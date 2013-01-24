الصفحة الرئيسية
Philips - انقر هنا للانتقال إلى الصفحة الرئيسية

مصطلحات البحث

AR
EN
1

LED Professional Work Light

مصباح CBH 51 LED مختلط لغطاء المحرك من الألمينيوم

LPL45X1
  • احصل على رؤية أفضل، واعمل بشكل أفضل احصل على رؤية أفضل، واعمل بشكل أفضل احصل على رؤية أفضل، واعمل بشكل أفضل
    -{discount-value}

    LED Professional Work Light مصباح CBH 51 LED مختلط لغطاء المحرك من الألمينيوم

    LPL45X1

    احصل على رؤية أفضل، واعمل بشكل أفضل

    يقدّم مصباح العمل LED الاحترافي والمخصص لغطاء المحرك CBH51 من Philips لغاية 1200 لومن. تقوم زاوية الشعاع الساطعة والعريضة التي تبلغ 120 درجة بإضاءة حجرة المحرك بالكامل. يمكنك تركيبه في السيارة بواسطة خطافات قابلة للتمديد، وتحديد خيار الطاقة السلكية أو اللاسلكية. إكتشف كلّ المميزات

    LED Professional Work Light مصباح CBH 51 LED مختلط لغطاء المحرك من الألمينيوم

    احصل على رؤية أفضل، واعمل بشكل أفضل

    يقدّم مصباح العمل LED الاحترافي والمخصص لغطاء المحرك CBH51 من Philips لغاية 1200 لومن. تقوم زاوية الشعاع الساطعة والعريضة التي تبلغ 120 درجة بإضاءة حجرة المحرك بالكامل. يمكنك تركيبه في السيارة بواسطة خطافات قابلة للتمديد، وتحديد خيار الطاقة السلكية أو اللاسلكية. إكتشف كلّ المميزات

    احصل على رؤية أفضل، واعمل بشكل أفضل

    يقدّم مصباح العمل LED الاحترافي والمخصص لغطاء المحرك CBH51 من Philips لغاية 1200 لومن. تقوم زاوية الشعاع الساطعة والعريضة التي تبلغ 120 درجة بإضاءة حجرة المحرك بالكامل. يمكنك تركيبه في السيارة بواسطة خطافات قابلة للتمديد، وتحديد خيار الطاقة السلكية أو اللاسلكية. إكتشف كلّ المميزات

    LED Professional Work Light مصباح CBH 51 LED مختلط لغطاء المحرك من الألمينيوم

    احصل على رؤية أفضل، واعمل بشكل أفضل

    يقدّم مصباح العمل LED الاحترافي والمخصص لغطاء المحرك CBH51 من Philips لغاية 1200 لومن. تقوم زاوية الشعاع الساطعة والعريضة التي تبلغ 120 درجة بإضاءة حجرة المحرك بالكامل. يمكنك تركيبه في السيارة بواسطة خطافات قابلة للتمديد، وتحديد خيار الطاقة السلكية أو اللاسلكية. إكتشف كلّ المميزات

    منتجات مشابهة

    مراجعة كل specialized-light

      احصل على رؤية أفضل، واعمل بشكل أفضل

      إضاءة احترافية لغطاء المحرك سلكية ولاسلكية

      • 32 مصباح LED عالي الجودة
      • وضع مزدوج: سلكي ولاسلكي
      • 1200 لومن وزاوية شعاع عريض 120 درجة
      • خطاف صغير جدًا مضمّن
      اهزم الظلمة مع ضوء طبيعي ساطع

      اهزم الظلمة مع ضوء طبيعي ساطع

      يتميّز مصباح CBH51 LED الاحترافي المختلط المخصص لغطاء المحرك من Philips بـ32 مصباح LED قويًا يوفّر ضوءًا أبيض قويًا وشعاعًا عريضًا ساطعًا لكي يهزم الظلمة. وهو مصمم بشكل يسمح لك بالرؤية بوضوح أثناء العمل، وضوءه الأبيض الطبيعي بقوة 6000 كلفن لطيف على عينيك ويمنع التعب.

      32 مصباح LED عالي الجودة يضيء حتى 1200 لومن

      32 مصباح LED عالي الجودة يضيء حتى 1200 لومن

      تم تزويد مصباح CBH51 من Philips بـ32 مصباح LED عالي الجودة وهو يوفّر وضع طاقة مزدوج مفيد. يؤمن لك وضع التعزيز إخراج ضوء قوي من 1200 لومن، ما يساعدك على رؤية أصغر التفاصيل. وإذا كنت تستخدم المصباح من دون وصله بالكهرباء لفترة طويلة، فيمكنك اختيار الوضع الاقتصادي لتوفير استهلاك البطارية. مع إخراج ضوء منخفض من 500 لومن، ستتمكن من الحصول على ضوء ساطع عالي الجودة لمدة تصل إلى 5,5 ساعات.

      رؤية كل تفصيل مع زاوية شعاع عريض بمقدار 120 درجة

      رؤية كل تفصيل مع زاوية شعاع عريض بمقدار 120 درجة

      يقدّم مصباح CBH51 من Philips زاوية شعاع عريض بمقدار 120 درجة، وهو مثالي لإنارة منطقة عملك بكاملها. يسمح لك شعاع النور الساطع والعريض هذا برؤية كل التفاصيل الصغيرة أثناء عملك.

      العمل بمرونة لمدة تصل إلى 5,5 ساعات من الاستخدام اللاسلكي

      العمل بمرونة لمدة تصل إلى 5,5 ساعات من الاستخدام اللاسلكي

      هل تحتاج إلى التحرك في ورشتك خلال العمل؟ لا مشكلة. ما عليك سوى فصل سلك مصباح CBH51 من Philips، وستوفّر لك البطارية التي تدوم طويلًا 5,5 ساعات من الاستخدام اللاسلكي المتواصل.

      سلك متين بطول 5 أمتار لتحمّل أقسى بيئات العمل

      سلك متين بطول 5 أمتار لتحمّل أقسى بيئات العمل

      تم تزويد مصباح CBH51 من Philips بسلك طويل ومتين بطول 5 أمتار، ما يسمح لك باستخدامه لفترات طويلة ويوفّر لك إنارة مستمرة أثناء عملك. وتمامًا كالمصباح نفسه، صُمم السلك ليتحمّل أقسى بيئات العمل ويقاوم المواد الكيميائية المختلفة مثل الهيدروكربونات.

      هيكل متين لمقاومة الصدمات القوية -IK07

      هيكل متين لمقاومة الصدمات القوية -IK07

      يحتوي مصباح CBH51 من Philips على غطاء متين مصنوع من الألمينيوم ليتحمّل أقسى بيئات العمل، وهو يمتثل لمعيار مقاومة الصدمات الدولي IK07. وذلك لأننا نعرف أن أكثر العاملين انتباهًا قد يوقعون أدواتهم عن غير قصد من وقت إلى آخر.

      حماية من الماء والغبار - IP54

      حماية من الماء والغبار - IP54

      يمتثل مصباح CBH51 من Philips بتصنيف IP54 الدولي لمقاومة طرطشة المياه والغبار. وكونه خاضعًا لإجراءات تصنيع صارمة وعدة عمليات تغليف، يتميز المصباح بأنه مقاوم لطرطشة المياه ومحمي من الغبار.

      مقاوم لمحاليل ورش العمل والمحاليل الكيميائية

      مقاوم لمحاليل ورش العمل والمحاليل الكيميائية

      تم تصميم مصباح CBH51 من Philips ليصمد في وجه أقسى بيئات العمل، فهو مقاوم لغالبية المواد الكيميائية ومحاليل ورش العمل.

      أداة تثبيت مرنة تمتد من 1,1 إلى 1,8 أمتار

      أداة تثبيت مرنة تمتد من 1,1 إلى 1,8 أمتار

      تم تزويد مصباح CBH51 من Philips بأداة تثبيت صغيرة جدًا مضمّنة يمكن أن تمتد من 1,1 إلى 1,8 أمتار. وتمت تغطية الخطافات الداخلية بطبقة من المطاط لحماية المركبة من الخدش. ويمكنك إدارة المصباح بشكل دورة كاملة بزاوية 360 درجة لتتمكن من الرؤية بوضوح أكبر وسيبقى ثابتًا في مكانه بفضل خطافات التثبيت.

      المواصفات التقنية

      • خصائص الضوء

        حرارة اللون
        6000  كلفن
        فترة استهلاك مصابيح LED
        حتى 10000 ساعة
        قوة الضوء (التعزيز)
        1100 لاكس عند 0,5 م
        قوة الضوء (اقتصادي)
        550 لاكس عند 0.5 م
        زاوية الشعاع
        120 درجة
        إخراج الضوء (اقتصادي)
        500 لومن
        إخراج الضوء
        • 1200 لومن
        • شريط التمرير

      • الخصائص الكهربائية

        قدرة البطارية
        4400  مللي أمبير في الساعة
        فترة شحن البطارية
        حتى ساعتين
        وقت تشغيل البطارية (التعزيز)
        حتى 3 ساعات
        فترة تشغيل البطارية (اقتصادي)
        حتى 5,5 ساعات
        نوع البطارية
        بطارية ليثيوم أيون
        نوع سلك الشحن
        سلك وقابل لإعادة الشحن
        نوع المقبس
        مقبس أوروبي
        مصدر الطاقة
        البطارية
        فولتية
        3.7  فولت
        القدرة الكهربائية بالواط
        8  واط

      • مواصفات التسويق

        المنافع المتوقعة
        • رؤية أفضل
        • عمل أفضل
        أبرز ما في المنتج
        مصباح عمل مخصص لغطاء المحرّك

      • معلومات الطلب

        إدخال الطلب
        LPL45X1
        رمز الطلب
        39732131

      • معلومات العلبة الخارجية

        الوزن الإجمالي لكل قطعة
        1547  غ
        الارتفاع
        12  سم
        الطول
        11.75  سم
        العرض
        7.5  سم

      • بيانات العلبة

        EAN1
        8727900397321
        EAN3
        8727900397338

      • معلومات حول المنتج المغلف

        طول السلك
        5  أمتار
        الارتفاع
        86,5 مم
        الطول
        1156 مم
        كمية الحزمة / الحد الأدنى للكمية المطلوبة
        6
        الحجم
        • صغيرة الحجم
        • قياسية
        الوزن مع البطاريات
        1300  غ
        الوزن مع السلك
        1300  غ
        الوزن من دون السلك
        835  غ
        العرض
        62 مم

      • وصف المنتج

        الخطاف
        خطاف قابل للسحب 360 درجة
        تصنيف الحماية من التأثير الخارجي (IK)
        IK07
        تصنيف الحماية من الدخول (IP)
        IP54
        المواد واللمسات النهائية
        مطاط متين وبولي كربونات
        عدد مصابيح LED
        32
        حرارة التشغيل
        -10 درجات مئوية إلى 40 درجة مئوية
        المجموعة
        CBH
        مقاومة ضد
        • شحم
        • زيت
        • محاليل ورش العمل
        التقنية
        LED
        خيارات للاستعمال بدون استخدام اليدَين
        الخطاف

      احصل على الدعم لهذا المنتج

      الانتقال إلى خدمة رعاية المستهلك

      المنتجات المقترحة

        المنتجات التي تم عرضها مؤخرًا