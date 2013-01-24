الصفحة الرئيسية
Philips - انقر هنا للانتقال إلى الصفحة الرئيسية

مصطلحات البحث

AR
EN
1

MatchLine

مصباح كاشف PJH20 مزوّد بمصابيح LED لمعاينة اللون

LPL39X1
  • مطابقة الألوان الدقيقة. مصمم للمحترفين. مطابقة الألوان الدقيقة. مصمم للمحترفين. مطابقة الألوان الدقيقة. مصمم للمحترفين.
    -{discount-value}

    MatchLine مصباح كاشف PJH20 مزوّد بمصابيح LED لمعاينة اللون

    LPL39X1

    مطابقة الألوان الدقيقة. مصمم للمحترفين.

    يعتبر مصباح العمل MatchLine PJH20 LED من Philips مثاليًا لمعاينات الألوان السريعة ولأعمال متاجر الطلاء الأكبر. يتوفر وضعان للضوء الساطع لمساعدتك في الحصول على لمسة نهائية عالية الجودة. بالإضافة إلى ذلك، يمكنك التبديل بسهولة بين مصدر البطارية ومصدر الطاقة السلكية. إكتشف كلّ المميزات

    MatchLine مصباح كاشف PJH20 مزوّد بمصابيح LED لمعاينة اللون

    مطابقة الألوان الدقيقة. مصمم للمحترفين.

    يعتبر مصباح العمل MatchLine PJH20 LED من Philips مثاليًا لمعاينات الألوان السريعة ولأعمال متاجر الطلاء الأكبر. يتوفر وضعان للضوء الساطع لمساعدتك في الحصول على لمسة نهائية عالية الجودة. بالإضافة إلى ذلك، يمكنك التبديل بسهولة بين مصدر البطارية ومصدر الطاقة السلكية. إكتشف كلّ المميزات

    مطابقة الألوان الدقيقة. مصمم للمحترفين.

    يعتبر مصباح العمل MatchLine PJH20 LED من Philips مثاليًا لمعاينات الألوان السريعة ولأعمال متاجر الطلاء الأكبر. يتوفر وضعان للضوء الساطع لمساعدتك في الحصول على لمسة نهائية عالية الجودة. بالإضافة إلى ذلك، يمكنك التبديل بسهولة بين مصدر البطارية ومصدر الطاقة السلكية. إكتشف كلّ المميزات

    MatchLine مصباح كاشف PJH20 مزوّد بمصابيح LED لمعاينة اللون

    مطابقة الألوان الدقيقة. مصمم للمحترفين.

    يعتبر مصباح العمل MatchLine PJH20 LED من Philips مثاليًا لمعاينات الألوان السريعة ولأعمال متاجر الطلاء الأكبر. يتوفر وضعان للضوء الساطع لمساعدتك في الحصول على لمسة نهائية عالية الجودة. بالإضافة إلى ذلك، يمكنك التبديل بسهولة بين مصدر البطارية ومصدر الطاقة السلكية. إكتشف كلّ المميزات

    منتجات مشابهة

    مراجعة كل floodlight

      مطابقة الألوان الدقيقة. مصمم للمحترفين.

      بروجيكتور LED قابل لإعادة الشحن لمتاجر الطلاء

      • مطابقة فعلية لضوء النهار
      • 2300 لومن التعزيز/1200 لومن الاقتصاد
      • قابل لإعادة الشحن مع كبل طويل
      • مقاومة قوية مع تصنيف IK09 / IP67

      تمكّن من مطابقة الألوان بسهولة تامة وكأنك في وضح النهار

      إن كاشف MatchLine PJH20 من Philips المزوّد بتقنية Luxeon SMD LED وهي أحدث تقنيات Lumileds، يوفّر ضوءًا أبيض قويًا ودليل ترجيع اللون عاليًا وحرارة لون تبلغ 6000 كلفن مشابهة لضوء النهار الفعلي. ما يعني أنه بفضل كاشف MatchLine PJH20، يمكنك العمل على طلاء السيارة أو تلميعها وصقلها أو تنظيفها أو تحضيرها وكأنك تعمل في الخارج في يوم تسطع فيه الشمس. وبالإضافة إلى تقديم رؤية أفضل وأوضح، صُمم المصباح لتوفير ضوء أبيض ألطف على العينين، ويخفف التعب أثناء العمل.

      دليل ترجيع اللون العالي 92 يكشف اللون الفعلي

      كلما كان دليل ترجيع اللون أعلى، كان من الأسهل التعرّف على اللون المناسب والفعلي. فالمصابيح المزوّدة بدليل ترجيع اللون متدنٍّ تجعل بعض الألوان تبدو غير طبيعية. أما مصادر الضوء المزوّدة بدليل ترجيع اللون بدرجة 90 أو أعلى، فتُعتبر أفضل لتنفيذ المهام والأعمال التي تستلزم مطابقة دقيقة جدًا للون، ومصباح MatchLine PJH20 من Philips مزوّد بـ48 مصباح Lumileds Luxeon LED ويوفّر دليل ترجيع اللون بدرجة 92. وبالتالي، ومع مصدر ضوء قوي مماثل، يمكنك أن تضمن بأنك ستكشف اللون الفعلي وستتمكن من تحديد اللون الذي تحتاج إليه وكشفه بسهولة وسرعة من دون الحاجة إلى مقياس للطيف. وبالتالي ستكون الأخطاء في مطابقة الألوان من نصيب منافسيك.

      وضع ضوئي من خطوتَين (2300 / 1200 لومن) لاستخدامات متعددة

      مع مصباح MatchLine PJH20 من Philips، يمكنك ضبط إخراج الضوء حسب حاجاتك. فوضع التعزيز الأقوى يوفّر قدرة 2300 لومن، وهو مثالي لإنارة منطقة واسعة والتعرّف على الألوان الفعلية أو لتفقّد التفاصيل الدقيقة في طلاء السيارة. أما مع الوضع العادي، فتحصل على 1200 لومن، ويوفّر لك ضوءًا ساطعًا ولطيفًا في الوقت نفسه يناسب العمل اليومي ويحافظ على فترة استهلاك البطارية.

      زاوية شعاع عريض 90 درجة تضيء منطقة عملك بكاملها

      تنير زاوية الشعاع العريض 90 درجة قطع هيكل السيارة بضوء متساو وموحّد، فلا ترى أدق التفاصيل لكشف الشوائب فحسب، وإنما يمكنك العمل على منطقة أوسع وأكبر في وقت واحد.

      يخفف فلتر اللون غير اللامع التوهّج لتخفيف الجهد على عينيك

      عندما تكون مضطرًا للتحديق بمساحة تعكس الضوء تحت ضوء قوي ولفترة طويلة، يمكن أن تتعب وتهتاج عينيك بسهولة. لذا فإن مصباح MatchLine PJH20 من Philips يأتي مزودًا بفلتر لون غير لامع يحمي العينين من خلال تقليل التوهّج والانعكاسات الشبيهة بانعكاسات المرآة، ما يمكّنك من العمل براحة أكبر ولمدة أطول.

      يمكنك التبديل بسهولة بين مصدر طاقة قابل لإعادة الشحن ومصدر طاقة سلكي

      هل تريد أن تتمتع بأقصى درجة من الحرية للتحرك في ورشة عملك؟ لا مشكلة. يكفي أن تفصل سلك PJH20 واستخدام طاقة البطارية. ستحصل على ضوء قوي يكفي لغاية 5 ساعات بفضل بطارية الليثيوم. وإذا احتجت إلى ضوء مستمر لفترة أطول، لإنجاز عمل معقّد أكثر، فيمكنك دومًا وصل المصباح بمصدر الطاقة مجددًا واستخدام PJH20 من Philips ككاشف سلكي.

      ضوء قوي مقاوم للصدمات والماء والغبار - حائز على تصنيف IK09 و IP67

      تم تصميم غلاف مصباح MatchLine PJH20 القوي والمتين ليتحمّل أقسى بيئات العمل، وهو يمتثل لمعيار مقاومة الصدمات IK09 الدولي القياسي. وذلك لأننا نعرف أن أكثر العاملين انتباهًا قد يوقعون أدواتهم عن غير قصد من وقت إلى آخر. وكونه حائزًا على تصنيف IP67 لمقاومة الماء، وكون سطحه يقاوم المواد الكيميائية ومحاليل ورشة العمل، يمكنك أن تكون واثقًا من أن MatchLine PJH20 يشكّل أداة إنارة مصممة لتدوم طويلًا.

      يمكنك الحصول على أفضل ضوء بفضل دعامة تثبيت عملية على حامل ثلاثي القوائم

      يتوفّر MatchLine PJH20 مع أداة تثبيت على حامل ثلاثي القوائم لتتمكن من تثبيت الكاشف بسهولة ليقدّم لك أفضل وجهة للضوء على الإطلاق. ثبّت الضوء بكل بساطة بالوضعية المناسبة للعمل الذي ينتظرك وابدأ العمل.

      استفد من مرونة الضوء الذي تستخدمه مع سلك بطول 5 أمتار

      قد يزعجك العمل مع أسلاك قصيرة، لا سيما في ورشة طلاء حيث تحتاج إلى استخدام معداتك بشكل مرن. لذا يتوفر كاشف MatchLine PJH20 مع سلك متين وسميك بطول خمسة أمتار لتتمكن من وصله بمصدر الطاقة واستخدامه حيثما تحتاجه في ورشة العمل.

      المواصفات التقنية

      • معلومات الطلب

        إدخال الطلب
        LPL39X1
        رمز الطلب
        39609631

      • الخصائص الكهربائية

        قدرة البطارية
        7800  مللي أمبير في الساعة
        فترة شحن البطارية
        3.5  ساعات
        نوع البطارية
        ليثيوم
        نوع المقبس
        تيار مستمر
        مصدر الطاقة
        قابلة للشحن
        القدرة الكهربائية بالواط
        20  واط
        فولتية
        8.4  فولت
        فترة تشغيل البطارية
        ساعتان/4 ساعات

      • خصائص الضوء

        زاوية الشعاع
        90 درجة  درجة
        زاوية الشعاع (المؤشر)
        غير متوفر  درجة
        فترة استهلاك مصابيح LED
        لغاية 50000  ساعات
        إخراج الضوء
        2300  لومن
        إخراج الضوء (اقتصادي)
        1200  لومن

      • معلومات العلبة الخارجية

        الوزن الإجمالي لكل قطعة
        1800  غ
        الارتفاع
        9.5  سم
        الطول
        37,0  سم
        العرض
        26,0  سم

      • بيانات العلبة

        EAN3
        8727900396102

      • معلومات حول المنتج المغلف

        طول السلك
        5  أمتار
        الارتفاع
        5.8  سم
        الطول
        20,3  سم
        كمية الحزمة / الحد الأدنى للكمية المطلوبة
        6
        الوزن مع السلك
        1900  غ
        الوزن من دون السلك
        1350  غ
        العرض
        20.2  سم

      • وصف المنتج

        الخطاف
        لا
        تصنيف الحماية من التأثير الخارجي (IK)
        IK09
        مغنطيس
        لا
        المواد واللمسات النهائية
        ألومنيوم وغطاء واقٍ
        عدد مصابيح LED
        48
        حرارة التشغيل
        مصباح من -20 درجة إلى 60  درجة مئوية
        ضوء قابل للتوجيه
        نعم
        مقاومة ضد
        • محاليل ورش العمل
        • مواد كيميائية
        التقنية
        LED
        سماعة مثبتة على الرأس
        غير متوفر

      احصل على الدعم لهذا المنتج

      الانتقال إلى خدمة رعاية المستهلك

      المنتجات المقترحة

        المنتجات التي تم عرضها مؤخرًا