع
        120 درجة
        إخراج الضوء (اقتصادي)
        50 لومن
        إخراج الضوء
        500/50 لومن
        زاوية الشعاع (المؤشر)
        90 درجة
        قوة الضوء (المؤشر)
        950 لاكس عند 0.5 م

      • معلومات العلبة الخارجية

        الوزن الإجمالي لكل قطعة
        4560  غ
        الارتفاع [سم]
        31.5
        الطول [سم]
        29.5
        العرض [سم]
        22.5

      • بيانات العلبة

        EAN1
        8719018051653
        EAN3
        8719018051660

      • معلومات حول المنتج المغلف

        الارتفاع
        27.5  سم
        الطول
        10.2  سم
        كمية الحزمة / الحد الأدنى للكمية المطلوبة
        6
        الوزن مع البطاريات
        700  غ
        الحجم
        قياسية
        طول السلك
        120 سم
        العرض [سم]
        9.7 سم
        قطر
        غير متوفر
        الوزن من دون البطاريات
        غير متوفر
        الوزن من دون السلك
        غير متوفر
        الوزن مع السلك
        غير متوفر

      • وصف المنتج

        الخطاف
        خطاف قابل للسحب 360 درجة
        تصنيف الحماية من التأثير الخارجي (IK)
        IK09
        تصنيف الحماية من الدخول (IP)
        IP68
        مغنطيس
        نعم
        المواد واللمسات النهائية
        ABS مع مطاط
        ضوء قابل للتوجيه
        قاعدة محورية بمقدار 180 درجة
        مقاومة ضد
        • شحم
        • زيت
        • محاليل ورش العمل
        التقنية
        LED
        سماعة مثبتة على الرأس
        غير متوفر
        المجموعة
        RCH
        خيارات للاستعمال بدون استخدام اليدَين
        • خطافات قابلة للسحب 360 درجة
        • مغناطيس قوي
        عدد أضواء LED
        6‎+1
        حرارة التشغيل
        -10 درجات مئوية إلى 40 درجة مئوية
        ضوء الإشارة
        غير متوفر
        كاشف تسرب الأشعة فوق البنفسجية
        لا

      • مواصفات التسويق

        أبرز ما في المنتج
        مصباح عمل قابل لإعادة الشحن
        المنافع المتوقعة
        • رؤية أفضل
        • عمل أفضل

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