هيكل متين للمقاومة ضد الصدمات القوية -IK07

تم تصميم مصباح RCH19 من Philips لتحمل أقصى بيئات العمل، وهو بذلك يمتثل لمعيار مقاومة الصدمات الدولي IK07. يعمل المقبض المفيد على الحد من فرصة إسقاط المصباح، في حين يحمي الهيكل المتين المصباح في حال سقوطه. وذلك لأننا نعرف أن أكثر العاملين انتباهًا قد يسقطون أدواتهم عن غير قصد من وقت لآخر.