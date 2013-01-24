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مطابقة الألوان الدقيقة. مصمم للمحترفين.
يعتبر MatchLine MDLS CRI من Philips مثاليًا لمعاينات الألوان السريعة وأعمال متاجر الطلاء الأكبر، فهو ضوء عمل LED متكامل. يتوفر ضوء أبيض قوي من 3 وحدات منفصلة لتزويدك بتحكّم شامل بالضوء، بهدف الحصول على مطابقة ألوان فعلية ولمسة نهائية متميّزة. إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
مطابقة الألوان الدقيقة. مصمم للمحترفين.
يعتبر MatchLine MDLS CRI من Philips مثاليًا لمعاينات الألوان السريعة وأعمال متاجر الطلاء الأكبر، فهو ضوء عمل LED متكامل. يتوفر ضوء أبيض قوي من 3 وحدات منفصلة لتزويدك بتحكّم شامل بالضوء، بهدف الحصول على مطابقة ألوان فعلية ولمسة نهائية متميّزة. إكتشف كلّ المميزات
مطابقة الألوان الدقيقة. مصمم للمحترفين.
يعتبر MatchLine MDLS CRI من Philips مثاليًا لمعاينات الألوان السريعة وأعمال متاجر الطلاء الأكبر، فهو ضوء عمل LED متكامل. يتوفر ضوء أبيض قوي من 3 وحدات منفصلة لتزويدك بتحكّم شامل بالضوء، بهدف الحصول على مطابقة ألوان فعلية ولمسة نهائية متميّزة. إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
مطابقة الألوان الدقيقة. مصمم للمحترفين.
يعتبر MatchLine MDLS CRI من Philips مثاليًا لمعاينات الألوان السريعة وأعمال متاجر الطلاء الأكبر، فهو ضوء عمل LED متكامل. يتوفر ضوء أبيض قوي من 3 وحدات منفصلة لتزويدك بتحكّم شامل بالضوء، بهدف الحصول على مطابقة ألوان فعلية ولمسة نهائية متميّزة. إكتشف كلّ المميزات
إن كاشف MatchLine MDLS CRI من Philips المزوّد بتقنية Luxeon SMD LED وهي أحدث تقنيات Lumileds، يوفّر ضوءًا أبيض قويًا ودليل ترجيع اللون عاليًا وحرارة لون تبلغ 6000 كلفن مشابهة لضوء النهار الفعلي. ما يعني أنه بفضل كاشف MatchLine MDLS، يمكنك العمل على طلاء السيارة أو تلميعها وصقلها أو تنظيفها أو تحضيرها وكأنك تعمل في الخارج في يوم تسطع فيه الشمس. وبالإضافة إلى تقديم رؤية أفضل وأوضح، صُمم المصباح لتوفير ضوء أبيض ألطف على العينين، ويخفف التعب أثناء العمل.
كلما كان دليل ترجيع اللون أعلى، كان من الأسهل التعرّف على اللون المناسب والفعلي. فالمصابيح المزوّدة بدليل ترجيع اللون متدنٍّ تجعل بعض الألوان تبدو غير طبيعية. أما مصادر الضوء المزوّدة بدليل ترجيع اللون بدرجة 90 أو أعلى، فتُعتبر أفضل لتنفيذ المهام والأعمال التي تستلزم مطابقة دقيقة جدًا للون، ومصباح MatchLine MDLS من Philips مزوّد بمصابيحLumileds Luxeon LED ويوفّر دليل ترجيع اللون بدرجة 92. وبالتالي، ومع مصدر ضوء قوي مماثل، يمكنك أن تضمن بأنك ستكشف اللون الفعلي وستتمكن من تحديد اللون الذي تحتاج إليه وكشفه بسهولة وسرعة من دون الحاجة إلى مقياس للطيف. وبالتالي ستكون الأخطاء في مطابقة الألوان من نصيب منافسيك.
عندما تشغل جودة الطلاء حيزًا مهمًا من العمل، لا يمكن القبول بالظلال الخفية. وكون MatchLine MDLS من Philips يأتي مزودًا بثلاث وحدات ضوئية منفصلة، يمكنك تسليط الضوء لتأمين تغطية شاملة بنطاق 360 درجة خالية من الظلال. وبفضل الرؤوس الدوّارة بمقدار 300 درجة التي تتميّز بها كل وحدة، يقدّم مصباح MDLS وجهة فائقة للضوء ليضمن لمسة نهائية خالية من الشوائب.
تقدّم كل وحدة من مصباح MatchLine MDLS من Philips خيار وضعين ضوئيين. فوضع التعزيز الأقوى يوفّر 500 لومن وهو مثالي لمعاينة أدق تفاصيل الطلاء، أما لحاجات الإضاءة اليومية (لجعل البطارية تدوم لفترة أطول)، فالوضع العادي يقدّم لك 250 لومن. وإذا احتجت إلى ضوء مكثّف أكثر، يمكنك جمع الوحدات الثلاث معًا للحصول على قدرة 1500 لومن الفائقة القوة.
عندما تكون مضطرًا للتحديق بمساحة تعكس الضوء تحت ضوء قوي ولفترة طويلة، يمكن أن تتعب وتهتاج عينيك بسهولة. لذا فإن مصباح MatchLine MDLS من Philips يأتي مزودًا بفلتر لون غير لامع يحمي العينين من خلال تقليل التوهّج والانعكاسات الشبيهة بانعكاسات المرآة، ما يمكّنك من العمل براحة أكبر ولمدة أطول.
يمنحك مصباح MatchLine MDLS من Philips إمكانية التحكّم المطلقة في وجهة الضوء بفضل الرأس الدوّار بمقدار 300 درجة الذي تتميّز به كل وحدة. وبفضل خطاف التشبيك المتين المضمّن والمغنطيس في كل وحدة، يمكنك تعليق أو وصل أو تثبيت بمشبك كل وحدة على أي سطح تحتاج إلى تثبيتها عليه. وبالتالي، يمكنك العمل مع ضوء ساطع يمكن ضبطه بسهولة من دون استخدام اليدين.
عندما تشتري أداة قابلة لإعادة الشحن، فأنت تريد أن تضمن بأن البطارية ستدوم طويلًا. ومصباح MatchLine MDLS من Philips يأتي مزودّا ببطارية متقدّمة تدوم خمس مرات أطول من البطاريات العادية التقليدية الأخرى القابلة لإعادة الشحن إذ توفر 1500 دورة شحن بدلًا من العدد القياسي وهو 300 دورة، وتحصل بالتالي على ما يوازي خمس سنوات من العمل والاستخدام المتواصل والمستمر، ما يخفف تكلفة استبدالها بشكل كبير. ومن المزعج أن تفرغ البطارية أو تتعطل أثناء عملك، لذا بعد شحن البطارية تمامًا بأقل من ثلاث ساعات، يمكنك استخدامها بشكل متواصل ومستمر لمدة ست ساعات في الوضع العادي، ما يعني توفير ضوء جيد لأغلب ساعات يوم العمل.
تم تصميم غلاف مصباح MatchLine MDLS القوي والمتين ليتحمّل أقسى بيئات العمل، وهو يمتثل لمعيار مقاومة الصدمات IK07 الدولي القياسي. وذلك لأننا نعرف أن أكثر العاملين انتباهًا قد يوقعون أدواتهم عن غير قصد من وقت إلى آخر. كما صُنع مصباح MDLS بلحام بالموجات فوق الصوتية ومن عمليات تغليف متعددة، ما يضمن مقاومته العالية للماء والغبار وفقًا لمعيار IP54 الدولي القياسي.
بالإضافة إلى التصميم الرفيع واللمسة النهائية الفائقة، يتميّز الغلاف الخارجي لمصباح MatchLine MDLS من Philips بمقاومة عالية للمواد الكيميائية ومحاليل ورش العمل. وبالتالي، يمكن لهذه الأداة أن تدوم طويلًا بدون أن تتلف وتقاوم أقسى ظروف العمل في أي ورشة طلاء.
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