بطارية متقدّمة قابلة لإعادة الشحن تدوم خمس مرات أطول مقارنةً بالبطاريات الأخرى

عندما تشتري أداة قابلة لإعادة الشحن، فأنت تريد أن تضمن بأن البطارية ستدوم طويلًا. ومصباح MatchLine MDLS من Philips يأتي مزودّا ببطارية متقدّمة تدوم خمس مرات أطول من البطاريات العادية التقليدية الأخرى القابلة لإعادة الشحن إذ توفر 1500 دورة شحن بدلًا من العدد القياسي وهو 300 دورة، وتحصل بالتالي على ما يوازي خمس سنوات من العمل والاستخدام المتواصل والمستمر، ما يخفف تكلفة استبدالها بشكل كبير. ومن المزعج أن تفرغ البطارية أو تتعطل أثناء عملك، لذا بعد شحن البطارية تمامًا بأقل من ثلاث ساعات، يمكنك استخدامها بشكل متواصل ومستمر لمدة ست ساعات في الوضع العادي، ما يعني توفير ضوء جيد لأغلب ساعات يوم العمل.