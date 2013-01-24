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RCH5S

مصباح جيب صغير قابل للتخفيت

LPL62X1
  • مصباح LED صغير ولكن قوي وقابل للخفت مصباح LED صغير ولكن قوي وقابل للخفت مصباح LED صغير ولكن قوي وقابل للخفت
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    RCH5S مصباح جيب صغير قابل للتخفيت

    LPL62X1

    مصباح LED صغير ولكن قوي وقابل للخفت

    تم تزويد مصباح العمل اللاسلكي بحجم الجيب RCH5S من Philips بمصابيح LED عالية الجودة، فيوفر ضوءًا ساطعًا. ويسمح لك الخفت الذكي بتعديل الضوء بسهولة ما بين 300 و30 لومن/ كما أنه يتميز بمقاومة عالية للماء والصدمات. إكتشف كلّ المميزات

    RCH5S مصباح جيب صغير قابل للتخفيت

    مصباح LED صغير ولكن قوي وقابل للخفت

    تم تزويد مصباح العمل اللاسلكي بحجم الجيب RCH5S من Philips بمصابيح LED عالية الجودة، فيوفر ضوءًا ساطعًا. ويسمح لك الخفت الذكي بتعديل الضوء بسهولة ما بين 300 و30 لومن/ كما أنه يتميز بمقاومة عالية للماء والصدمات. إكتشف كلّ المميزات

    مصباح LED صغير ولكن قوي وقابل للخفت

    تم تزويد مصباح العمل اللاسلكي بحجم الجيب RCH5S من Philips بمصابيح LED عالية الجودة، فيوفر ضوءًا ساطعًا. ويسمح لك الخفت الذكي بتعديل الضوء بسهولة ما بين 300 و30 لومن/ كما أنه يتميز بمقاومة عالية للماء والصدمات. إكتشف كلّ المميزات

    RCH5S مصباح جيب صغير قابل للتخفيت

    مصباح LED صغير ولكن قوي وقابل للخفت

    تم تزويد مصباح العمل اللاسلكي بحجم الجيب RCH5S من Philips بمصابيح LED عالية الجودة، فيوفر ضوءًا ساطعًا. ويسمح لك الخفت الذكي بتعديل الضوء بسهولة ما بين 300 و30 لومن/ كما أنه يتميز بمقاومة عالية للماء والصدمات. إكتشف كلّ المميزات

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      مصباح LED صغير ولكن قوي وقابل للخفت

      تصميم صغير لأعمال الكشف السريعة

      • 300 لومن / 3 واط
      • مقاوم للصدمات والماء
      • استهلاك البطارية: 1.5 س (التخفيت: 12 س)
      • مصباح Lumileds LED عالي الجودة

      مصابيح LED عالية الجودة تضيء حتى 300 لومن

      توفر مصابيح RCH5S المزوّدة بلمبات LED عالية الجودة ضوءًا ساطعًا وخاصية تخفيت مفيدة. ويوفر وضع التعزيز شعاع ضوء عريضًا قويًا من 300 لومن، حتى تتمكّن من رؤية أدق التفاصيل. وإذا كنت تستخدم المصباح لفترة طويلة من دون وصله بالكهرباء، فيمكنك تخفيت الضوء للحفاظ على فترة استهلاك البطارية. فتحصل بالتالي على ضوء عالي الجودة حتى 12 ساعة مع إخراج ضوء منخفض من 30 لومن. ويتميز الضوء الطبيعي البالغ 6000 كلفن بكونه لطيفًا على العينين، فيمنع التعب خلال العمل.

      تخفيت ذكي لتعديل الضوء ما بين 300 و30 لومن

      تتطلب الأعمال المختلفة أنواعًا مختلفة من الإضاءة. ومع خاصية التخفيت الذكي، تسمح لك مصابيح RCH5S من Philips بتعديل إخراج الضوء بسهولة من 300 لومن حتى 30 لومن. بالتالي، إذا تغيّرت الإضاءة المحيطة، أو كان هناك توهّج قوي، أو أردت ببساطة الحفاظ على البطارية، فيمكنك بسرعة وسهولة تعديل السطوع ليتناسب مع حاجات العمل. لماذا تعد هذه الخاصية ذكية؟ لأنها تحفظ آخر إعداد أدخلته. أي أنك ستبدأ العمل بكمية الضوء المناسبة تمامًا في حال كنت تكمل عملاً مشابهًا.

      ضوء كاشف LED قوي بقوة 120 لومن

      تم تزويد مصباح RCH5S بضوء كاشف قوي لمساعدتك على إضاءة الأماكن التي تصعب رؤيتها. وستتمكن من رؤية أدق التفاصيل حتى خلال العمل إذ يوفر المصباح ضوءًا أبيض ساطعًا من 120 لومن.

      زاوية شعاع عريض 120 درجة تضيء منطقة عمل واسعة

      يوفر مصباح RCH5S من Philips زاوية شعاع عريض بمقدار 120 درجة ومثالية لإضاءة منطقة العمل كاملة أمامك. ومع انتشار الضوء الساطع بشكل متساوٍ على منطقة كبيرة، يمكنك رؤية ما تفعله بسهولة.

      بطارية متطورة مع فترة استهلاك طويلة

      يتميّز مصباح الكشف LED القابل لإعادة الشحن RCH5S بتقنية بطارية متقدمة. في الوضع الاقتصادي، ستدوم البطارية حتى 12 ساعة، أي لفترة أطول بكثير من أي طرازات مماثلة في السوق. هذا وسيتم شحنها بالكامل في أقل من 2.5 ساعة. ومن ثَمَّ فهو مصباح كشف LED يعمل لفترة طويلة، وسيكون جاهزًا للاستخدام بسرعة.

      يُظهر المؤشر الفترة المتبقية من استهلاك البطارية

      لا تقلق بعد الآن من انطفاء الضوء عندما تكون في أمس الحاجة إليه. تضم مصابيح الكشف RCH5S من Philips في الجهة الأمامية منها مؤشر فترة استهلاك للبطارية. ويسمح لك هذا بمعرفة الوقت المتبقي قبل الحاجة إلى إعادة شحن البطارية.

      اشعر بالثقة مع مصباح من شبه المستحيل أن ينكسر

      إن مصباح RCH5S من Philips هو مصباح معلّق من الحائط ومغلّف بالمطاط، وهو يشتمل على مقبض مريح وآمن. ولكن، على الرغم من ذلك، نحن نعرف أنه من السهل جدًا أن تقع أدوات العمل من بين يديك. لذلك، مع تصنيف مقاومة الصدمات IK09 (وهو أفضل من تصنيف IK07 الذي تحققه منتجات مماثلة بخمس مرات)، ستتمكن من التحكم بالمصباح المعلّق من الحائط بثقة. في اختبارات مقاومة التصادم، تم إسقاط المصباح على أوجهه الستة من ارتفاع متر ونصف (أي ارتفاع كتف إنسان تقريبًا) لما مجموعه 25 مرة. وفي حين يبقى مصباح RCH5S المتين صامدًا بعد سقوط من هذا النوع، تنكسر غالبية المصابيح القياسية الأخرى بشكل شبه مؤكد.

      مقاومة ضد المياه للحماية من الطرطشة والغمر

      تم تصميم مصابيح الكشف RCH5S من Philips للصمود في وجه الظروف الصعبة، بما أنك سوف تستخدمها في عدة أنشطة داخلية وخارجية. ومع امتثاله لتصنيف IP68 للمقاومة ضد المياه، سيستمر الجهاز بالعمل عند تعرضه للطرطشة أو حتى غمره في المياه لفترة طويلة. بالمقابل، لا تحقق غالبية المصابيح المعلّقة من الحائط المماثلة سوى تصنيف IP54، الذي يحمي فقط من رشقات المياه على ضغط منخفض، مثل المطر.

      قاعدة إرساء لشحن البطارية بفعالية

      تم تضمين قاعدة إرساء ملائمة مع مصباح RCH5S من Philips. لا تقوم قاعدة الإرساء هذه بشحن بطاريتك بفعالية (أسرع من غالبية وصلات USB) فحسب، بل إنها متوافقة أيضًا مع مصابيح RCH25 بحيث تتمكن من استخدام محطة شحن واحدة لشحن عدة مصابيح، فتوفر المساحة في مشغلك.

      تصميم صغير لوضعه بسهولة في الجيب.

      يعني التصميم الصغير الفريد لمصباح الكشف RCH5S LED أنه يمكنك استخدامه لمجموعة كبيرة من الاحتياجات. ويمكنك وضع هذا الضوء بسهولة في جيبك، إذ يشبه حجمه مجموعة ورق اللعب.

      مصباح محوري مفيد بمقدار 180 درجة لتوجيه شعاع الضوء

      بفضل المصباح المحوري المفيد بمقدار 180 درجة على قاعدته، يمكنك بسهولة تعديل اتجاه شعاع الضوء، وفقًا لحاجتك.

      مغناطيس قوي مضمّن يسمح بالاستعمال بدون استخدام اليدَين

      أنت بحاجة إلى كلتا يديك أحيانًا لإنجاز عمل ما. لذلك، مع مغناطيس مدمج قوي على القاعدة، ومغناطيس آخر على الجهة الخلفية للمصباح، يمكنك بسهولة أن تعلق الجهاز بأي منتج معدني قريب. وبالإضافة إلى المصباح المحوري الذي يدور بمقدار 180 درجة، ستحصل على مرونة كبيرة وأنت تعمل.

      المواصفات التقنية

      • معلومات الطلب

        إدخال الطلب
        LPL62X1
        رمز الطلب
        5163931

      • الخصائص الكهربائية

        مصدر الطاقة
        قاعدة إرساء
        القدرة الكهربائية بالواط
        3  واط
        فولتية
        3.7  فولت
        نوع سلك الشحن
        قابلة للشحن
        نوع المقبس
        USB صغير
        قدرة البطارية
        1200  مللي أمبير في الساعة
        فترة شحن البطارية
        حوالى 2.5 ساعة
        وقت تشغيل البطارية (التعزيز)
        حتى 1.5 ساعة
        فترة تشغيل البطارية (اقتصادي)
        حتى 12 ساعة
        نوع البطارية
        بطارية ليثيوم أيون
        مصدر الطاقة
        بطارية ليثيوم بوليمر PL 703450

      • خصائص الضوء

        إخراج الضوء
        • 300 لومن
        • 300/30 لومن
        زاوية الشعاع
        120 درجة  درجة
        زاوية الشعاع (المؤشر)
        60 درجة
        فترة استهلاك مصابيح LED
        10000  ساعات
        قوة الضوء (التعزيز)
        500 لاكس عند 0.5 م
        قوة الضوء (اقتصادي)
        50 لاكس عند 0.5 م
        قوة الضوء (المؤشر)
        550 لاكس عند 0.5 م
        إخراج الضوء (اقتصادي)
        30 لومن
        إخراج الضوء (المؤشر)
        120 لومن
        حرارة اللون
        6000  كلفن

      • معلومات العلبة الخارجية

        الوزن الإجمالي لكل قطعة
        2960  غ
        الارتفاع
        21.5  سم
        الطول [سم]
        33 سم
        العرض [سم]
        17 سم

      • بيانات العلبة

        EAN1
        8719018051639
        EAN3
        8719018051646

      • معلومات حول المنتج المغلف

        الارتفاع
        15  سم
        الطول
        10.2  سم
        كمية الحزمة / الحد الأدنى للكمية المطلوبة
        6
        الوزن مع البطاريات
        460  غ
        العرض
        9.7  سم
        الحجم
        قياسية
        طول السلك
        120 سم
        قطر
        غير متوفر
        الوزن من دون البطاريات
        غير متوفر
        الوزن من دون السلك
        غير متوفر
        الوزن مع السلك
        غير متوفر

      • وصف المنتج

        تصنيف الحماية من التأثير الخارجي (IK)
        IK09
        تصنيف الحماية من الدخول (IP)
        IP68
        التقنية
        LED
        خيارات للاستعمال بدون استخدام اليدَين
        • خطافات قابلة للسحب 360 درجة
        • مغناطيس قوي
        سماعة مثبتة على الرأس
        غير متوفر
        الخطاف
        خطاف قابل للسحب 360 درجة
        مغنطيس
        نعم
        المواد واللمسات النهائية
        ABS مع مطاط
        عدد أضواء LED
        4‎+1
        حرارة التشغيل
        -10 درجات مئوية إلى 40 درجة مئوية
        ضوء قابل للتوجيه
        قاعدة محورية بمقدار 180 درجة
        ضوء الإشارة
        غير متوفر
        المجموعة
        RCH
        مقاومة ضد
        • شحم
        • زيت
        • محاليل ورش العمل
        كاشف تسرب الأشعة فوق البنفسجية
        لا

      • مواصفات التسويق

        أبرز ما في المنتج
        مصباح عمل قابل لإعادة الشحن
        المنافع المتوقعة
        • رؤية أفضل
        • عمل أفضل

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