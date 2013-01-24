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احصل على رؤية أفضل، واعمل بشكل أفضل
يقدّم مصباح العمل LED الاحترافي والمخصص لغطاء المحرك CBH51 من Philips لغاية 1200 لومن. تقوم زاوية الشعاع الساطعة والعريضة التي تبلغ 120 درجة بإضاءة حجرة المحرك بالكامل. يمكنك تركيبه في السيارة بواسطة خطافات قابلة للتمديد، وتحديد خيار الطاقة السلكية أو اللاسلكية. إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
احصل على رؤية أفضل، واعمل بشكل أفضل
يقدّم مصباح العمل LED الاحترافي والمخصص لغطاء المحرك CBH51 من Philips لغاية 1200 لومن. تقوم زاوية الشعاع الساطعة والعريضة التي تبلغ 120 درجة بإضاءة حجرة المحرك بالكامل. يمكنك تركيبه في السيارة بواسطة خطافات قابلة للتمديد، وتحديد خيار الطاقة السلكية أو اللاسلكية. إكتشف كلّ المميزات
احصل على رؤية أفضل، واعمل بشكل أفضل
يقدّم مصباح العمل LED الاحترافي والمخصص لغطاء المحرك CBH51 من Philips لغاية 1200 لومن. تقوم زاوية الشعاع الساطعة والعريضة التي تبلغ 120 درجة بإضاءة حجرة المحرك بالكامل. يمكنك تركيبه في السيارة بواسطة خطافات قابلة للتمديد، وتحديد خيار الطاقة السلكية أو اللاسلكية. إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
احصل على رؤية أفضل، واعمل بشكل أفضل
يقدّم مصباح العمل LED الاحترافي والمخصص لغطاء المحرك CBH51 من Philips لغاية 1200 لومن. تقوم زاوية الشعاع الساطعة والعريضة التي تبلغ 120 درجة بإضاءة حجرة المحرك بالكامل. يمكنك تركيبه في السيارة بواسطة خطافات قابلة للتمديد، وتحديد خيار الطاقة السلكية أو اللاسلكية. إكتشف كلّ المميزات
يتميّز مصباح CBH51 LED الاحترافي المختلط المخصص لغطاء المحرك من Philips بـ32 مصباح LED قويًا يوفّر ضوءًا أبيض قويًا وشعاعًا عريضًا ساطعًا لكي يهزم الظلمة. وهو مصمم بشكل يسمح لك بالرؤية بوضوح أثناء العمل، وضوءه الأبيض الطبيعي بقوة 6000 كلفن لطيف على عينيك ويمنع التعب.
تم تزويد مصباح CBH51 من Philips بـ32 مصباح LED عالي الجودة وهو يوفّر وضع طاقة مزدوج مفيد. يؤمن لك وضع التعزيز إخراج ضوء قوي من 1200 لومن، ما يساعدك على رؤية أصغر التفاصيل. وإذا كنت تستخدم المصباح من دون وصله بالكهرباء لفترة طويلة، فيمكنك اختيار الوضع الاقتصادي لتوفير استهلاك البطارية. مع إخراج ضوء منخفض من 500 لومن، ستتمكن من الحصول على ضوء ساطع عالي الجودة لمدة تصل إلى 5,5 ساعات.
يقدّم مصباح CBH51 من Philips زاوية شعاع عريض بمقدار 120 درجة، وهو مثالي لإنارة منطقة عملك بكاملها. يسمح لك شعاع النور الساطع والعريض هذا برؤية كل التفاصيل الصغيرة أثناء عملك.
هل تحتاج إلى التحرك في ورشتك خلال العمل؟ لا مشكلة. ما عليك سوى فصل سلك مصباح CBH51 من Philips، وستوفّر لك البطارية التي تدوم طويلًا 5,5 ساعات من الاستخدام اللاسلكي المتواصل.
تم تزويد مصباح CBH51 من Philips بسلك طويل ومتين بطول 5 أمتار، ما يسمح لك باستخدامه لفترات طويلة ويوفّر لك إنارة مستمرة أثناء عملك. وتمامًا كالمصباح نفسه، صُمم السلك ليتحمّل أقسى بيئات العمل ويقاوم المواد الكيميائية المختلفة مثل الهيدروكربونات.
يحتوي مصباح CBH51 من Philips على غطاء متين مصنوع من الألمينيوم ليتحمّل أقسى بيئات العمل، وهو يمتثل لمعيار مقاومة الصدمات الدولي IK07. وذلك لأننا نعرف أن أكثر العاملين انتباهًا قد يوقعون أدواتهم عن غير قصد من وقت إلى آخر.
يمتثل مصباح CBH51 من Philips بتصنيف IP54 الدولي لمقاومة طرطشة المياه والغبار. وكونه خاضعًا لإجراءات تصنيع صارمة وعدة عمليات تغليف، يتميز المصباح بأنه مقاوم لطرطشة المياه ومحمي من الغبار.
تم تصميم مصباح CBH51 من Philips ليصمد في وجه أقسى بيئات العمل، فهو مقاوم لغالبية المواد الكيميائية ومحاليل ورش العمل.
تم تزويد مصباح CBH51 من Philips بأداة تثبيت صغيرة جدًا مضمّنة يمكن أن تمتد من 1,1 إلى 1,8 أمتار. وتمت تغطية الخطافات الداخلية بطبقة من المطاط لحماية المركبة من الخدش. ويمكنك إدارة المصباح بشكل دورة كاملة بزاوية 360 درجة لتتمكن من الرؤية بوضوح أكبر وسيبقى ثابتًا في مكانه بفضل خطافات التثبيت.
خصائص الضوء
الخصائص الكهربائية
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