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LED Professional Work Light

مصباح RCH21S قابل لإعادة الشحن مع محطة إرساء

LPL47X1
  • احصل على رؤية أفضل، واعمل بشكل أفضل احصل على رؤية أفضل، واعمل بشكل أفضل احصل على رؤية أفضل، واعمل بشكل أفضل
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    LED Professional Work Light مصباح RCH21S قابل لإعادة الشحن مع محطة إرساء

    LPL47X1

    احصل على رؤية أفضل، واعمل بشكل أفضل

    يوفر لك مصباح كشف LED المتطوّر القابل لإعادة الشحن من Philips الضوء الطبيعي الساطع الذي تحتاج إليه. وتوفر مصابيح LED ذات الجودة العالية وضعَي طاقة مزدوجَين من 300 و120 لومن، كما تدوم بطارية ليثيوم الجديدة فيه 5 مرات أكثر من البطاريات القياسية. إكتشف كلّ المميزات

    LED Professional Work Light مصباح RCH21S قابل لإعادة الشحن مع محطة إرساء

    احصل على رؤية أفضل، واعمل بشكل أفضل

    يوفر لك مصباح كشف LED المتطوّر القابل لإعادة الشحن من Philips الضوء الطبيعي الساطع الذي تحتاج إليه. وتوفر مصابيح LED ذات الجودة العالية وضعَي طاقة مزدوجَين من 300 و120 لومن، كما تدوم بطارية ليثيوم الجديدة فيه 5 مرات أكثر من البطاريات القياسية. إكتشف كلّ المميزات

    احصل على رؤية أفضل، واعمل بشكل أفضل

    يوفر لك مصباح كشف LED المتطوّر القابل لإعادة الشحن من Philips الضوء الطبيعي الساطع الذي تحتاج إليه. وتوفر مصابيح LED ذات الجودة العالية وضعَي طاقة مزدوجَين من 300 و120 لومن، كما تدوم بطارية ليثيوم الجديدة فيه 5 مرات أكثر من البطاريات القياسية. إكتشف كلّ المميزات

    LED Professional Work Light مصباح RCH21S قابل لإعادة الشحن مع محطة إرساء

    احصل على رؤية أفضل، واعمل بشكل أفضل

    يوفر لك مصباح كشف LED المتطوّر القابل لإعادة الشحن من Philips الضوء الطبيعي الساطع الذي تحتاج إليه. وتوفر مصابيح LED ذات الجودة العالية وضعَي طاقة مزدوجَين من 300 و120 لومن، كما تدوم بطارية ليثيوم الجديدة فيه 5 مرات أكثر من البطاريات القياسية. إكتشف كلّ المميزات

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      مصباح عمل متين وقابل لإعادة الشحن مع إرساء

      • مصباح LED بجودة عالية
      • وضع مزدوج: 300 و120 لومن
      • مصمم لتحمّل الصدمات
      • بطارية ليثيوم جديدة تدوم طويلاً

      رؤية كل تفصيل مع زاوية شعاع عريض بمقدار 90 درجة

      يوفر مصباح RCH21S من Philips زاوية شعاع عريض بمقدار 90 درجة يضيء كامل منطقة العمل. ويوفر شعاع الضوء الأبيض هذا الكمية المناسبة من الضوء في الأماكن المناسبة حتى تتمكّن من رؤية أدق التفاصيل خلال العمل.

      يقاوم الصدمات، يبقى صامدًا من دون تلف عند سقوطه من ارتفاع 1.5 متر

      من السهل أن يسقط مصباح كشف من بين يديك وأن يتعرض للكسر إذا كنت تركّز على عملك. وحتى إذا كنت تستخدمه بعناية، فإن زملاءك في العمل قد لا يحذون حذوك. ولكن لا تقلق مع مصباح RCH21S من Philips، فقد تم اختباره لمقاومة الصدمات، حيث تم إسقاطه على أوجهه الستة من ارتفاع متر ونصف (أي ارتفاع كتف إنسان تقريبًا) لما مجموعه 36 مرة. أما غالبية المصابيح القياسية الأخرى فتنكسر في حال سقوطها من هذا الارتفاع بهذا العدد من المرات.

      يوفر مصباح LED عالية الجودة ضوءًا ساطعًا حتى 300 لومن

      تم تزويد مصباح RCH21S من Philips بمصابيح LED عالية الجودة وهو يوفر وضع طاقة مزدوجًا مفيدًا. يؤمن لك وضع التعزيز إخراج ضوء قوي من 300 لومن، ما يساعدك على رؤية أصغر التفاصيل حتى. وإذا كنت تستخدم المصباح لفترة طويلة، فيمكنك اختيار الوضع الاقتصادي بحيث تستخدم البطارية لفترة أطول. مع إخراج ضوء منخفض من 120 لومن، ستتمكن من الحصول على ضوء ساطع عالي الجودة لمدة تصل إلى 6 ساعات.

      اهزم الظلمة مع ضوء طبيعي ساطع

      تم تزويد مصباح RCH21S القابل لإعادة الشحن من Philips بمصابيح LED عالية الجودة ويؤمن ضوءًا أبيض قويًا حتى تتمكن من هزيمة الظلمة خلال العمل. صحيح أن الشعاع العريض الساطع يسمح لك بالرؤية بوضوح، إلا أن الضوء الطبيعي بقوة 6000 كلفن لطيف على عينيك فيمنع التعب.

      مغطى بالكامل بالمطاط من أجل مقاومة الصدمات الهائلة – IK08

      يحتوي مصباح RCH21S من Philips على غطاء مطاطي يوفر حماية إضافية لهيكل متين أصلاً، وهو بذلك يمتثل لمعيار مقاومة الصدمات الدولي IK08. ببسيط العبارة، تم تصميم مصباح الكشف هذا لتحمل أقصى بيئات العمل. وذلك لأننا نعرف أن أكثر العاملين انتباهًا قد يوقعون أدواتهم عن غير قصد من وقت لآخر.

      مغناطيس وخطاف متعدد الاستخدامات للاستعمال بدون استخدام اليدَين

      مع خطاف متعدد الزوايا قابل للتعديل والسحب، يمكنك تعليق المصباح أينما تحتاج إليه. ومع مغناطيس قوي في جهته الخلفية، يمكنك أيضًا تعليقه بسهولة على أي سطح معدني، فتتمكن من العمل بحرية بدون استخدام يدَيك.

      العمل بمرونة مع ما يصل إلى 6 ساعات من الاستخدام اللاسلكي

      تم تزويد مصباح RCH21S ببطارية ليثيوم جديدة تدوم طويلاً تضمن 1500 دورة إعادة شحن. يؤمن هذا فترة استهلاك أطول بنسبة 5 مرات من أي بطارية ليثيوم قياسية في غالبية مصابيح الكشف الموجودة في السوق. هل تحتاج إلى التحرك في ورشتك خلال العمل؟ لا مشكلة. ما عليك سوى أن ترفع مصباح RCH21S من Philips عن قاعدته. وفي الوضع الاقتصادي، توفر البطارية الجديدة 6 ساعات من الاستخدام اللاسلكي المتواصل، وحتى 3.5 ساعات في الوضع العادي.

      مقاوم لمحاليل ورش العمل والمحاليل الكيميائية

      تم تصميم مصباح RCH21S من Philips ليصمد في وجه أقصى بيئات العمل فهو مقاوم لغالبية المواد الكيماوية ومحاليل ورش العمل.

      حماية من الماء والغبار - IP65

      يمتثل مصباح RCH21S من Philips بتصنيف IP65 الدولي لمقاومة طرطشة المياه والغبار. وكونه خاضعًا لإجراءات تصنيع صارمة وعدة عمليات تغليف، يتميز المصباح بأنه مقاوم لطرطشة المياه ومحمي من الغبار.

      المواصفات التقنية

      • معلومات الطلب

        إدخال الطلب
        LPL47X1
        رمز الطلب
        39841031

      • الخصائص الكهربائية

        قدرة البطارية
        1800  مللي أمبير في الساعة
        مصدر الطاقة
        • البطارية
        • بطارية LiFePO 14500X3
        القدرة الكهربائية بالواط
        3  واط
        وقت تشغيل البطارية (التعزيز)
        حتى 3.5 ساعة
        فولتية
        3.2  فولت
        فترة تشغيل البطارية (اقتصادي)
        حتى 6 ساعات
        نوع البطارية
        بطارية من نوع LFP
        نوع سلك الشحن
        قابلة للشحن
        نوع المقبس
        قاعدة إرساء
        فترة شحن البطارية
        أقل من ساعتين

      • خصائص الضوء

        زاوية الشعاع
        90  درجة
        حرارة اللون
        6000  كلفن
        إخراج الضوء
        300  لومن
        قوة الضوء (التعزيز)
        500 لاكس عند 0.5 م
        قوة الضوء (اقتصادي)
        200 لاكس عند 0.5 م
        فترة استهلاك مصابيح LED
        حتى 10000 ساعة
        إخراج الضوء (اقتصادي)
        120 لومن
        إخراج الضوء
        شريط التمرير

      • معلومات العلبة الخارجية

        الوزن الإجمالي لكل قطعة
        2838  غ
        الارتفاع
        31.2  سم
        الطول
        23.6  سم
        العرض
        18.1  سم

      • بيانات العلبة

        EAN1
        8727900398410
        EAN3
        8727900398427

      • معلومات حول المنتج المغلف

        الارتفاع
        7.7  سم
        الطول
        21  سم
        كمية الحزمة / الحد الأدنى للكمية المطلوبة
        1
        الوزن مع البطاريات
        210.5  غ
        الوزن مع السلك
        210.5  غ
        العرض
        9,3  سم
        الحجم
        • صغيرة الحجم
        • قياسية
        طول السلك
        100 سم

      • وصف المنتج

        الخطاف
        خطاف قابل للسحب 360 درجة
        تصنيف الحماية من التأثير الخارجي (IK)
        IK08
        تصنيف الحماية من الدخول (IP)
        IP65
        مغنطيس
        نعم
        المواد واللمسات النهائية
        مطاط متين وبولي كربونات
        عدد مصابيح LED
        6
        مقاومة ضد
        • شحم
        • زيت
        • محاليل ورش العمل
        التقنية
        LED
        المجموعة
        RCH
        كاشف تسرب الأشعة فوق البنفسجية
        لا
        خيارات للاستعمال بدون استخدام اليدَين
        الخطاف
        حرارة التشغيل
        من 0 إلى 40 درجة مئوية

      • مواصفات التسويق

        أبرز ما في المنتج
        مصباح عمل قابل لإعادة الشحن
        المنافع المتوقعة
        • رؤية أفضل
        • عمل أفضل

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