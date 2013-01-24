يقاوم الصدمات، يبقى صامدًا من دون تلف عند سقوطه من ارتفاع 1.5 متر

من السهل أن يسقط مصباح كشف من بين يديك وأن يتعرض للكسر إذا كنت تركّز على عملك. وحتى إذا كنت تستخدمه بعناية، فإن زملاءك في العمل قد لا يحذون حذوك. ولكن لا تقلق مع مصباح RCH21S من Philips، فقد تم اختباره لمقاومة الصدمات، حيث تم إسقاطه على أوجهه الستة من ارتفاع متر ونصف (أي ارتفاع كتف إنسان تقريبًا) لما مجموعه 36 مرة. أما غالبية المصابيح القياسية الأخرى فتنكسر في حال سقوطها من هذا الارتفاع بهذا العدد من المرات.