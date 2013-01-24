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احصل على رؤية أفضل، واعمل بشكل أفضل
يوفر لك مصباح كشف LED RCH19 القابل لإعادة الشحن من Philips الضوء الطبيعي الساطع الذي تحتاج إليه لتنفيذ أي عملية صيانة. وتوفر مصابيح LED ذات الجودة العالية وضعَي طاقة مزدوجَين يبلغان 250 و120 لومن، مع استخدام لاسلكي مستمر حتى 7 ساعات. إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
احصل على رؤية أفضل، واعمل بشكل أفضل
يوفر لك مصباح كشف LED RCH19 القابل لإعادة الشحن من Philips الضوء الطبيعي الساطع الذي تحتاج إليه لتنفيذ أي عملية صيانة. وتوفر مصابيح LED ذات الجودة العالية وضعَي طاقة مزدوجَين يبلغان 250 و120 لومن، مع استخدام لاسلكي مستمر حتى 7 ساعات. إكتشف كلّ المميزات
احصل على رؤية أفضل، واعمل بشكل أفضل
يوفر لك مصباح كشف LED RCH19 القابل لإعادة الشحن من Philips الضوء الطبيعي الساطع الذي تحتاج إليه لتنفيذ أي عملية صيانة. وتوفر مصابيح LED ذات الجودة العالية وضعَي طاقة مزدوجَين يبلغان 250 و120 لومن، مع استخدام لاسلكي مستمر حتى 7 ساعات. إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
احصل على رؤية أفضل، واعمل بشكل أفضل
يوفر لك مصباح كشف LED RCH19 القابل لإعادة الشحن من Philips الضوء الطبيعي الساطع الذي تحتاج إليه لتنفيذ أي عملية صيانة. وتوفر مصابيح LED ذات الجودة العالية وضعَي طاقة مزدوجَين يبلغان 250 و120 لومن، مع استخدام لاسلكي مستمر حتى 7 ساعات. إكتشف كلّ المميزات
مع خطاف متعدد الزوايا قابل للتعديل والسحب، يمكنك تعليق المصباح أينما تحتاج إليه. ومع مغناطيس قوي في جهته الخلفية، يمكنك أيضًا تعليقه بسهولة على أي سطح معدني، فتتمكن من العمل بحرية بدون استخدام يدَيك.
هل تحتاج إلى التحرك في ورشتك خلال العمل؟ لا مشكلة. تم تزويد مصباح RCH19 ببطارية ليثيوم أيون عالية الجودة توفر لك 4 ساعات من الضوء الساطع المستمر. وإذا احتجت إلى العمل لفترة أطول، فما عليك سوى أن تنتقل إلى الوضع الاقتصادي وستحصل على 7 ساعات من الاستخدام المستمر.
تم تصميم مصباح RCH19 من Philips ليصمد في وجه أقصى بيئات العمل فهو مقاوم لغالبية المواد الكيماوية ومحاليل ورش العمل.
تم تصميم مصباح RCH19 من Philips لتحمل أقصى بيئات العمل، وهو بذلك يمتثل لمعيار مقاومة الصدمات الدولي IK07. يعمل المقبض المفيد على الحد من فرصة إسقاط المصباح، في حين يحمي الهيكل المتين المصباح في حال سقوطه. وذلك لأننا نعرف أن أكثر العاملين انتباهًا قد يسقطون أدواتهم عن غير قصد من وقت لآخر.
تم تصميم مصباح RCH19 من Philips مع مصباح دوار يتحرك بمقدار 180 درجة حتى تتمكن من إدخاله إلى أماكن ضيقة جدًا. الآن، لن تعاني من وجود أي مناطق غير مرئية عند العمل على محرك أو آلة.
يوفر مصباح RCH19 من Philips زاوية شعاع عريض بمقدار 90 درجة يضيء منطقة عمل واسعة. وبفضل ضوئه الأبيض الساطع، يمكنك بسهولة رؤية أصغر التفاصيل الضرورية لإنجاز العمل.
تم تزويد مصباح RCH19 من Philips بمصابيح LED عالية الجودة وهو يوفر وضع طاقة مزدوجًا مفيدًا. يؤمن لك وضع التعزيز إخراج ضوء قوي من 250 لومن، ما يساعدك على رؤية أصغر التفاصيل حتى. وإذا كنت تستخدم المصباح لفترة طويلة، فيمكنك اختيار الوضع الاقتصادي بحيث تستخدم البطارية لفترة أطول. مع إخراج ضوء منخفض من 120 لومن، ستتمكن من الحصول على ضوء ساطع عالي الجودة لمدة تصل إلى 7 ساعات.
تم تزويد مصباح RCH19 القابل لإعادة الشحن من Philips بمصابيح LED عالية الجودة ويؤمن ضوءًا أبيض قويًا حتى تتمكن من هزيمة الظلمة خلال العمل. صحيح أن الشعاع العريض الساطع يسمح لك بالرؤية بوضوح، إلا أن الضوء الطبيعي بقوة 6000 كلفن لطيف على عينيك فيمنع التعب.
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