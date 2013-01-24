32 مصباح LED عالي الجودة يضيء حتى 1200 لومن

تم تزويد مصباح CBH51 من Philips بـ32 مصباح LED عالي الجودة وهو يوفّر وضع طاقة مزدوج مفيد. يؤمن لك وضع التعزيز إخراج ضوء قوي من 1200 لومن، ما يساعدك على رؤية أصغر التفاصيل. وإذا كنت تستخدم المصباح من دون وصله بالكهرباء لفترة طويلة، فيمكنك اختيار الوضع الاقتصادي لتوفير استهلاك البطارية. مع إخراج ضوء منخفض من 500 لومن، ستتمكن من الحصول على ضوء ساطع عالي الجودة لمدة تصل إلى 5,5 ساعات.