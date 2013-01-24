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مصباح LED صغير ولكن قوي وقابل للخفت
تم تزويد مصباح العمل اللاسلكي بحجم الجيب RCH5S من Philips بمصابيح LED عالية الجودة، فيوفر ضوءًا ساطعًا. ويسمح لك الخفت الذكي بتعديل الضوء بسهولة ما بين 300 و30 لومن/ كما أنه يتميز بمقاومة عالية للماء والصدمات. إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
مصباح LED صغير ولكن قوي وقابل للخفت
تم تزويد مصباح العمل اللاسلكي بحجم الجيب RCH5S من Philips بمصابيح LED عالية الجودة، فيوفر ضوءًا ساطعًا. ويسمح لك الخفت الذكي بتعديل الضوء بسهولة ما بين 300 و30 لومن/ كما أنه يتميز بمقاومة عالية للماء والصدمات. إكتشف كلّ المميزات
مصباح LED صغير ولكن قوي وقابل للخفت
تم تزويد مصباح العمل اللاسلكي بحجم الجيب RCH5S من Philips بمصابيح LED عالية الجودة، فيوفر ضوءًا ساطعًا. ويسمح لك الخفت الذكي بتعديل الضوء بسهولة ما بين 300 و30 لومن/ كما أنه يتميز بمقاومة عالية للماء والصدمات. إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
مصباح LED صغير ولكن قوي وقابل للخفت
تم تزويد مصباح العمل اللاسلكي بحجم الجيب RCH5S من Philips بمصابيح LED عالية الجودة، فيوفر ضوءًا ساطعًا. ويسمح لك الخفت الذكي بتعديل الضوء بسهولة ما بين 300 و30 لومن/ كما أنه يتميز بمقاومة عالية للماء والصدمات. إكتشف كلّ المميزات
توفر مصابيح RCH5S المزوّدة بلمبات LED عالية الجودة ضوءًا ساطعًا وخاصية تخفيت مفيدة. ويوفر وضع التعزيز شعاع ضوء عريضًا قويًا من 300 لومن، حتى تتمكّن من رؤية أدق التفاصيل. وإذا كنت تستخدم المصباح لفترة طويلة من دون وصله بالكهرباء، فيمكنك تخفيت الضوء للحفاظ على فترة استهلاك البطارية. فتحصل بالتالي على ضوء عالي الجودة حتى 12 ساعة مع إخراج ضوء منخفض من 30 لومن. ويتميز الضوء الطبيعي البالغ 6000 كلفن بكونه لطيفًا على العينين، فيمنع التعب خلال العمل.
تتطلب الأعمال المختلفة أنواعًا مختلفة من الإضاءة. ومع خاصية التخفيت الذكي، تسمح لك مصابيح RCH5S من Philips بتعديل إخراج الضوء بسهولة من 300 لومن حتى 30 لومن. بالتالي، إذا تغيّرت الإضاءة المحيطة، أو كان هناك توهّج قوي، أو أردت ببساطة الحفاظ على البطارية، فيمكنك بسرعة وسهولة تعديل السطوع ليتناسب مع حاجات العمل. لماذا تعد هذه الخاصية ذكية؟ لأنها تحفظ آخر إعداد أدخلته. أي أنك ستبدأ العمل بكمية الضوء المناسبة تمامًا في حال كنت تكمل عملاً مشابهًا.
تم تزويد مصباح RCH5S بضوء كاشف قوي لمساعدتك على إضاءة الأماكن التي تصعب رؤيتها. وستتمكن من رؤية أدق التفاصيل حتى خلال العمل إذ يوفر المصباح ضوءًا أبيض ساطعًا من 120 لومن.
يوفر مصباح RCH5S من Philips زاوية شعاع عريض بمقدار 120 درجة ومثالية لإضاءة منطقة العمل كاملة أمامك. ومع انتشار الضوء الساطع بشكل متساوٍ على منطقة كبيرة، يمكنك رؤية ما تفعله بسهولة.
يتميّز مصباح الكشف LED القابل لإعادة الشحن RCH5S بتقنية بطارية متقدمة. في الوضع الاقتصادي، ستدوم البطارية حتى 12 ساعة، أي لفترة أطول بكثير من أي طرازات مماثلة في السوق. هذا وسيتم شحنها بالكامل في أقل من 2.5 ساعة. ومن ثَمَّ فهو مصباح كشف LED يعمل لفترة طويلة، وسيكون جاهزًا للاستخدام بسرعة.
لا تقلق بعد الآن من انطفاء الضوء عندما تكون في أمس الحاجة إليه. تضم مصابيح الكشف RCH5S من Philips في الجهة الأمامية منها مؤشر فترة استهلاك للبطارية. ويسمح لك هذا بمعرفة الوقت المتبقي قبل الحاجة إلى إعادة شحن البطارية.
إن مصباح RCH5S من Philips هو مصباح معلّق من الحائط ومغلّف بالمطاط، وهو يشتمل على مقبض مريح وآمن. ولكن، على الرغم من ذلك، نحن نعرف أنه من السهل جدًا أن تقع أدوات العمل من بين يديك. لذلك، مع تصنيف مقاومة الصدمات IK09 (وهو أفضل من تصنيف IK07 الذي تحققه منتجات مماثلة بخمس مرات)، ستتمكن من التحكم بالمصباح المعلّق من الحائط بثقة. في اختبارات مقاومة التصادم، تم إسقاط المصباح على أوجهه الستة من ارتفاع متر ونصف (أي ارتفاع كتف إنسان تقريبًا) لما مجموعه 25 مرة. وفي حين يبقى مصباح RCH5S المتين صامدًا بعد سقوط من هذا النوع، تنكسر غالبية المصابيح القياسية الأخرى بشكل شبه مؤكد.
تم تصميم مصابيح الكشف RCH5S من Philips للصمود في وجه الظروف الصعبة، بما أنك سوف تستخدمها في عدة أنشطة داخلية وخارجية. ومع امتثاله لتصنيف IP68 للمقاومة ضد المياه، سيستمر الجهاز بالعمل عند تعرضه للطرطشة أو حتى غمره في المياه لفترة طويلة. بالمقابل، لا تحقق غالبية المصابيح المعلّقة من الحائط المماثلة سوى تصنيف IP54، الذي يحمي فقط من رشقات المياه على ضغط منخفض، مثل المطر.
تم تضمين قاعدة إرساء ملائمة مع مصباح RCH5S من Philips. لا تقوم قاعدة الإرساء هذه بشحن بطاريتك بفعالية (أسرع من غالبية وصلات USB) فحسب، بل إنها متوافقة أيضًا مع مصابيح RCH25 بحيث تتمكن من استخدام محطة شحن واحدة لشحن عدة مصابيح، فتوفر المساحة في مشغلك.
يعني التصميم الصغير الفريد لمصباح الكشف RCH5S LED أنه يمكنك استخدامه لمجموعة كبيرة من الاحتياجات. ويمكنك وضع هذا الضوء بسهولة في جيبك، إذ يشبه حجمه مجموعة ورق اللعب.
بفضل المصباح المحوري المفيد بمقدار 180 درجة على قاعدته، يمكنك بسهولة تعديل اتجاه شعاع الضوء، وفقًا لحاجتك.
أنت بحاجة إلى كلتا يديك أحيانًا لإنجاز عمل ما. لذلك، مع مغناطيس مدمج قوي على القاعدة، ومغناطيس آخر على الجهة الخلفية للمصباح، يمكنك بسهولة أن تعلق الجهاز بأي منتج معدني قريب. وبالإضافة إلى المصباح المحوري الذي يدور بمقدار 180 درجة، ستحصل على مرونة كبيرة وأنت تعمل.
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الخصائص الكهربائية
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