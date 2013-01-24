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احصل على رؤية أفضل، واعمل بشكل أفضل
يوفر لك مصباح كشف LED المتطوّر القابل لإعادة الشحن من Philips الضوء الطبيعي الساطع الذي تحتاج إليه. وتوفر مصابيح LED ذات الجودة العالية وضعَي طاقة مزدوجَين من 300 و120 لومن، كما تدوم بطارية ليثيوم الجديدة فيه 5 مرات أكثر من البطاريات القياسية. إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
احصل على رؤية أفضل، واعمل بشكل أفضل
يوفر لك مصباح كشف LED المتطوّر القابل لإعادة الشحن من Philips الضوء الطبيعي الساطع الذي تحتاج إليه. وتوفر مصابيح LED ذات الجودة العالية وضعَي طاقة مزدوجَين من 300 و120 لومن، كما تدوم بطارية ليثيوم الجديدة فيه 5 مرات أكثر من البطاريات القياسية. إكتشف كلّ المميزات
احصل على رؤية أفضل، واعمل بشكل أفضل
يوفر لك مصباح كشف LED المتطوّر القابل لإعادة الشحن من Philips الضوء الطبيعي الساطع الذي تحتاج إليه. وتوفر مصابيح LED ذات الجودة العالية وضعَي طاقة مزدوجَين من 300 و120 لومن، كما تدوم بطارية ليثيوم الجديدة فيه 5 مرات أكثر من البطاريات القياسية. إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
احصل على رؤية أفضل، واعمل بشكل أفضل
يوفر لك مصباح كشف LED المتطوّر القابل لإعادة الشحن من Philips الضوء الطبيعي الساطع الذي تحتاج إليه. وتوفر مصابيح LED ذات الجودة العالية وضعَي طاقة مزدوجَين من 300 و120 لومن، كما تدوم بطارية ليثيوم الجديدة فيه 5 مرات أكثر من البطاريات القياسية. إكتشف كلّ المميزات
يوفر مصباح RCH21S من Philips زاوية شعاع عريض بمقدار 90 درجة يضيء كامل منطقة العمل. ويوفر شعاع الضوء الأبيض هذا الكمية المناسبة من الضوء في الأماكن المناسبة حتى تتمكّن من رؤية أدق التفاصيل خلال العمل.
من السهل أن يسقط مصباح كشف من بين يديك وأن يتعرض للكسر إذا كنت تركّز على عملك. وحتى إذا كنت تستخدمه بعناية، فإن زملاءك في العمل قد لا يحذون حذوك. ولكن لا تقلق مع مصباح RCH21S من Philips، فقد تم اختباره لمقاومة الصدمات، حيث تم إسقاطه على أوجهه الستة من ارتفاع متر ونصف (أي ارتفاع كتف إنسان تقريبًا) لما مجموعه 36 مرة. أما غالبية المصابيح القياسية الأخرى فتنكسر في حال سقوطها من هذا الارتفاع بهذا العدد من المرات.
تم تزويد مصباح RCH21S من Philips بمصابيح LED عالية الجودة وهو يوفر وضع طاقة مزدوجًا مفيدًا. يؤمن لك وضع التعزيز إخراج ضوء قوي من 300 لومن، ما يساعدك على رؤية أصغر التفاصيل حتى. وإذا كنت تستخدم المصباح لفترة طويلة، فيمكنك اختيار الوضع الاقتصادي بحيث تستخدم البطارية لفترة أطول. مع إخراج ضوء منخفض من 120 لومن، ستتمكن من الحصول على ضوء ساطع عالي الجودة لمدة تصل إلى 6 ساعات.
تم تزويد مصباح RCH21S القابل لإعادة الشحن من Philips بمصابيح LED عالية الجودة ويؤمن ضوءًا أبيض قويًا حتى تتمكن من هزيمة الظلمة خلال العمل. صحيح أن الشعاع العريض الساطع يسمح لك بالرؤية بوضوح، إلا أن الضوء الطبيعي بقوة 6000 كلفن لطيف على عينيك فيمنع التعب.
يحتوي مصباح RCH21S من Philips على غطاء مطاطي يوفر حماية إضافية لهيكل متين أصلاً، وهو بذلك يمتثل لمعيار مقاومة الصدمات الدولي IK08. ببسيط العبارة، تم تصميم مصباح الكشف هذا لتحمل أقصى بيئات العمل. وذلك لأننا نعرف أن أكثر العاملين انتباهًا قد يوقعون أدواتهم عن غير قصد من وقت لآخر.
مع خطاف متعدد الزوايا قابل للتعديل والسحب، يمكنك تعليق المصباح أينما تحتاج إليه. ومع مغناطيس قوي في جهته الخلفية، يمكنك أيضًا تعليقه بسهولة على أي سطح معدني، فتتمكن من العمل بحرية بدون استخدام يدَيك.
تم تزويد مصباح RCH21S ببطارية ليثيوم جديدة تدوم طويلاً تضمن 1500 دورة إعادة شحن. يؤمن هذا فترة استهلاك أطول بنسبة 5 مرات من أي بطارية ليثيوم قياسية في غالبية مصابيح الكشف الموجودة في السوق. هل تحتاج إلى التحرك في ورشتك خلال العمل؟ لا مشكلة. ما عليك سوى أن ترفع مصباح RCH21S من Philips عن قاعدته. وفي الوضع الاقتصادي، توفر البطارية الجديدة 6 ساعات من الاستخدام اللاسلكي المتواصل، وحتى 3.5 ساعات في الوضع العادي.
تم تصميم مصباح RCH21S من Philips ليصمد في وجه أقصى بيئات العمل فهو مقاوم لغالبية المواد الكيماوية ومحاليل ورش العمل.
يمتثل مصباح RCH21S من Philips بتصنيف IP65 الدولي لمقاومة طرطشة المياه والغبار. وكونه خاضعًا لإجراءات تصنيع صارمة وعدة عمليات تغليف، يتميز المصباح بأنه مقاوم لطرطشة المياه ومحمي من الغبار.
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