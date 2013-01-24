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MatchLine

مصابيح LED MDLS CRI لمعاينات الألوان من 3 وحدات

LPL403MODX1
  • مطابقة الألوان الدقيقة. مصمم للمحترفين. مطابقة الألوان الدقيقة. مصمم للمحترفين. مطابقة الألوان الدقيقة. مصمم للمحترفين.
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    MatchLine مصابيح LED MDLS CRI لمعاينات الألوان من 3 وحدات

    LPL403MODX1

    مطابقة الألوان الدقيقة. مصمم للمحترفين.

    يعتبر MatchLine MDLS CRI من Philips مثاليًا لمعاينات الألوان السريعة وأعمال متاجر الطلاء الأكبر، فهو ضوء عمل LED متكامل. يتوفر ضوء أبيض قوي من 3 وحدات منفصلة لتزويدك بتحكّم شامل بالضوء، بهدف الحصول على مطابقة ألوان فعلية ولمسة نهائية متميّزة. إكتشف كلّ المميزات

    MatchLine مصابيح LED MDLS CRI لمعاينات الألوان من 3 وحدات

    مطابقة الألوان الدقيقة. مصمم للمحترفين.

    يعتبر MatchLine MDLS CRI من Philips مثاليًا لمعاينات الألوان السريعة وأعمال متاجر الطلاء الأكبر، فهو ضوء عمل LED متكامل. يتوفر ضوء أبيض قوي من 3 وحدات منفصلة لتزويدك بتحكّم شامل بالضوء، بهدف الحصول على مطابقة ألوان فعلية ولمسة نهائية متميّزة. إكتشف كلّ المميزات

    مطابقة الألوان الدقيقة. مصمم للمحترفين.

    يعتبر MatchLine MDLS CRI من Philips مثاليًا لمعاينات الألوان السريعة وأعمال متاجر الطلاء الأكبر، فهو ضوء عمل LED متكامل. يتوفر ضوء أبيض قوي من 3 وحدات منفصلة لتزويدك بتحكّم شامل بالضوء، بهدف الحصول على مطابقة ألوان فعلية ولمسة نهائية متميّزة. إكتشف كلّ المميزات

    MatchLine مصابيح LED MDLS CRI لمعاينات الألوان من 3 وحدات

    مطابقة الألوان الدقيقة. مصمم للمحترفين.

    يعتبر MatchLine MDLS CRI من Philips مثاليًا لمعاينات الألوان السريعة وأعمال متاجر الطلاء الأكبر، فهو ضوء عمل LED متكامل. يتوفر ضوء أبيض قوي من 3 وحدات منفصلة لتزويدك بتحكّم شامل بالضوء، بهدف الحصول على مطابقة ألوان فعلية ولمسة نهائية متميّزة. إكتشف كلّ المميزات

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      مصباح LED متعدد الاتجاهات من 3 وحدات لمتاجر الطلاء

      • مطابقة فعلية لضوء النهار
      • إضاءة بنطاق 360 درجة - 1500 / 750 لومن
      • بطارية تدوم طويلاً جدًا
      • مقاومة قوية مع تصنيف IK07 / IP54

      تمكّن من مطابقة الألوان بسهولة تامة وكأنك في وضح النهار

      إن كاشف MatchLine MDLS CRI من Philips المزوّد بتقنية Luxeon SMD LED وهي أحدث تقنيات Lumileds، يوفّر ضوءًا أبيض قويًا ودليل ترجيع اللون عاليًا وحرارة لون تبلغ 6000 كلفن مشابهة لضوء النهار الفعلي. ما يعني أنه بفضل كاشف MatchLine MDLS، يمكنك العمل على طلاء السيارة أو تلميعها وصقلها أو تنظيفها أو تحضيرها وكأنك تعمل في الخارج في يوم تسطع فيه الشمس. وبالإضافة إلى تقديم رؤية أفضل وأوضح، صُمم المصباح لتوفير ضوء أبيض ألطف على العينين، ويخفف التعب أثناء العمل.

      دليل ترجيع اللون العالي 92 يكشف اللون الفعلي

      كلما كان دليل ترجيع اللون أعلى، كان من الأسهل التعرّف على اللون المناسب والفعلي. فالمصابيح المزوّدة بدليل ترجيع اللون متدنٍّ تجعل بعض الألوان تبدو غير طبيعية. أما مصادر الضوء المزوّدة بدليل ترجيع اللون بدرجة 90 أو أعلى، فتُعتبر أفضل لتنفيذ المهام والأعمال التي تستلزم مطابقة دقيقة جدًا للون، ومصباح MatchLine MDLS من Philips مزوّد بمصابيحLumileds Luxeon LED ويوفّر دليل ترجيع اللون بدرجة 92. وبالتالي، ومع مصدر ضوء قوي مماثل، يمكنك أن تضمن بأنك ستكشف اللون الفعلي وستتمكن من تحديد اللون الذي تحتاج إليه وكشفه بسهولة وسرعة من دون الحاجة إلى مقياس للطيف. وبالتالي ستكون الأخطاء في مطابقة الألوان من نصيب منافسيك.

      اخرج من الظل مع تغطية ضوء شاملة بنطاق 360 درجة

      عندما تشغل جودة الطلاء حيزًا مهمًا من العمل، لا يمكن القبول بالظلال الخفية. وكون MatchLine MDLS من Philips يأتي مزودًا بثلاث وحدات ضوئية منفصلة، يمكنك تسليط الضوء لتأمين تغطية شاملة بنطاق 360 درجة خالية من الظلال. وبفضل الرؤوس الدوّارة بمقدار 300 درجة التي تتميّز بها كل وحدة، يقدّم مصباح MDLS وجهة فائقة للضوء ليضمن لمسة نهائية خالية من الشوائب.

      إخراج ضوء LED عالي الجودة من خطوتين: 1500 لومن / 750 لومن

      تقدّم كل وحدة من مصباح MatchLine MDLS من Philips خيار وضعين ضوئيين. فوضع التعزيز الأقوى يوفّر 500 لومن وهو مثالي لمعاينة أدق تفاصيل الطلاء، أما لحاجات الإضاءة اليومية (لجعل البطارية تدوم لفترة أطول)، فالوضع العادي يقدّم لك 250 لومن. وإذا احتجت إلى ضوء مكثّف أكثر، يمكنك جمع الوحدات الثلاث معًا للحصول على قدرة 1500 لومن الفائقة القوة.

      يخفف فلتر اللون غير اللامع التوهّج لتخفيف الجهد على عينيك

      عندما تكون مضطرًا للتحديق بمساحة تعكس الضوء تحت ضوء قوي ولفترة طويلة، يمكن أن تتعب وتهتاج عينيك بسهولة. لذا فإن مصباح MatchLine MDLS من Philips يأتي مزودًا بفلتر لون غير لامع يحمي العينين من خلال تقليل التوهّج والانعكاسات الشبيهة بانعكاسات المرآة، ما يمكّنك من العمل براحة أكبر ولمدة أطول.

      اعمل بدون الحاجة لاستخدام اليدَين فيما تتحكّم بوجهة الضوء

      يمنحك مصباح MatchLine MDLS من Philips إمكانية التحكّم المطلقة في وجهة الضوء بفضل الرأس الدوّار بمقدار 300 درجة الذي تتميّز به كل وحدة. وبفضل خطاف التشبيك المتين المضمّن والمغنطيس في كل وحدة، يمكنك تعليق أو وصل أو تثبيت بمشبك كل وحدة على أي سطح تحتاج إلى تثبيتها عليه. وبالتالي، يمكنك العمل مع ضوء ساطع يمكن ضبطه بسهولة من دون استخدام اليدين.

      بطارية متقدّمة قابلة لإعادة الشحن تدوم خمس مرات أطول مقارنةً بالبطاريات الأخرى

      عندما تشتري أداة قابلة لإعادة الشحن، فأنت تريد أن تضمن بأن البطارية ستدوم طويلًا. ومصباح MatchLine MDLS من Philips يأتي مزودّا ببطارية متقدّمة تدوم خمس مرات أطول من البطاريات العادية التقليدية الأخرى القابلة لإعادة الشحن إذ توفر 1500 دورة شحن بدلًا من العدد القياسي وهو 300 دورة، وتحصل بالتالي على ما يوازي خمس سنوات من العمل والاستخدام المتواصل والمستمر، ما يخفف تكلفة استبدالها بشكل كبير. ومن المزعج أن تفرغ البطارية أو تتعطل أثناء عملك، لذا بعد شحن البطارية تمامًا بأقل من ثلاث ساعات، يمكنك استخدامها بشكل متواصل ومستمر لمدة ست ساعات في الوضع العادي، ما يعني توفير ضوء جيد لأغلب ساعات يوم العمل.

      ضوء قوي مقاوم للصدمات والماء والغبار - حائز على تصنيف IK07 و IP54

      تم تصميم غلاف مصباح MatchLine MDLS القوي والمتين ليتحمّل أقسى بيئات العمل، وهو يمتثل لمعيار مقاومة الصدمات IK07 الدولي القياسي. وذلك لأننا نعرف أن أكثر العاملين انتباهًا قد يوقعون أدواتهم عن غير قصد من وقت إلى آخر. كما صُنع مصباح MDLS بلحام بالموجات فوق الصوتية ومن عمليات تغليف متعددة، ما يضمن مقاومته العالية للماء والغبار وفقًا لمعيار IP54 الدولي القياسي.

      مقاوم جدًا للمواد الكيميائية ومحاليل ورش الطلاء

      بالإضافة إلى التصميم الرفيع واللمسة النهائية الفائقة، يتميّز الغلاف الخارجي لمصباح MatchLine MDLS من Philips بمقاومة عالية للمواد الكيميائية ومحاليل ورش العمل. وبالتالي، يمكن لهذه الأداة أن تدوم طويلًا بدون أن تتلف وتقاوم أقسى ظروف العمل في أي ورشة طلاء.

      المواصفات التقنية

      • معلومات الطلب

        إدخال الطلب
        LPL403MODX1
        رمز الطلب
        39627066

      • الخصائص الكهربائية

        قدرة البطارية
        1800  مللي أمبير في الساعة
        فترة شحن البطارية
        1lamp1hrs /3lamp2  ساعات
        نوع البطارية
        ليثيوم
        نوع المقبس
        تيار مستمر
        مصدر الطاقة
        قابلة للشحن
        القدرة الكهربائية بالواط
        5  واط
        فولتية
        3.2  فولت
        فترة تشغيل البطارية
        ساعة/ساعتان ونصف

      • خصائص الضوء

        زاوية الشعاع
        60 درجة  درجة
        زاوية الشعاع (المؤشر)
        غير متوفر  درجة
        فترة استهلاك مصابيح LED
        لغاية 50000  ساعات
        إخراج الضوء
        1500  لومن
        إخراج الضوء (اقتصادي)
        750  لومن

      • معلومات العلبة الخارجية

        الوزن الإجمالي لكل قطعة
        2158  غ
        الارتفاع
        14,7  سم
        الطول
        34.0  سم
        العرض
        16.2  سم

      • بيانات العلبة

        EAN3
        8727900396287

      • معلومات حول المنتج المغلف

        الارتفاع
        34.0  سم
        الطول
        16.2  سم
        كمية الحزمة / الحد الأدنى للكمية المطلوبة
        1
        الوزن مع السلك
        1920  غ
        الوزن من دون السلك
        1797 غ بدون محوّل (1 lamp223)  غ
        العرض
        14,7  سم

      • وصف المنتج

        الخطاف
        نعم
        تصنيف الحماية من التأثير الخارجي (IK)
        IK07
        مغنطيس
        نعم
        المواد واللمسات النهائية
        ملمس مواد البلاستيك والمطاط
        عدد مصابيح LED
        7
        حرارة التشغيل
        مصباح من -20 درجة إلى 60  درجة مئوية
        ضوء قابل للتوجيه
        نعم
        مقاومة ضد
        • محاليل ورش العمل
        • مواد كيميائية
        التقنية
        LED
        سماعة مثبتة على الرأس
        غير متوفر

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