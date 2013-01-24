اشعر بالثقة مع مصباح من شبه المستحيل أن ينكسر

إن مصباح RCH5S من Philips هو مصباح معلّق من الحائط ومغلّف بالمطاط، وهو يشتمل على مقبض مريح وآمن. ولكن، على الرغم من ذلك، نحن نعرف أنه من السهل جدًا أن تقع أدوات العمل من بين يديك. لذلك، مع تصنيف مقاومة الصدمات IK09 (وهو أفضل من تصنيف IK07 الذي تحققه منتجات مماثلة بخمس مرات)، ستتمكن من التحكم بالمصباح المعلّق من الحائط بثقة. في اختبارات مقاومة التصادم، تم إسقاط المصباح على أوجهه الستة من ارتفاع متر ونصف (أي ارتفاع كتف إنسان تقريبًا) لما مجموعه 25 مرة. وفي حين يبقى مصباح RCH5S المتين صامدًا بعد سقوط من هذا النوع، تنكسر غالبية المصابيح القياسية الأخرى بشكل شبه مؤكد.