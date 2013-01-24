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LED Professional Work Light

مصباح رفيع قابل لإعادة الشحن RCH19

LPL46X1
  • احصل على رؤية أفضل، واعمل بشكل أفضل احصل على رؤية أفضل، واعمل بشكل أفضل احصل على رؤية أفضل، واعمل بشكل أفضل
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    LED Professional Work Light مصباح رفيع قابل لإعادة الشحن RCH19

    LPL46X1

    احصل على رؤية أفضل، واعمل بشكل أفضل

    يوفر لك مصباح كشف LED ‏RCH19 القابل لإعادة الشحن من Philips الضوء الطبيعي الساطع الذي تحتاج إليه لتنفيذ أي عملية صيانة. وتوفر مصابيح LED ذات الجودة العالية وضعَي طاقة مزدوجَين يبلغان 250 و120 لومن، مع استخدام لاسلكي مستمر حتى 7 ساعات. إكتشف كلّ المميزات

    LED Professional Work Light مصباح رفيع قابل لإعادة الشحن RCH19

    احصل على رؤية أفضل، واعمل بشكل أفضل

    يوفر لك مصباح كشف LED ‏RCH19 القابل لإعادة الشحن من Philips الضوء الطبيعي الساطع الذي تحتاج إليه لتنفيذ أي عملية صيانة. وتوفر مصابيح LED ذات الجودة العالية وضعَي طاقة مزدوجَين يبلغان 250 و120 لومن، مع استخدام لاسلكي مستمر حتى 7 ساعات. إكتشف كلّ المميزات

    احصل على رؤية أفضل، واعمل بشكل أفضل

    يوفر لك مصباح كشف LED ‏RCH19 القابل لإعادة الشحن من Philips الضوء الطبيعي الساطع الذي تحتاج إليه لتنفيذ أي عملية صيانة. وتوفر مصابيح LED ذات الجودة العالية وضعَي طاقة مزدوجَين يبلغان 250 و120 لومن، مع استخدام لاسلكي مستمر حتى 7 ساعات. إكتشف كلّ المميزات

    LED Professional Work Light مصباح رفيع قابل لإعادة الشحن RCH19

    احصل على رؤية أفضل، واعمل بشكل أفضل

    يوفر لك مصباح كشف LED ‏RCH19 القابل لإعادة الشحن من Philips الضوء الطبيعي الساطع الذي تحتاج إليه لتنفيذ أي عملية صيانة. وتوفر مصابيح LED ذات الجودة العالية وضعَي طاقة مزدوجَين يبلغان 250 و120 لومن، مع استخدام لاسلكي مستمر حتى 7 ساعات. إكتشف كلّ المميزات

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      مصباح عمل قابل لإعادة الشحن رفيع جدًا

      • مصباح LED بجودة عالية
      • وضع مزدوج: 250 لومن و120 لومن
      • بطارية تدوم 6 ساعات في الوضع الاقتصادي
      • تصميم رفيع متعدد الاستخدامات

      مغناطيس وخطاف متعدد الاستخدامات للاستعمال بدون استخدام اليدَين

      مع خطاف متعدد الزوايا قابل للتعديل والسحب، يمكنك تعليق المصباح أينما تحتاج إليه. ومع مغناطيس قوي في جهته الخلفية، يمكنك أيضًا تعليقه بسهولة على أي سطح معدني، فتتمكن من العمل بحرية بدون استخدام يدَيك.

      العمل بمرونة مع ما يصل إلى 7 ساعات من الاستخدام اللاسلكي

      هل تحتاج إلى التحرك في ورشتك خلال العمل؟ لا مشكلة. تم تزويد مصباح RCH19 ببطارية ليثيوم أيون عالية الجودة توفر لك 4 ساعات من الضوء الساطع المستمر. وإذا احتجت إلى العمل لفترة أطول، فما عليك سوى أن تنتقل إلى الوضع الاقتصادي وستحصل على 7 ساعات من الاستخدام المستمر.

      مقاوم لمحاليل ورش العمل والمحاليل الكيميائية

      تم تصميم مصباح RCH19 من Philips ليصمد في وجه أقصى بيئات العمل فهو مقاوم لغالبية المواد الكيماوية ومحاليل ورش العمل.

      هيكل متين للمقاومة ضد الصدمات القوية -IK07

      تم تصميم مصباح RCH19 من Philips لتحمل أقصى بيئات العمل، وهو بذلك يمتثل لمعيار مقاومة الصدمات الدولي IK07. يعمل المقبض المفيد على الحد من فرصة إسقاط المصباح، في حين يحمي الهيكل المتين المصباح في حال سقوطه. وذلك لأننا نعرف أن أكثر العاملين انتباهًا قد يسقطون أدواتهم عن غير قصد من وقت لآخر.

      تصميم رفيع جدًا لإضاءة الأماكن الضيقة

      تم تصميم مصباح RCH19 من Philips مع مصباح دوار يتحرك بمقدار 180 درجة حتى تتمكن من إدخاله إلى أماكن ضيقة جدًا. الآن، لن تعاني من وجود أي مناطق غير مرئية عند العمل على محرك أو آلة.

      رؤية كل تفصيل مع زاوية شعاع عريض بمقدار 90 درجة

      يوفر مصباح RCH19 من Philips زاوية شعاع عريض بمقدار 90 درجة يضيء منطقة عمل واسعة. وبفضل ضوئه الأبيض الساطع، يمكنك بسهولة رؤية أصغر التفاصيل الضرورية لإنجاز العمل.

      يوفر مصباح LED عالية الجودة ضوءًا ساطعًا حتى 250 لومن

      تم تزويد مصباح RCH19 من Philips بمصابيح LED عالية الجودة وهو يوفر وضع طاقة مزدوجًا مفيدًا. يؤمن لك وضع التعزيز إخراج ضوء قوي من 250 لومن، ما يساعدك على رؤية أصغر التفاصيل حتى. وإذا كنت تستخدم المصباح لفترة طويلة، فيمكنك اختيار الوضع الاقتصادي بحيث تستخدم البطارية لفترة أطول. مع إخراج ضوء منخفض من 120 لومن، ستتمكن من الحصول على ضوء ساطع عالي الجودة لمدة تصل إلى 7 ساعات.

      اهزم الظلمة مع ضوء طبيعي ساطع

      تم تزويد مصباح RCH19 القابل لإعادة الشحن من Philips بمصابيح LED عالية الجودة ويؤمن ضوءًا أبيض قويًا حتى تتمكن من هزيمة الظلمة خلال العمل. صحيح أن الشعاع العريض الساطع يسمح لك بالرؤية بوضوح، إلا أن الضوء الطبيعي بقوة 6000 كلفن لطيف على عينيك فيمنع التعب.

      المواصفات التقنية

      • معلومات الطلب

        إدخال الطلب
        LPL46X1
        رمز الطلب
        39823631

      • الخصائص الكهربائية

        قدرة البطارية
        2100  مللي أمبير في الساعة
        مصدر الطاقة
        • البطارية
        • بطارية ليثيوم أيون 18650
        القدرة الكهربائية بالواط
        3  واط
        وقت تشغيل البطارية (التعزيز)
        حتى 4 ساعات
        فولتية
        3,65  فولت
        فترة تشغيل البطارية (اقتصادي)
        حتى 7 ساعات
        نوع البطارية
        بطارية ليثيوم أيون
        نوع سلك الشحن
        قابلة للشحن
        نوع المقبس
        سلك
        فترة شحن البطارية
        حتى 3 ساعات

      • خصائص الضوء

        قوة الضوء (التعزيز)
        400 لاكس عند 0.5 م
        إخراج الضوء
        250  لومن
        إخراج الضوء (اقتصادي)
        120  لومن
        زاوية الشعاع
        90  درجة
        قوة الضوء (اقتصادي)
        200 لاكس عند 0.5 م
        فترة استهلاك مصابيح LED
        حتى 10000 ساعة
        إخراج الضوء
        شريط التمرير
        حرارة اللون
        6000 كيلفن

      • معلومات العلبة الخارجية

        الوزن الإجمالي لكل قطعة
        2077  غ
        الارتفاع
        18.2  سم
        الطول
        20  سم
        العرض
        18  سم

      • بيانات العلبة

        EAN1
        8727900398236
        EAN3
        8727900398243

      • معلومات حول المنتج المغلف

        طول السلك
        100  أمتار
        الارتفاع
        5.2  سم
        الطول
        18.5  سم
        كمية الحزمة / الحد الأدنى للكمية المطلوبة
        1
        الوزن مع البطاريات
        266  غ
        الوزن مع السلك
        266  غ
        الوزن من دون السلك
        215.5  غ
        الحجم
        • صغيرة الحجم
        • قياسية
        العرض
        8

      • وصف المنتج

        الخطاف
        خطاف قابل للسحب 360 درجة
        تصنيف الحماية من التأثير الخارجي (IK)
        IK07
        تصنيف الحماية من الدخول (IP)
        IP54
        مغنطيس
        نعم
        المواد واللمسات النهائية
        مطاط متين وبولي كربونات
        عدد مصابيح LED
        6
        مقاومة ضد
        • شحم
        • زيت
        • محاليل ورش العمل
        التقنية
        LED
        المجموعة
        RCH
        كاشف تسرب الأشعة فوق البنفسجية
        لا
        خيارات للاستعمال بدون استخدام اليدَين
        الخطاف
        حرارة التشغيل
        من 0 إلى 40 درجة مئوية

      • مواصفات التسويق

        أبرز ما في المنتج
        مصباح عمل قابل لإعادة الشحن
        المنافع المتوقعة
        • رؤية أفضل
        • عمل أفضل

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