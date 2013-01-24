دليل ترجيع اللون العالي 92 يكشف اللون الفعلي

كلما كان دليل ترجيع اللون أعلى، كان من الأسهل التعرّف على اللون المناسب والفعلي. فالمصابيح المزوّدة بدليل ترجيع اللون متدنٍّ تجعل بعض الألوان تبدو غير طبيعية. أما مصادر الضوء المزوّدة بدليل ترجيع اللون بدرجة 90 أو أعلى، فتُعتبر أفضل لتنفيذ المهام والأعمال التي تستلزم مطابقة دقيقة جدًا للون، ومصباح MatchLine PJH20 من Philips مزوّد بـ48 مصباح Lumileds Luxeon LED ويوفّر دليل ترجيع اللون بدرجة 92. وبالتالي، ومع مصدر ضوء قوي مماثل، يمكنك أن تضمن بأنك ستكشف اللون الفعلي وستتمكن من تحديد اللون الذي تحتاج إليه وكشفه بسهولة وسرعة من دون الحاجة إلى مقياس للطيف. وبالتالي ستكون الأخطاء في مطابقة الألوان من نصيب منافسيك.