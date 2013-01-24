مصطلحات البحث
مطابقة الألوان الدقيقة. مصمم للمحترفين.
يعتبر مصباح العمل MatchLine PJH20 LED من Philips مثاليًا لمعاينات الألوان السريعة ولأعمال متاجر الطلاء الأكبر. يتوفر وضعان للضوء الساطع لمساعدتك في الحصول على لمسة نهائية عالية الجودة. بالإضافة إلى ذلك، يمكنك التبديل بسهولة بين مصدر البطارية ومصدر الطاقة السلكية. إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
مطابقة الألوان الدقيقة. مصمم للمحترفين.
يعتبر مصباح العمل MatchLine PJH20 LED من Philips مثاليًا لمعاينات الألوان السريعة ولأعمال متاجر الطلاء الأكبر. يتوفر وضعان للضوء الساطع لمساعدتك في الحصول على لمسة نهائية عالية الجودة. بالإضافة إلى ذلك، يمكنك التبديل بسهولة بين مصدر البطارية ومصدر الطاقة السلكية. إكتشف كلّ المميزات
مطابقة الألوان الدقيقة. مصمم للمحترفين.
يعتبر مصباح العمل MatchLine PJH20 LED من Philips مثاليًا لمعاينات الألوان السريعة ولأعمال متاجر الطلاء الأكبر. يتوفر وضعان للضوء الساطع لمساعدتك في الحصول على لمسة نهائية عالية الجودة. بالإضافة إلى ذلك، يمكنك التبديل بسهولة بين مصدر البطارية ومصدر الطاقة السلكية. إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
مطابقة الألوان الدقيقة. مصمم للمحترفين.
يعتبر مصباح العمل MatchLine PJH20 LED من Philips مثاليًا لمعاينات الألوان السريعة ولأعمال متاجر الطلاء الأكبر. يتوفر وضعان للضوء الساطع لمساعدتك في الحصول على لمسة نهائية عالية الجودة. بالإضافة إلى ذلك، يمكنك التبديل بسهولة بين مصدر البطارية ومصدر الطاقة السلكية. إكتشف كلّ المميزات
إن كاشف MatchLine PJH20 من Philips المزوّد بتقنية Luxeon SMD LED وهي أحدث تقنيات Lumileds، يوفّر ضوءًا أبيض قويًا ودليل ترجيع اللون عاليًا وحرارة لون تبلغ 6000 كلفن مشابهة لضوء النهار الفعلي. ما يعني أنه بفضل كاشف MatchLine PJH20، يمكنك العمل على طلاء السيارة أو تلميعها وصقلها أو تنظيفها أو تحضيرها وكأنك تعمل في الخارج في يوم تسطع فيه الشمس. وبالإضافة إلى تقديم رؤية أفضل وأوضح، صُمم المصباح لتوفير ضوء أبيض ألطف على العينين، ويخفف التعب أثناء العمل.
كلما كان دليل ترجيع اللون أعلى، كان من الأسهل التعرّف على اللون المناسب والفعلي. فالمصابيح المزوّدة بدليل ترجيع اللون متدنٍّ تجعل بعض الألوان تبدو غير طبيعية. أما مصادر الضوء المزوّدة بدليل ترجيع اللون بدرجة 90 أو أعلى، فتُعتبر أفضل لتنفيذ المهام والأعمال التي تستلزم مطابقة دقيقة جدًا للون، ومصباح MatchLine PJH20 من Philips مزوّد بـ48 مصباح Lumileds Luxeon LED ويوفّر دليل ترجيع اللون بدرجة 92. وبالتالي، ومع مصدر ضوء قوي مماثل، يمكنك أن تضمن بأنك ستكشف اللون الفعلي وستتمكن من تحديد اللون الذي تحتاج إليه وكشفه بسهولة وسرعة من دون الحاجة إلى مقياس للطيف. وبالتالي ستكون الأخطاء في مطابقة الألوان من نصيب منافسيك.
مع مصباح MatchLine PJH20 من Philips، يمكنك ضبط إخراج الضوء حسب حاجاتك. فوضع التعزيز الأقوى يوفّر قدرة 2300 لومن، وهو مثالي لإنارة منطقة واسعة والتعرّف على الألوان الفعلية أو لتفقّد التفاصيل الدقيقة في طلاء السيارة. أما مع الوضع العادي، فتحصل على 1200 لومن، ويوفّر لك ضوءًا ساطعًا ولطيفًا في الوقت نفسه يناسب العمل اليومي ويحافظ على فترة استهلاك البطارية.
تنير زاوية الشعاع العريض 90 درجة قطع هيكل السيارة بضوء متساو وموحّد، فلا ترى أدق التفاصيل لكشف الشوائب فحسب، وإنما يمكنك العمل على منطقة أوسع وأكبر في وقت واحد.
عندما تكون مضطرًا للتحديق بمساحة تعكس الضوء تحت ضوء قوي ولفترة طويلة، يمكن أن تتعب وتهتاج عينيك بسهولة. لذا فإن مصباح MatchLine PJH20 من Philips يأتي مزودًا بفلتر لون غير لامع يحمي العينين من خلال تقليل التوهّج والانعكاسات الشبيهة بانعكاسات المرآة، ما يمكّنك من العمل براحة أكبر ولمدة أطول.
هل تريد أن تتمتع بأقصى درجة من الحرية للتحرك في ورشة عملك؟ لا مشكلة. يكفي أن تفصل سلك PJH20 واستخدام طاقة البطارية. ستحصل على ضوء قوي يكفي لغاية 5 ساعات بفضل بطارية الليثيوم. وإذا احتجت إلى ضوء مستمر لفترة أطول، لإنجاز عمل معقّد أكثر، فيمكنك دومًا وصل المصباح بمصدر الطاقة مجددًا واستخدام PJH20 من Philips ككاشف سلكي.
تم تصميم غلاف مصباح MatchLine PJH20 القوي والمتين ليتحمّل أقسى بيئات العمل، وهو يمتثل لمعيار مقاومة الصدمات IK09 الدولي القياسي. وذلك لأننا نعرف أن أكثر العاملين انتباهًا قد يوقعون أدواتهم عن غير قصد من وقت إلى آخر. وكونه حائزًا على تصنيف IP67 لمقاومة الماء، وكون سطحه يقاوم المواد الكيميائية ومحاليل ورشة العمل، يمكنك أن تكون واثقًا من أن MatchLine PJH20 يشكّل أداة إنارة مصممة لتدوم طويلًا.
يتوفّر MatchLine PJH20 مع أداة تثبيت على حامل ثلاثي القوائم لتتمكن من تثبيت الكاشف بسهولة ليقدّم لك أفضل وجهة للضوء على الإطلاق. ثبّت الضوء بكل بساطة بالوضعية المناسبة للعمل الذي ينتظرك وابدأ العمل.
قد يزعجك العمل مع أسلاك قصيرة، لا سيما في ورشة طلاء حيث تحتاج إلى استخدام معداتك بشكل مرن. لذا يتوفر كاشف MatchLine PJH20 مع سلك متين وسميك بطول خمسة أمتار لتتمكن من وصله بمصدر الطاقة واستخدامه حيثما تحتاجه في ورشة العمل.
معلومات الطلب
الخصائص الكهربائية
خصائص الضوء
معلومات العلبة الخارجية
بيانات العلبة
معلومات حول المنتج المغلف
وصف المنتج